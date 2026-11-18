Trong trang phục truyền thống của người Ca Dong, cô Vi cùng các học trò vùng cao lưu giữ nét đẹp văn hóa dân tộc - Ảnh: NVCC

Gặp cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi (Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Leng, TP Đà Nẵng), ấn tượng đầu tiên ập vào mắt người đối diện là nụ cười rạng rỡ cùng “cái nháy mắt” đầy tinh nghịch, tỏa sáng nguồn năng lượng tích cực.

Ít ai ngờ, đằng sau đôi mắt nheo lại một bên tưởng chừng nhí nhảnh, năng động ấy lại là một bên nhãn cầu đã bị hỏng hoàn toàn từ lúc mới lọt lòng.

Vượt nghịch cảnh, tỏa sáng từ "cái nháy mắt" khiếm khuyết

Năm 1995, do nhà ở vùng cao Nam Trà My cách xa trạm xá, mẹ cô Vi chuyển dạ và được bà đỡ hỗ trợ tại nhà.

Trong lúc sơ suất, nước tro và nước vôi bắn thẳng vào mắt đứa trẻ sơ sinh. Bốn ngày sau, khi gia đình đưa xuống bệnh viện gắp tro ra thì nhãn cầu mắt trái của cô đã teo lại, mất thị lực vĩnh viễn.

Cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi được vinh danh giáo viên trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 - Ảnh: NVCC

Thuở đi học, cô bé người Ca Dong ấy luôn phải xin thầy cô ngồi bàn đầu để bên mắt còn lại nhìn rõ nét chữ.

Đến năm ba đại học, cô từng trải qua ba ca phẫu thuật với hy vọng tìm lại ánh sáng mong manh nhưng đều bất thành.

Từng có giai đoạn tự ti, lấy tay, phủ tóc che đi khiếm khuyết, nhưng cô dần nhận ra thay vì trốn tránh, bản thân phải học cách chấp nhận và tự tỏa sáng theo cách riêng.

“Khi gửi ảnh làm hồ sơ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 lên Thành đoàn, cán bộ phụ trách còn nhắn bảo mình chụp nghiêm túc lại, đừng nheo mắt nữa.

Mình chỉ cười giải thích, đó vốn dĩ là đôi mắt tự nhiên của mình. Thay vì buồn rầu trước biến cố, đối diện với mọi thứ bằng nụ cười tự tin giúp mình mạnh mẽ hơn. Nếu bản thân không nỗ lực gấp bội, người khiếm khuyết ở miền núi như mình rất dễ bị đào thải”, cô Vi bộc bạch.

Biến khuyết điểm thành động lực, cô gái sinh ra trong gia đình thuần nông có bốn chị em đều vay vốn sinh viên học đại học đã tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

Không chỉ chơi bóng đá, bóng chuyền đạt nhiều giải nhất, nhì cấp huyện, thành phố, cô Vi còn ba năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và vừa giành giải Nhất cuộc thi thử thách AI do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi được Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 - Ảnh: NVCC

Gieo mầm ngoại ngữ cho học trò đại ngàn

Trở về quê hương gieo chữ, sau một năm dạy tại Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Nam Trà My cũ), cô Vi chuyển về công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng ba năm nay.

Trên những cung đường đèo dốc dài hơn nửa tiếng đi xe máy mỗi ngày, mùa mưa nước tạt nhòe kính khiến bên mắt còn lại vốn cận gần ba độ càng khó quan sát, nhưng cô chưa từng chùn bước.

Trong lớp học vùng cao, “Teacher Vi” không chỉ dạy kiến thức mà còn khơi dậy nội động lực và niềm tự hào dân tộc Ca Dong cho học trò.

Có lần, thấy một nữ sinh cắt tóc ngắn bị bạn bè trêu chọc, không chịu tham gia bài học, cô Vi dịu dàng phân tích cho cả lớp về sự tôn trọng khác biệt. Từ câu chuyện ngoại hình của chính mình đến bản sắc người Ca Dong, cô giúp các em biết yêu thương, tự tin tỏa sáng với bản sắc cá nhân và văn hóa cội nguồn.

Cô Vi (đứng thứ 2 từ trái qua) tự tin tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, phát huy năng khiếu và tinh thần lạc quan - Ảnh: NVCC

Ngoài giờ lên lớp và kiêm nhiệm công tác văn phòng xã Trà Leng, từ năm 2024, cô giáo sinh năm 1995 đã sáng lập câu lạc bộ tiếng Anh hè miễn phí “I Shine” (Tôi tỏa sáng) cho hàng trăm học sinh vùng cao Nam Trà My cũ. Kết hợp dạy trực tiếp và sửa phát âm chuẩn quốc tế IPA qua video, cô còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo thiết kế ứng dụng hỗ trợ học trò luyện nói.

Theo cô Vi, AI có thể mở ra cánh cửa hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học, nhưng giáo viên mới là người giúp học sinh bước qua cánh cửa ấy.

“Giáo viên ngoài truyền đạt kiến thức còn phải tạo ra ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy nội động lực cho các em.

Nhất là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, khi gia đình còn nhiều khó khăn, nếu không có động lực từ bên trong thì các em rất khó theo đuổi việc học”, cô nói.

Với cô giáo vùng cao ấy, danh hiệu vừa nhận được không phải đích đến mà là động lực để cô tiếp tục học hỏi, kết nối đồng nghiệp và mang thêm cơ hội học tập đến học sinh vùng cao.

Cô vẫn giữ nụ cười tươi cùng ánh nhìn tinh nghịch, bởi tin rằng khiếm khuyết cơ thể không thể giới hạn hành trình của một người, nếu họ đủ tự tin để tìm thấy và phát huy giá trị của chính mình.

Nhận xét về nữ đồng nghiệp, thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, cho biết: “Cô Hồ Thị Hạnh Vi là giáo viên trẻ người Ca Dong đầy nhiệt huyết, nằm trong diện quy hoạch cán bộ dự nguồn của nhà trường. Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần này không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân cô Vi mà còn là niềm tự hào chung của nhà trường, địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây”.