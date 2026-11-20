Cô Băng thường xuyên tạo các hoạt động vui chơi cùng các em ngoài giờ học - Ảnh: THANH HUYỀN

Dưới mái Trường tiểu học - THCS Viên An Đông (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), giờ ra chơi nào cũng rộn rã tiếng cười quanh cô giáo dạy tiếng Anh Lê Như Băng.

Thi thoảng, các học trò lớp 2, lóp 3 lại tinh nghịch chạy đến đứng cạnh cô để đo xem mình đã cao hơn cô giáo hay chưa.

Trong mắt lũ trẻ, cô giáo cao 1,23m không hề xa cách mà gần gũi như một người bạn lớn hiền lành, luôn mang đến những tiết học sinh động qua từng bài giảng nhiều ứng dụng từ công nghệ thông tin.

Những tiết học sinh động của cô giáo nhỏ

Để có được những giờ lên lớp đầy tự tin ấy là hành trình bền bỉ của cô gái nhỏ. Nhớ lại thuở mới bắt đầu hợp đồng giảng dạy vào tháng 11-2025, con đường dẫn vào trường còn nhỏ hẹp, chắp vá những tấm đan xi măng gập ghềnh nhưng cô vẫn hằng ngày đến lớp đúng giờ. Thương cô giáo trẻ đi lại vất vả, nhà trường từng bố trí chỗ ở lại ngay tại trường.

Đến tháng 4-2026, Băng chính thức trúng tuyển viên chức.

Khi đường sá được nâng cấp, cô quyết ở nhờ nhà một người quen để tự chạy xe máy đi lại.

Những hôm có tiết ở phân hiệu 2, cô gái nhỏ mất hơn nửa giờ tự cầm xe máy chạy trên những đoạn đường quê quen thuộc. Hôm nào dạy cả hai buổi, Băng cùng đồng nghiệp ăn vội bữa cơm trưa ở gần trường rồi nghỉ ngơi lấy sức cho tiết học chiều.

Cô Băng được nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ máy trợ giảng để giúp công việc hiệu quả hơn - Ảnh: THANH HUYỀN

Hiểu những bất lợi về vóc dáng của đồng nghiệp trẻ, tập thể sư phạm Trường tiểu học - THCS Viên An Đông dành cho Băng sự nâng đỡ ấm áp.

Cô Phạm Thị Nghị - Phó hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ trường đã thiết kế và gắn cho Băng một chiếc bảng ở vị trí thấp hơn, trang bị thêm máy trợ giảng để giọng cô truyền đi rành mạch.

Trong phân công chuyên môn, ban giám hiệu cũng khéo léo sắp xếp những phòng học ở vị trí thuận tiện, giúp cô giảm bớt áp lực di chuyển.

Được tiếp sức từ tình đồng nghiệp, cô giáo trẻ dồn trọn tâm huyết cho học trò vùng nông thôn. Em Hồ Trọng Nhân, học sinh lớp 3C kể: "Em rất thích những tiết tiếng Anh vui tươi, dễ hiểu của cô Băng, học ở cô em được chỉ bảo tận tình, được vừa học vừa chơi nên nhớ bài nhanh. Lớn lên em sẽ làm thầy giáo giống như cô Băng".

Lời khuyên của người thím giữ lại ước mơ

Nhìn cô giáo Lê Như Băng tự tin trên bục giảng hôm nay, ít ai biết tuổi thơ của cô từng phủ đầy nỗi tự ti. Cô lớn lên trong vòng tay đùm bọc của ông bà nội và sự chăm chút của người thím. Nhận ra sự khác biệt về ngoại hình từ những năm đầu tiểu học, đến bậc THCS, chiều cao của Băng gần như dừng lại ở mức 1,23m.

Suốt những năm đèn sách, cô học trò nhỏ ngồi ở bộ bàn ghế đóng riêng thấp hơn đặt ngay đầu dãy.

Quãng đường 7km từ nhà đến trường cấp hai đầy nắng gió ngày ấy in dấu sự nhẫn nại của Băng và tấm lòng của những người bạn thay phiên nhau chở cô bằng xe đạp.

Vượt qua bao ánh nhìn e dè, Băng nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh để mang ngoại ngữ về cho trẻ em vùng khó, rồi thi đỗ vào ngành ngôn ngữ Anh của Trường đại học Nam Cần Thơ (TP Cần Thơ).

Giờ học của cô Băng luôn rộn rã tiếng cười vui kết hợp giữa học và chơi - Ảnh: THANH HUYỀN

Thế nhưng, cánh cửa giảng đường từng có lúc suýt khép lại với cô gái Đất Mũi. Trước năm thứ hai đại học, dịch COVID-19 ập đến khiến kinh tế gia đình lao đao. Băng từng tính chuyện nghỉ học để sớm bươn chải mưu sinh. Cô dự định nhập quần áo về bán trực tuyến, thậm chí đã đăng ký một khóa học làm móng để rẽ sang hướng khác.

Chính lúc chông chênh nhất, chị Phạm Ngọc Mơ (35 tuổi), thím của Băng, luôn động viên cô. Chị Mơ nhớ lại: "Lúc đó tôi nói với Băng rằng dù biết sẽ còn nhiều khó khăn nhưng chỉ có học hành tới nơi tới chốn thì mới có thêm cơ hội cho tương lai".

Lời động viên ấm áp ấy đã vực Băng dậy. Cô gác lại dự định mưu sinh sớm, cần mẫn hoàn thành chương trình đại học bằng chiếc xe máy nhỏ tự lập giữa phố thị, để rồi chạm tay vào phấn trắng bảng đen nơi quê nhà.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô giáo 24 tuổi mỉm cười nhẹ nhõm: "Tôi nghĩ ai cũng có những khó khăn riêng. Đừng vì hoàn cảnh hay ngoại hình mà tự giới hạn điều mình muốn làm. Nếu đã chọn một con đường thì hãy cố gắng đi tiếp".

Và trên chiếc xe máy cũ, dáng hình nhỏ bé của cô giáo 1,23m vẫn lặng lẽ đi về, gieo những mầm xanh tri thức lấp lánh niềm tin cho học trò vùng xa.