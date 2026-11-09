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Giáo viên trường biên giới cách Campuchia 2km mong nhân tài về trường mình

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Cô giáo Phạm Thị Tự cho biết trường cô cách biên giới Campuchia chỉ khoảng 2km. Từ khi hết chế độ thu hút, giáo viên chuyển đi rất nhiều, thiếu nhiều nhất là giáo viên Anh văn và giáo viên nghệ thuật.

Giáo viên vùng sâu, vùng xa chờ mong nhân tài, người trẻ về trường cùng nuôi con chữ - Ảnh 1.

Cô Phạm Thị Tự, 48 tuổi - giáo viên Trường phổ thông liên cấp TH - THCS Tân Đông (xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh), chia sẻ tại buổi gặp mặt - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đó là một trong những tâm sự của các thầy cô giáo tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026, trong buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 9-11.

Trăn trở của giáo viên vùng sâu, vùng xa

Cô Phạm Thị Tự, 48 tuổi - giáo viên Trường phổ thông liên cấp TH - THCS Tân Đông (xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh), cho biết trường cách biên giới Campuchia chỉ khoảng 2km, còn rất nhiều khó khăn.

Theo cô Tự, khi trường còn chế độ thu hút thì thiếu ít giáo viên. Nhưng khi hết chế độ thu hút, giáo viên chuyển đi rất nhiều, thiếu nhiều nhất là giáo viên Anh văn và giáo viên nghệ thuật. Từ thực tế này, cô Tự lo rằng học sinh sẽ khó bắt kịp kiến thức với mặt bằng chung học sinh trên cả nước.

"Tôi băn khoăn làm thế nào để thu hút được nhân tài, những thầy nhiều kinh nghiệm, những thầy cô mới ra trường về những vùng ít thuận lợi giảng dạy", cô Tự chia sẻ.

Giáo viên vùng sâu, vùng xa chờ mong nhân tài, người trẻ về trường cùng nuôi con chữ - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Vân Nhi, 32 tuổi, giáo viên Trường TH&THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, TP Huế - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cô Nguyễn Thị Vân Nhi, 32 tuổi, giáo viên Trường TH&THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, TP Huế, là giáo viên trẻ nhất trong 34 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm nay.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cô Nhi chia sẻ trăn trở việc học sinh lớp 1 tại địa phương khi mới vào trường còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn vì đa phần các em là người dân tộc thiểu số.

Quá trình dạy học, giáo viên vừa truyền đạt kiến thức vừa phải là người phiên dịch cho các em, khiến việc giáo viên phải bao quát cả lớp gặp nhiều khó khăn khi một lớp có từ 25 - 30 học sinh, thậm chí cao hơn.

Cô Nhi mong rằng sĩ số học sinh lớp 1 ở địa phương có thể được giảm xuống, để thầy cô có thể tập trung giảng dạy tốt nhất cho các em.

Phụ cấp ưu đãi cho giáo viên vùng sâu, vùng xa có thể lên tới 100%

Ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục - cho biết không chỉ ở nơi khó khăn mà cả ở thành phố cũng xảy ra tình trạng thiếu giáo viên Anh văn, nghệ thuật, tin học. Đây cũng là vấn đề bộ đang nghiên cứu thêm chính sách đặc thù cho thầy cô nhóm này.

Về lương nhà giáo, theo ông Đức, thời gian tới các phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi với thầy cô giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa sẽ ở mức cao nhất, thậm chí phụ cấp ưu đãi có thể lên tới 100%.

Giáo viên vùng sâu, vùng xa chờ mong nhân tài, người trẻ về trường cùng nuôi con chữ - Ảnh 3.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chia sẻ với các thầy cô giáo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ sự xúc động khi trong buổi trò chuyện, các thầy cô không nhắc đến những thành tích, sự gian nan vất vả của bản thân, mà chỉ đề xuất, đưa ra những ý kiến vì cái chung của đơn vị, ngành giáo dục. 

Đó là những mong muốn cơ sở vật chất được cải thiện để không ảnh hưởng chất lượng giáo dục, đặc biệt với học sinh lớp 1, học sinh đầu cấp.

Ông Thưởng cho biết bộ thấu hiểu những tâm tư của thầy cô, đây cũng là những mong muốn của bộ. Thời gian qua bộ đã đề xuất với các cấp thẩm quyền để ban hành nhiều văn bản theo tinh thần nghị quyết 71, tạo điều kiện nhất để đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo.

"Các thầy cô bám trụ ở vùng khó không chỉ vì chính sách thu hút, mà là vì tâm huyết với nghề, khát vọng được cống hiến. Thậm chí là khát vọng cống hiến ở vùng sâu vùng xa, nơi để thể hiện tâm huyết, giá trị của người thầy", ông Thưởng nói.

Ông Lê Hải Long - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - cho biết sau 12 năm triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã tuyên dương hơn 690 thầy cô giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là những thầy cô giáo ở các xã đảo xa xôi, thầy cô giáo mang quân hàm xanh...

Năm 2026, chương trình tuyên dương 34 thầy cô giáo tiêu biểu, xuất sắc, trong đó có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số.

Tại buổi gặp mặt, 34 thầy cô giáo cũng được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những đóng góp cho ngành giáo dục.

Giáo viên vùng sâu, vùng xa mong nhân tài về trường cùng nuôi con chữ - Ảnh 4.Giáo viên mong được toàn tâm với chuyên môn

Khi sổ sách và các khoản thu cứ kéo chân, chuyên môn trở thành việc... làm thêm. Giáo viên chỉ mong được chuyên tâm dạy học cho trọn vai.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: giáo viên vùng cao tuyên dương biên giới vùng sâu vùng xa ngày nhà giáo

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