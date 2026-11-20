Bà giáo làng Bùi Thị Mỹ bên lớp học đặc biệt không có học trò, chỉ có phấn trắng, bảng đen giúp gợi nhớ về một thời đi học đầy gian khó - Ảnh: THÀNH NAM

Khoảng nửa tháng trở lại đây, câu chuyện lớp học của bà Bùi Thị Mỹ (74 tuổi, ngụ thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người dùng mạng xã hội về những bài giảng của bà được chia sẻ trên các nền tảng Facebook, TikTok.

Trước đó, đầu tháng 11-2026, khi con trai bà Mỹ dùng điện thoại ghi lại cảnh bà Mỹ cầm phấn giảng bài trong căn bếp nhỏ rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Các video sau đó đã thu hút đông đảo người xem và cán mốc cả triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn.

Theo chia sẻ của bà Mỹ, năm 1972, sau khi học hết lớp 7, bà theo học hệ đào tạo sư phạm 7+3 (ngày đó học xong lớp 7, sẽ đào tạo thêm 3 năm chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm) tại huyện Ngọc Lặc cũ (nay là xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa), chuyên ngành toán - vật lý.

Năm 1975, bà tốt nghiệp và được phân công về dạy học tại huyện Như Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Một thời gian sau, bà xin chuyển về giảng dạy tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh cũ (nay là xã Xuân Du).

Đến năm 1990, gia đình đông con, đồng lương giáo viên lúc đó không đủ trang trải, bà Mỹ quyết định viết đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ một lần.

Lớp học giản dị của bà giáo Mỹ đã gây chú ý của đông đảo người chơi mạng xã hội - Ảnh: THÀNH NAM

Nhớ lại những năm tháng đứng lớp, bà Mỹ cho biết đó là khoảng thời gian không thể nào quên, dù phải trải qua nhiều gian nan, vất vả. "Cách đây hơn một tháng, bà nhớ lại những bài giảng ngày còn đi dạy học nên đã bàn với con trai quay lại cảnh đứng lớp để làm kỷ niệm.

Tôi không ngờ sau khi những bài giảng của mình được con trai chia sẻ lên mạng xã hội lại được nhiều người đón nhận đến vậy", bà Mỹ nhớ lại.

Cũng theo bà Mỹ, bà muốn con trai quay lại để làm kỷ niệm chứ không vì mục đích gì khác. Những bài giảng theo bà cũng khác với chương trình hiện nay, bởi giáo dục đã có nhiều đổi mới. "Từ những bài giảng này, ký ức thời đi dạy học trong tôi lại ùa về", bà giáo làng xúc động.

Anh Bùi Văn Dũng (con trai bà Mỹ) cho biết khi nghe mẹ có ý định anh nghĩ để mẹ vui nên đã chiều lòng bà. Tuy nhiên, sau đó các clip anh chia sẻ có rất đông người theo dõi, nhiều clip đã có lượng người xem lên tới cả triệu view, cá biệt có clip gần 5 triệu lượt xem.

Để mẹ có không gian đứng lớp, anh Dũng đã dọn góc bếp rồi dựng một tấm bảng nhỏ bằng gỗ để mẹ tự giảng bài. Còn anh dùng chiếc điện thoại quay lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Kể từ đó, đều đặn mỗi ngày căn bếp nhỏ trở thành lớp học để bà Mỹ thỏa đam mê giảng bài một thời. Các bài giảng của bà giáo làng rất đơn giản, nhưng lại gợi nhớ một thời đi học của những học sinh thuộc thế hệ 7X, 8X.

Đảng ủy xã Xuân Du tới thăm hỏi, hỗ trợ động viên bà giáo Bùi Thị Mỹ - Ảnh: PHẠM CHINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Hữu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Du, cho biết câu chuyện về lớp học của bà Bùi Thị Mỹ đã để lại nhiều xúc động. Vì hoàn cảnh gia đình, cô Mỹ đã rời xa bục giảng. Tuy nhiên, những năm tháng gắn bó với trường lớp, với bảng đen, phấn trắng và học trò chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô.

Thấu hiểu niềm mong mỏi của mẹ, anh Dũng (con trai cô) đã tận dụng chiếc bàn gỗ cũ, chuẩn bị phấn và sắp xếp một góc học tập ngay trong gian bếp để mẹ có thể tiếp tục thực hiện niềm đam mê của mình. Mỗi ngày, cô dành khoảng 45 phút ôn lại kiến thức và đứng giảng những bài học đã gắn bó với mình suốt một thời tuổi trẻ", ông Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Tuấn, dù năm nay tuổi đã cao nhưng cô Mỹ vẫn phải hỗ trợ các con chăm sóc cháu nhỏ. Nên ngay khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo xã Xuân Du đã tới thăm hỏi động viên, hỗ trợ phần quà để bà trang trải thêm cho cuộc sống.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tới thăm hỏi, tặng quà Xúc động trước tình yêu nghề bền bỉ của bà giáo Bùi Thị Mỹ, chiều 19-11, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, đã về gia đình thăm hỏi, động viên bà Mỹ. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi, động viên bà giáo Bùi Thị Mỹ - Ảnh: PHẠM CHINH Tại đây, ông Phong đã bày tỏ sự trân trọng đối với tình yêu nghề, tinh thần lạc quan và niềm đam mê giảng dạy bền bỉ của cô. Theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, điều khiến nhiều người dừng lại theo dõi những video của cô không đơn thuần là những bài toán hay công thức vật lý, mà sâu xa hơn chính là hình ảnh người thầy, người cô thân thuộc, gợi nhắc miền ký ức học trò của biết bao thế hệ. Chiếc bàn gỗ cũ, những viên phấn trắng và giọng giảng bài thân thương đã đưa mọi người trở về với những năm tháng học đường còn nhiều gian khó nhưng đầy ắp tình thầy trò. Ông Phong mong muốn bà Mỹ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, luôn giữ ngọn lửa đam mê và niềm vui trong cuộc sống.