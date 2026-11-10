Vinh danh cô giáo vượt 120km mỗi ngày đi dạy học

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi vượt 120km mỗi ngày dạy học cho trẻ em biên giới - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi - giáo viên Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, thành phố Huế - chia sẻ câu chuyện trong lễ vinh danh thầy cô giáo tiêu biểu toàn quốc tối 9-11 tại Hà Nội.

Cô giáo trẻ vượt 120km, qua 2 con đèo đến biên giới dạy học

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tuyên dương 34 thầy, cô giáo tiêu biểu toàn quốc tối 9-11 - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi là 1 trong 3 giáo viên đại diện cho 34 giáo viên tiêu biểu toàn quốc được vinh danh, chia sẻ về nghề nghiệp của mình tại chương trình. Cô Nhi cho hay cô đến Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Cô vẫn vượt quãng đường 60km từ nhà đến A Lưới 1, qua đèo Pê Ke và A Co.

Cô và đồng nghiệp vừa dạy học vừa phải đến tận nhà để vận động học sinh đến lớp. Nhớ lại những ngày vượt đèo dốc trong mưa bão để vận động học sinh, cô Nhi vẫn còn sợ vì sạt lở, sấm chớp giữa đèo.

"Thế rồi các em cũng đến trường. Nhìn thấy ánh mắt ham học của các em chính là động lực để chúng tôi cố gắng", cô Nhi nói.

Kể lại kỷ niệm của mình, cô Nhi nhớ nhất là cái ôm của một em học sinh Vân Kiều ở biên giới. Học sinh nhà nghèo, gia đình không cho đi học vì không đủ tiền mua đồng phục mới. Cô giáo Vân Nhi quyên góp sách vở, quần áo và đến nhà vận động em đến trường.

"Em học sinh ôm chầm lấy tôi, nói "Cô ơi em thích lắm! Cô ơi em có áo mới rồi!". Lúc đó tôi rớt nước mắt và cảm thấy nghề của mình tuy gian khổ vất vả nhưng đem lại cho tôi niềm vui rất lớn lao!", cô Nhi tâm sự.

Điều đẹp đẽ nhất của nghề giáo là có mặt đúng lúc học trò cần

Cô giáo Hoàng Thị Thu Dần từng đồng nghiệp đi bộ 5 giờ xuyên rừng đưa học trò ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (tỉnh Lào Cai) về trường tránh sạt lở - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Cùng chia sẻ nỗi vất vả và niềm vui của nghề, cô giáo Hoàng Thị Thu Dần, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Lầu (tỉnh Lào Cai) từng dẫn hơn 20 học sinh ở thôn Kho Vàng vượt rừng đi tránh sạt lở sau cơn bão Yagi (năm 2024).

Khi cơn bão Yagi quét qua, ở Lào Cai sạt lở khắp nơi. Thôn Kho Vàng được nhiều người nhắc đến vì có trưởng thôn trẻ đưa hơn 100 hộ dân vào rừng tránh sạt lở.

Ngày ấy, cô Dần và 1 thầy giáo trong trường nhận nhiệm vụ đi xuyên rừng lên khu dân bản đang ở tạm đón học sinh về trường học. Ở trường học an toàn hơn, thầy cô tập trung nấu ăn, chăm sóc học sinh ở đó.

Cô Dần và đồng nghiệp vượt rừng 5 tiếng đồng hồ, khi thầy cô cùng 27 học sinh ra khỏi bìa rừng lúc ấy đã hơn 7 giờ tối.

Cô chia sẻ, điều đẹp đẽ nhất của nghề giáo đôi khi không nằm ở những thành tích hay những giờ dạy trên lớp, mà nằm ở việc mình đã có mặt đúng lúc khi học trò cần mình nhất. "Và có lẽ, đó cũng là một trong những kỷ niệm mà tôi sẽ luôn mang theo trong suốt hành trình làm nghề của mình", cô nói.

Lắng nghe, chia sẻ và đồng hành để tri ân thầy cô giáo

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho hay, với các thầy cô công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hành trình mang con chữ đến với học trò còn muôn vàn nhọc nhằn, khó khăn.

Để có một giờ học trọn vẹn, nhiều thầy cô phải vượt qua những con đường xa, khắc phục điều kiện sinh hoạt, giảng dạy còn thiếu thốn, kiên trì đến từng gia đình vận động học sinh tới lớp.

Ngoài giờ dạy, thầy cô còn quan tâm đến bữa ăn, tấm áo, hoàn cảnh của học trò, giúp các em có thêm nhiều điều kiện và tiếp tục đến trường học tập.

"Chúng ta trân trọng những nỗ lực ấy, và càng thấu hiểu rằng phía sau sự bền bỉ với nghề là những lo toan rất đời thường, những khoảnh khắc thời gian xa gia đình, những điều riêng tư phải gác lại.

Vì vậy, sự tri ân dành cho cô, thầy cô cần được thể hiện bằng việc lắng nghe, sự sẻ chia và đồng hành thiết thực để thầy cô yên tâm hơn với công việc, có thêm niềm vui hơn trong cuộc sống" – anh Quy nói.

Ban tổ chức vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Từ năm 2015, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" với nội dung tuyên dương các thầy giáo, cô giáo và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ...

Theo anh Quy, Sau 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm "bám bản" dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đó là các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi, các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh, các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật và các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Năm 2026, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô tiếp tục mở rộng quy mô trên toàn quốc. Ban tổ chức nhận 190 hồ sơ đề cử của 32 tỉnh, thành phố và lựa chọn 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường học, điểm trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tuyên dương. Trong những gương thầy cô được tuyên dương, có thầy cô đã gắn bó với nghề gần ba thập kỷ, có những cô giáo trẻ đang từng ngày tích lũy kinh nghiệm, nỗ lực đổi mới cách dạy để học sinh dễ hiểu, ham học hơn. Có thầy cô trở về công tác tại chính ngôi trường mình từng theo học, tiếp nối công việc của những thầy cô đã dìu dắt mình. Có thầy cô kiên trì học tiếng của đồng bào để gần gũi hơn với học sinh, hiểu thêm cuộc sống của từng em và cùng phụ huynh chăm lo việc học cho các em.