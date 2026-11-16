Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng TS Trần Thành Long nhân ngày 20-11

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng TS Trần Thành Long - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG

Đến thăm và chúc mừng TS Trần Thành Long - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trò chuyện cùng TS Long và gia đình.

Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của TS Trần Thành Long đối với sự phát triển của TP.HCM nói chung và sự nghiệp giáo dục của thành phố nói riêng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chúc TS Trần Thành Long và gia đình nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, không ngừng đóng góp công sức, kinh nghiệm, hiến kế cho sự phát triển của thành phố.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng mong mỏi các thế hệ con cháu TS Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của gia đình, xem TS Long là tấm gương sáng để học tập, noi theo.

TS Trần Thành Long có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và hiến kế cho sự phát triển của thành phố, tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố trong vai trò là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Nhiều năm qua, TS Long đã kết nối giúp đỡ, hỗ trợ những người nghèo vượt qua bệnh tật, thoát nghèo trong nhiều năm góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.