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Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng TS Trần Thành Long nhân ngày 20-11

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Ngày 16-11, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng TS Trần Thành Long nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng TS Trần Thành Long nhân ngày 20-11 - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng TS Trần Thành Long - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG

Đến thăm và chúc mừng TS Trần Thành Long - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trò chuyện cùng TS Long và gia đình.

Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của TS Trần Thành Long đối với sự phát triển của TP.HCM nói chung và sự nghiệp giáo dục của thành phố nói riêng.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chúc TS Trần Thành Long và gia đình nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, không ngừng đóng góp công sức, kinh nghiệm, hiến kế cho sự phát triển của thành phố.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng mong mỏi các thế hệ con cháu TS Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của gia đình, xem TS Long là tấm gương sáng để học tập, noi theo.

TS Trần Thành Long có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và hiến kế cho sự phát triển của thành phố, tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố trong vai trò là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Nhiều năm qua, TS Long đã kết nối giúp đỡ, hỗ trợ những người nghèo vượt qua bệnh tật, thoát nghèo trong nhiều năm góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng TS Trần Thành Long nhân ngày 20-11 - Ảnh 1.Thầy dạy thể dục ở TP.HCM giành HCV thế giới, nhận Huân chương cao quý trước thềm 20-11

Vừa là vận động viên Vovinam đội tuyển quốc gia với nhiều thành tích quốc tế, vừa là thầy giáo, thầy Phan Tấn Thành đón nhận niềm vui nhân đôi khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: 20-11 Ngày Nhà giáo Việt Nam Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Thành ủy TP.HCM

    Dòng sự kiện: Ngày Nhà giáo Việt Nam

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