Sinh viên đòi điểm cao, giảng viên phải chiều lòng người học?

Nhiều người cho rằng sinh viên có quyền đánh giá giảng viên, nhưng cũng phải tự đánh giá lại thái độ học tập của mình. Không thể cứ điểm thấp là quy trách nhiệm cho người dạy - Ảnh minh họa do AI tạo

Sau bài viết "Bị điểm thấp, sinh viên đòi họp với khoa, đánh giá giảng viên kém", nhiều bạn đọc gửi ý kiến đến Tuổi Trẻ, đề cập đến trách nhiệm của người học, quyền đánh giá của giảng viên, cũng như những bất cập trong cơ chế quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo tại các trường đại học.

Không thể đòi điểm cao khi thiếu nghiêm túc trong học tập

Nhiều bạn đọc cho rằng cần nhìn nhận lại mối quan hệ giữa quyền đánh giá của sinh viên, trách nhiệm của người học và quyền đánh giá chuyên môn của giảng viên. Điểm số cần phản ánh đúng năng lực, quá trình học tập và mức độ đáp ứng yêu cầu môn học, thay vì trở thành kết quả của sự thỏa hiệp để làm hài lòng người học.

Bạn đọc Trịnh Bá Thủ cho rằng đang có những "chuyện ngược đời" trong môi trường đại học, khi sinh viên đánh giá giảng viên, còn giảng viên phải nhắc nhở sinh viên từ việc chuyên cần, đóng học phí đến đăng ký học lại.

Đồng quan điểm, bạn đọc Kim Dung nhận xét giảng viên hiện nay phải tạo nhiều điều kiện cho sinh viên, thậm chí nhắc nhở, động viên các em làm bài để có điểm.

Tuy nhiên, nếu sinh viên không làm bài tập, không có điểm giữa kỳ thì giảng viên cũng khó có thể tiếp tục tạo điều kiện.

Bạn đọc Mai Anh đặt vấn đề sinh viên đi học không đầy đủ, không làm bài tập, không nắm được kiến thức nhưng đến cuối kỳ lại đòi điểm cao là điều vô lý.

"Đại học chứ có phải đi học để được phát điểm đâu?", bạn đọc này nêu ý kiến.

Bạn đọc Bảo Kim cũng cho rằng không thể lấy lý do giảng viên khó tính để biện minh cho việc học hành thiếu nghiêm túc. Đi học là quyền lợi, nhưng hoàn thành môn học cũng là trách nhiệm của sinh viên.

Cần cơ chế đánh giá giảng viên công bằng

Bên cạnh những ý kiến bảo vệ giảng viên, một số bạn đọc cho rằng sinh viên vẫn có quyền đánh giá người dạy, nhưng cần có cơ chế kiểm chứng để bảo đảm khách quan.

Bạn đọc Nguyen Khang "ủng hộ việc sinh viên đánh giá giảng viên", song cảnh báo nếu thiếu cơ chế kiểm chứng, những giảng viên dễ tính có thể được sinh viên yêu thích hơn những giảng viên nghiêm khắc.

Bạn đọc Pham Thi Kim Lien cũng cho rằng sinh viên có quyền đánh giá giảng viên, nhưng không thể cứ nhận điểm thấp là quy trách nhiệm cho người dạy.

Trong khi đó, bạn đọc Huỳnh Chương bày tỏ lo ngại văn hóa tôn sư trọng đạo ở bậc đại học đang dần phai nhạt. Theo bạn đọc này, cơ chế đào tạo mang tính dịch vụ và sự chiều chuộng quá mức có thể khiến một bộ phận sinh viên xem mình là "khách hàng", từ đó đưa ra những đòi hỏi, thậm chí tác động đến vị trí của giảng viên khi không hài lòng.

Bạn đọc Lê Văn Vinh cho rằng tình trạng học sinh không hài lòng với điểm số rồi phản ánh lên lãnh đạo nhà trường, khiến giáo viên phải giải trình, đang có dấu hiệu xuất hiện ở nhiều cấp học. Điều đáng lo ngại là giáo viên có thể phải chấm điểm theo phản ứng của người học, thay vì đánh giá đúng năng lực thực tế.

Lo ngại lạm phát điểm số, ảnh hưởng chất lượng đầu ra

Một vấn đề khác được nhiều bạn đọc đề cập là tình trạng điểm số cao ngày càng phổ biến, trong khi chất lượng thực tế của người học có thể không tương xứng.

Bạn đọc Trịnh Bá Thủ phân tích nếu giảng viên cho điểm cao đồng loạt, sinh viên học tốt thực sự có thể khiếu nại khi thấy những người học kém hơn cũng đạt điểm cao. Bên cạnh đó, bộ phận khảo thí và đảm bảo chất lượng thường phân tích phổ điểm toàn trường vào cuối học kỳ. Nếu có tỉ lệ điểm cao bất thường, giảng viên sẽ phải giải trình.

Bạn đọc Hen đặt vấn đề về thực trạng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi với số lượng lớn nhưng vẫn thất nghiệp.

Bạn đọc Trịnh Đông Hải cũng cho rằng những câu chuyện được phản ánh phần nào lý giải vì sao sinh viên giỏi, xuất sắc hiện nay ngày càng nhiều.

Bạn đọc Nguyễn Văn Đạt nhận xét giảng viên đã có quy chế chấm điểm theo từng thành phần, vì vậy cứ thực hiện đúng quy định thì không có gì phải lo ngại.

Ở góc độ chất lượng đào tạo, nhiều ý kiến cho rằng nếu chất lượng đầu ra không bảo đảm, uy tín của trường đại học có thể bị ảnh hưởng. Cụ thể, bạn đọc Do Nhat nhìn nhận các trường đại học đang đứng trước thế khó. Nếu quá nghiêm khắc, sinh viên có thể bỏ học, ảnh hưởng nguồn thu; nếu quá dễ dãi, người học có thể coi thường các quy định và dẫn đến lạm phát điểm số.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nghlong cho rằng quan niệm sinh viên là khách hàng, còn giảng viên và nhà trường là bên cung cấp dịch vụ đang tạo ra những áp lực nhất định, nhất là tại các trường tự thu tự chi.