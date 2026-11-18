Lầu Thị Dợ - cựu sinh viên khoa tiếng Anh K69, đại diện cựu người học phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Trường đại học Sư phạm Hà Nội hôm 17-11 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Lầu Thị Dợ, 25 tuổi, dân tộc Mông (xã Bắc Yên, Sơn La) là giáo viên tiếng Anh của hơn 400 em học sinh Trường THCS Pắc Ngà, xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La.

Trong dịp kỷ niệm 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, 75 năm thành lập Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Lầu Thị Dợ rời Sơn La xuống Hà Nội, đại diện các cựu sinh viên, sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu, chia sẻ về hành trình trưởng thành của một cô giáo vùng cao.

Gieo mơ ước từ ngôi trường nhỏ nơi miền núi

Dợ cho biết có tuổi thơ từng gắn liền với những ngôi trường nhỏ nơi miền núi, với những lớp học thiếu thốn về vật chất và hình ảnh những thầy cô giáo vượt qua biết bao khó khăn để mang con chữ đến với học trò của mình.

Ngày ấy, tiếng Anh đối với cô và các bạn trong lớp là một điều gì đó rất xa lạ. Dợ và các bạn được học tiếng Anh từ năm lớp 6, nhưng chủ yếu chỉ qua sách giáo khoa, dừng lại ở từ vựng và ngữ pháp, ít có cơ hội giao tiếp thực tế.

Lên cấp 3, khi được học tập tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên), Dợ càng cảm nhận rõ khoảng cách tiếng Anh của mình so với bạn bè khi phải học viết các đoạn văn, đọc hiểu văn bản, luyện nghe, nói.

"Từ thiệt thòi mà bản thân cảm nhận được, tôi bắt đầu nhen nhóm ước mơ trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh, để có thể trở lại Sơn La, mang ngôn ngữ này đến với những em nhỏ nơi bản làng tôi từng lớn lên", Dợ nói.

Năm 2019, trong kỳ xét tuyển đại học, nhờ có hơn 1 điểm ưu tiên, Dợ đã chạm gần đến mơ ước khi trúng tuyển ngành sư phạm tiếng Anh của Trường đại học Sư phạm Hà Nội với mức điểm đỗ suýt soát 25,05 tổ hợp D01.

Cô giáo Lầu Thị Dợ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Từng muốn bỏ học vì nghĩ mình không thể tiến bộ được nữa

Dợ cho biết những giờ học chuyên ngành bằng tiếng Anh năm nhất là thử thách lớn đầy căng thẳng với cô khi không nghe được bạn trong lớp nói, không hiểu thầy cô đang giảng nội dung gì.

Việc không theo kịp các bạn trong lớp khiến điểm những môn chuyên ngành của cô ở mức thấp, có cả điểm C+, thậm chí một môn bị điểm D.

Sau năm học thứ nhất, cảm thấy bản thân không thể tiến bộ được nữa, Dợ từng suy nghĩ sẽ bỏ học về quê, tạm dừng ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh tại đây.

"Trong lúc tôi định bỏ cuộc, một thầy trong khoa đã nói với chúng tôi rằng bản thân của chúng ta phải vượt qua cái khó khăn, điểm yếu của mình.

Thầy có hỏi chúng tôi đã rèn luyện các kỹ năng nghe nói đọc viết thế nào? Chúng tôi toàn kể những phương pháp rất là sâu xa.

Thế nhưng, thầy nói điều căn bản nhất các em phải hoàn thành các bài trong chương trình học, vì nó được thiết kế từ thấp lên cao. Còn các em tự tìm tòi tài liệu có thể không phù hợp với trình độ hiện tại của mình", Dợ kể.

Từ lời khuyên của thầy cô, từ năm hai, Dợ thay đổi phương pháp học tập, cố gắng hoàn thành các bài tập trong chương trình học, tăng cường sự tự học nghe, nói, đọc, viết, những điểm B, điểm A môn chuyên ngành dần xuất hiện.

Dợ cũng bắt đầu tự quay vlog kể về cuộc sống bằng tiếng Anh, video nào hay sẽ đăng lên mạng, video nào chưa hay giúp bản thân nhận ra những lỗi phát âm, dùng từ chưa chuẩn và cải thiện dần.

Cuối năm hai, trong lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Dợ bất ngờ rẽ ngoạt lấy chồng, sau đó được gia đình chồng ủng hộ tiếp tục xuống Hà Nội học tập.

Để cầm được tấm bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh loại giỏi về bản làng, Dợ cho rằng đây là một quá trình vô cùng gian nan. Mặc dù đã tìm được phương pháp học tập phù hợp, duy trì được kết quả các môn chuyên ngành trên lớp tốt, nhưng việc chuẩn đầu ra ngoại ngữ yêu cầu đạt 7.0 IELTS lại tiếp tục là một rào cản lớn với cô.

Dợ đã thi IELTS 3 lần, nhưng thất bại cả ba. Trong đó, đợt cuối năm hai thi đạt 6.0, năm thứ ba thi 2 lần đều đạt 6.5 và buộc phải ra trường chậm so với các bạn cùng khóa.

"Trong 6 tháng học IELTS để đạt điều kiện đầu ra ngoại ngữ, tôi đã cày đề rất nhiều, tự nhốt mình trong phòng học. Thậm chí chồng tôi bảo nhìn em học như sắp phát điên. May mắn ở lần thi này tôi đạt được 8.0 và ra trường đợt tháng 1-2024, chậm 6 tháng", Dợ nhớ lại.

Mang mơ ước về lại bản làng

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, Dợ lựa chọn trở về quê hương Sơn La dạy học. Khoảng hai năm nay, 5h45 mỗi sáng, Dợ lại chạy xe khoảng 27km từ xã Bắc Yên vào Trường THCS Pắc Ngà (xã Bắc Ngà) để dạy tiếng Anh cho học sinh.

Cả trường chỉ có duy nhất Dợ là giáo viên tiếng Anh. Một mình cô dạy hơn 400 học trò từ lớp 6 đến lớp 9, phần lớn các em là người dân tộc thiểu số.

"Những ngày đầu về trường, khi hỏi những câu giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản như "What's your name?" nhưng nhiều em chưa trả lời được khiến tôi có chút hụt hẫng, nhưng chỉ rất nhanh sau đó lại chuyển hóa thành tình thương với học sinh. Vì thiếu giáo viên nên nhiều em không có cơ hội tiếp xúc tiếng Anh từ bậc tiểu học", Dợ nói.

Dợ cho biết, việc trở về quê hương truyền tải tiếng Anh đến học trò là điều khiến cô hạnh phúc nhất khi nhìn lại hành trình đã qua - Ảnh: NVCC

Nhận thấy học sinh thiếu vốn từ vựng, Dợ cố gắng sử dụng những hình ảnh, tình huống gắn với cuộc sống để giúp các em học sinh tiếp cận nhanh, ghi nhớ lâu. Trong mỗi tiết học tiếng Anh, Dợ luôn cố gắng giúp học sinh cảm thấy thoải máu, hứng thú, để các bạn vượt qua rào cản, sự ngại ngùng.

"Đôi khi, niềm vui của một người giáo viên vùng cao thật giản dị. Đó có thể chỉ là khi một học sinh nhút nhát hôm nay đã dám đứng trước lớp nói một câu tiếng Anh; là khi các em hào hứng chào cô bằng một câu tiếng Anh vừa học được; hay là khi em nhận ra rằng những kiến thức mình từng được học dưới mái trường đại học thân yêu này đã thực sự trở thành hành trang giúp ích cho học trò.

Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến tôi hiểu rằng mình đã không chọn sai con đường", Dợ chia sẻ.