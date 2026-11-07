Thầy dạy thể dục ở TP.HCM giành HCV thế giới, nhận Huân chương cao quý trước thềm 20-11

Thầy Phan Tấn Thành (vận động viên Vovinam đội tuyển quốc gia), giáo viên giáo dục thể chất tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), đạt 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 (Indonesia) năm 2025 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Thầy giáo trẻ Phan Tấn Thành (28 tuổi), giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đối với thầy Thành, đây không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho nền thể thao nước nhà, mà còn là điểm son rực rỡ trong sự nghiệp nhà giáo.

"Nhận quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất gần ngày 20-11, tôi thấy hạnh phúc như được nhân đôi. Đây là niềm vinh dự và tự hào vô cùng to lớn đối với bản thân tôi", thầy Thành xúc động chia sẻ.

Từ võ đài quốc tế đến bục giảng

Thầy Phan Tấn Thành đến với Vovinam từ niềm đam mê võ thuật thuở nhỏ. Thấy câu lạc bộ gần nhà tập luyện sôi nổi, thầy đăng ký theo học. Được phát hiện năng khiếu, cuối năm lớp 7, thầy bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, lần lượt chinh phục các giải cấp thành phố, quốc gia trước khi khoác áo Đội tuyển Vovinam Việt Nam.

VĐV Phan Tấn Thành rạng rỡ trên bục vinh quang khi xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 năm 2025 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á năm 2023 ở Campuchia, thầy thi đấu hết mình và giành 1 Huy chương Bạc. Đến năm 2025, tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 diễn ra ở Indonesia, thầy Phan Tấn Thành vỡ òa hạnh phúc khi xuất sắc mang về 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc cho thể thao nước nhà.

Nói về quyết định rẽ hướng sang nghề giáo, nam vận động viên chia sẻ đây là một "cơ duyên" đẹp vào những năm tháng đại học.

"Nghề vận động viên đến với tôi trước. Khi học đại học, tôi mới có cơ duyên đến với nghề giáo. Tôi hoạt động thể thao và mong muốn mang những trải nghiệm, đóng góp của mình truyền lại cho thế hệ học sinh đời sau. Tôi muốn truyền cho các em động lực, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. Nếu học trò noi gương, nỗ lực và phát triển giỏi hơn cả thầy thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi", thầy Thành bộc bạch.

Thầy Phan Tấn Thành trong tiết dạy Giáo dục thể chất tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một ngày hai vai, vượt chấn thương để theo đuổi đam mê

Để vừa hoàn thành công việc giảng dạy, vừa duy trì thi đấu chuyên nghiệp, thầy Phan Tấn Thành phải sắp xếp lịch sinh hoạt và tập luyện nghiêm ngặt.

Mỗi ngày, từ 7h đến 15h15, thầy đứng lớp Giáo dục thể chất tại Trường THPT Bùi Thị Xuân. Sau đó, thầy tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển Vovinam từ 16h đến 19h.

Đằng sau những tấm huy chương thế giới là nhiều năm đổ mồ hôi trên sàn tập và cả những lần chấn thương. Năm 2024, cường độ tập luyện cao khiến thầy bị chấn thương ở vai và chân.

"Thời điểm đó, tôi phải tích cực phục hồi, đồng thời duy trì tập luyện nhẹ để giữ phong độ. Chấn thương cũng khiến việc giảng dạy gặp khó khăn vì tôi không thể trực tiếp thị phạm những động tác mạnh. Tôi phải tập trung giảng giải lý thuyết và truyền đạt kinh nghiệm cho học sinh", thầy Thành kể.

Thầy Phan Tấn Thành thực hiện đòn thế Vovinam sắc sảo tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 8 diễn ra ở Indonesia - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên đấu trường quốc tế, mỗi lần khoác võ phục, mang quốc kỳ Việt Nam trên vai, thầy Thành đều cảm nhận rõ trách nhiệm của một vận động viên đại diện cho đất nước.

"Lúc đầu tôi rất hồi hộp, nhưng luôn tự nhắc mình phải kìm nén cảm xúc, quyết tâm thi đấu thật tốt để mang vinh quang về cho Việt Nam", thầy chia sẻ.

Nhận xét về đồng nghiệp, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, đánh giá thầy Thành là nhà giáo trẻ, đảng viên trẻ năng động, là hình ảnh đẹp về ý chí, tài năng và tinh thần nêu gương.

Gửi lời nhắn đến những người trẻ đang theo đuổi đam mê, thầy Thành cho rằng thành công đòi hỏi sự cố gắng, kỷ luật và trách nhiệm. "Đừng bao giờ tự ti, hãy kiên trì rèn luyện để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày", thầy nhắn nhủ.

Khoảnh khắc quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế cùng tấm huy chương cao quý của thầy giáo Phan Tấn Thành - Ảnh: QUỲNH TRÂM + Nhân vật cung cấp