Nữ giảng viên IELTS 8.5 vừa làm MC truyền hình, 15 năm dạy học không dùng PowerPoint

Giảng viên Trần Hồng Nhung - Ảnh: NVCC

Cô Trần Hồng Nhung (Nhung Trần Hillrary), 36 tuổi, Hà Nội, đã có khoảng 15 năm giảng dạy tại Đại học Kinh tế quốc dân. Trước khi về trường, cô sở hữu hồ sơ học vấn đáng ngưỡng mộ.

Ngoài thế mạnh tiếng Anh, từ lớp 12 cô đã đạt trình độ tiếng Trung Advanced (cao cấp) do Trường Hamline University chứng nhận, giải nhì cuộc thi hát tiếng Trung của sinh viên toàn bang Minnesota (Mỹ).

22 tuổi từ Mỹ trở về làm giảng viên

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết năm lớp 11, cô giành học bổng toàn phần và đi du học ở Mỹ.

Đến năm lớp 12, cô thi đạt 115/120 điểm TOEFL iBT, giành được 8.5 IELTS (trong đó Speaking 9.0). Với lợi thế cá nhân, cô thi đỗ học bổng Chính phủ của Đại học Augsburg - ngôi trường danh tiếng nằm ở bang Minnesota, Mỹ. Học bổng trị giá 37.000 USD/năm (khoảng 857 triệu đồng).

Trong bốn năm học cử nhân tại Mỹ, cô ghi dấu ấn với giải nhì kỳ thi Giải ngoại hạng môn toán cấp bang, 4 năm liền nhận học bổng cao nhất Presidential Scholarship của trường, tốt nghiệp bằng Honor - top 30 sinh viên ưu tú nhất trường.

Cô Nhung kể, ở Mỹ, tiền từng là một nỗi ám ảnh, nên rất cẩn trọng việc tiêu tiền. Những năm ở Mỹ, cô không đi du lịch, chỉ tập trung vào học để duy trì học bổng và cố gắng đi làm thêm trong các kỳ nghỉ, rất ít lần về thăm nhà - Ảnh: NVCC

Để trang trải chi phí sinh hoạt tại Mỹ, cô từng làm thêm nhiều công việc trong trường, trong đó, hai năm đầu làm photocopy, sau đó được nâng lên làm thiết kế cho tài liệu Marketing của trường.

Năm 2012, khi ở tuổi 22, cô hoàn thành chương trình cử nhân tại Mỹ. Nghe tin Đại học Kinh tế quốc dân đang có nhu cầu tuyển giảng viên khoa Marketing, cần người trẻ dạy được bằng tiếng Anh nên chấp nhận trình độ cử nhân, cô đã về nước tham gia ứng tuyển.

Tháng 5-2012 cô được nhà trường tuyển dụng và tạo điều kiện cho nợ bằng tốt nghiệp. Đến năm 2015, trở thành giảng viên chính thức.

Cô Hồng Nhung trở thành giảng viên trẻ tại Đại học Kinh tế quốc dân - Ảnh: NVCC

Dạy bảng 100%, yêu cầu sinh viết tay theo truyền thống

Sau gần 15 năm giảng dạy, cô Nhung vẫn ấn tượng đặc biệt với lứa sinh viên khóa đầu, khi cô - trò chỉ cách nhau 2 tuổi, trong đó, có những sinh viên tài năng như KOLs Dino Vũ, nữ CEO Hà Tú Phượng - từng lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Việt Nam năm 2018.

"Khi ấy, các bạn sốc khi cô chỉ hơn trò 2 tuổi. Nhiều người nói tôi có điểm mạnh một phần là trẻ và xinh. Nhưng tôi nghĩ rằng điều này chỉ có tác dụng trong buổi đầu khiến các bạn hào hứng kiểu "ôi cô xinh thế". Trong buổi đầu cô dạy chán thì các bạn cũng sẽ oải, mất tập trung", cô Nhung nói.

Để thuyết phục sinh viên, cô Nhung chọn cách đầu tư vào bài giảng, đưa những điều được học được bên Mỹ vào bài để tạo sự hào hứng cho sinh viên.

Phương pháp dạy học được cô Nhung duy trì suốt 15 năm qua là không dùng powerpoint, slide mà viết bảng 100%. Trước buổi học, cô sẽ giải thích rõ rằng việc cô không dùng powerpoint không phải vì không thành thạo công nghệ, mà vì nghĩ đến những hạn chế của cách thiết kế bài giảng này với những môn học đặc thù.

Theo cô Nhung, khi bài giảng được thiết kế trên slide, sinh viên khó nhìn được cấu trúc bài giảng, khó hình dung, khó nhớ so với viết bảng - Ảnh: NVCC

Theo cô, khi dùng slide, các bạn sinh viên có thể chụp lại hoặc tải về máy tính và nghĩ mình đã sở hữu được kiến thức. Nhưng có một thực tế, có thể sinh viên sẽ không bao giờ mở ra, xem lại.

Ở chiều sinh viên, cô cũng yêu cầu không được dùng laptop để chép bài, phải chép bài vào vở theo cách truyền thống. Với cô, việc nhìn bảng để ghi chép bài là cách tập trung tốt.

"Khi tôi học ở Mỹ, riêng môn Marketing căn bản thầy giáo viết bảng 100%. Và đó cũng là môn tôi hiểu rõ nhất, nắm được kiến thức tốt nhất.

Lúc đầu tôi đặt ra một loạt yêu cầu, nhiều bạn nghĩ tôi khó tính. Về sau khi giảng, tôi khuyến khích các bạn nói, tương tác với các bạn, các bạn nhận ra cô thân thiện thay vì thấy cô ghê gớm vì nhiều quy tắc", cô Nhung chia sẻ.

Cô Nhung trong khoảnh khắc đời thường - Ảnh: NVCC

Từ giảng đường đến sóng truyền hình quốc gia

Sau khoảng 5,5 làm nghiên cứu sinh, tháng 2-2026 cô Nhung đã hoàn thành chương trình tiến sĩ ở tuổi 36.

Vì cảm thấy bản thân vẫn còn thời gian rảnh, tháng 1-2026, khi thấy Kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today có đợt tuyển dụng biên tập viên truyền hình, được đào tạo không lương trong dịp hè nên cô đã tham gia và trúng tuyển.

Một tuần cô tham gia sản xuất 3-4 bản tin cho kênh Vietnam Today, vừa ở vị trí biên tập viên, vừa làm người dẫn chương trình tiếng Anh.

Giảng viên Trần Hồng Nhung trong cương vị BTV, người dẫn chương trình truyền hình - Ảnh: NVCC

Trong quá trình học trên lớp, các bạn sinh viên cũng đã xin phép lập một kênh TikTok riêng về cô giáo, ghi lại những hình ảnh cô trò ngoài giờ học và do các bạn sinh viên tự vận hành. Dù mới chỉ đăng tải khoảng 5-6 video, nhưng đã thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ.

Cô Nhung cho biết việc chọn theo nghề giáo vì nhận thấy bản thân hợp với nghề, có thế mạnh nói chuyện với người trẻ, thích nói, thích chia sẻ kiến thức và làm bạn với trò.

"Ở Mỹ gọi giảng viên là người hướng dẫn. Tôi thích vai trò là người hướng dẫn. Tôi không muốn giảng viên là người nói cái này đúng, cái này sai, mà cần đưa cho học trò các thông tin, lựa chọn, để các em chọn hướng đi phù hợp với mình chứ không phải là người đưa ra quyết định hộ các bạn. Đó là vai trò của giáo viên.

Giảng viên khác có thể tặng điểm/trừ điểm nếu sinh viên phát biểu đúng/không phát biểu, nhưng tôi khuyến khích các bạn sinh viên đưa ra quan điểm của mình, dù đúng hay sai đều được", cô Nhung nói.

PGS.TS Vũ Huy Thông - Trưởng khoa Marketing, Đại học Kinh tế quốc dân - cho biết vì bài giảng bằng tiếng Anh, cô Nhung thực hiện việc viết bảng, yêu cầu sinh viên chép tay là một cách hỗ trợ phần nghe, nhìn, học từ vựng cho sinh viên. Đây là cách giảng dạy phù hợp với một số môn học cơ bản, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức thời gian đầu tối ưu. Theo ông, khi mới vào trường cô Nhung là một giảng viên trẻ, nhưng sau 15 năm giảng dạy cô đang ở độ chín chắn về kinh nghiệm, kiến thức. "Chúng tôi luôn nói, giảng viên không chỉ đứng một chỗ được. Mình đã giỏi những môn căn bản, nhưng vẫn phải phấn đấu những môn chuyên sâu của ngành, tham gia nghiên cứu, viết bài báo khoa học... Cô Nhung vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ, là bước khởi đầu, vẫn còn một quá trình phấn đấu rất dài trong nghiên cứu, dẫn dắt sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học...", ông Thông chia sẻ.