Cùng tham gia đoàn thăm, chúc mừng có ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.
Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động, PGS.TS Lý Hòa từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp TP.HCM.
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi, chúc mừng PGS.TS Lý Hòa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bà Tuyết chúc PGS.TS Lý Hòa luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
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