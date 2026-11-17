Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Nhà giáo nhân dân Lý Hòa - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cùng tham gia đoàn thăm, chúc mừng có ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động, PGS.TS Lý Hòa từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi, chúc mừng PGS.TS Lý Hòa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bà Tuyết chúc PGS.TS Lý Hòa luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trò chuyện, thăm hỏi Nhà giáo nhân dân Lý Hòa - Ảnh: NGỌC KHẢI

Lãnh đạo phường Tân Mỹ tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến Nhà giáo nhân dân Lý Hòa - Ảnh: NGỌC KHẢI

Phó bí thư thường trực Nguyễn Văn Được thăm gia đình cố GS.TS Nguyễn Thiện Thành và thăm GS.TS Nguyễn Thiện Nhân Sáng 17-11, đoàn công tác Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng gia đình cố GS.TS Nguyễn Thiện Thành và thăm, chúc mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



