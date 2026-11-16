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335 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Giáo dục tặng bằng khen

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Trong 335 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm 2026, có 70 người dự lễ tuyên dương tại Hà Nội và 103 người gặp lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội.

335 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen - Ảnh 1.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: MOET

Ngày 16-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026 vào ngày 19-11 tại Đại học Kinh tế quốc dân.

Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo, gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. Trong số này có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Có 70 người đại diện tham dự lễ kỷ niệm, tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017 đến nay, bộ đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW và trong năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện chính sách, văn bản hướng dẫn; quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bất cập về cơ cấu đội ngũ; thúc đẩy các chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ, đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo.

Bộ cũng cho biết sẽ chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn để nhà giáo yên tâm công tác và gắn bó với nghề.

Danh sách 335 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen tại đây.

335 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tặng bằng khen - Ảnh 2.Nữ giảng viên IELTS 8.5 vừa làm MC truyền hình, 15 năm dạy học không dùng PowerPoint

Ngoài cương vị giảng viên, tiến sĩ Trần Hồng Nhung được nhiều bạn trẻ biết trong vai trò MC, biên tập viên kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today, và cả những video thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên TikTok.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: tặng bằng khen nhà giáo tiêu biểu ngày Nhà giáo Việt Nam Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn giáo viên

    Dòng sự kiện: Ngày Nhà giáo Việt Nam

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