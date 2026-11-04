Nữ sinh lớp 7 ở TP.HCM được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7/11, Trường THCS Minh Đức, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM và cô giáo chủ nhiệm của mình - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

"Em rất vui và bất ngờ" - Tạ Ngọc Cát Tường, học sinh lớp 7/11, Trường THCS Minh Đức, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM chia sẻ khi biết tin được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cát Tường là vận động viên Aerobic vừa chinh phục hàng loạt huy chương vàng tại các giải đấu Quốc tế.

Tại Suzuki World Cup 2026 diễn ra tháng 4-2026 ở Tokyo, Nhật Bản, cô bé giành huy chương vàng nội dung đơn nữ và huy chương vàng nội dung nhóm 3 người.

Tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức tại Philippines tháng 8-2026, em tiếp tục giành 1 huy chương vàng nội dung nhóm 3 người, 1 huy chương vàng nội dung nhóm 5 người và huy chương bạc nội dung đơn nữ...

Tạ Ngọc Cát Tường (trái) và đồng đội tại một giải đấu Aerobic - Ảnh: Trường THCS Minh Đức cung cấp

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, Tạ Ngọc Cát Tường cho biết Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được. Thực sự em cảm thấy rất hãnh diện và tự hào.

* Em học Aerobic từ khi nào?

- Từ lúc 6 tuổi, khi bước vào lớp 1 em theo chị hai đi học Aerobic ở một trung tâm. Lúc đó em chỉ thấy Aerobic thật vui vì em được quen rất nhiều bạn ngoài trường tiểu học của mình.

Lên lớp 2, em dự thi giải Aerobic cấp thành phố và đoạt huy chương vàng nhóm 5 người. Từ đó, em bắt đầu yêu thích Aerobic vì thấy môn thể thao này khá thú vị.

Tạ Ngọc Cát Tường và các thầy cô, bạn bè ở Trường THCS Minh Đức - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

* Mới 12 tuổi, em đã sở hữu một bộ sưu tập với rất nhiều huy chương. Chắc là em có năng khiếu đặc biệt về Aerobic…

- Em nghĩ năng khiếu chỉ là một phần. Yếu tố quan trọng nhất là sự kiên trì tập luyện. Từ năm lớp 6 đến nay, lịch tập luyện Aerobic của em là 4 tiếng mỗi ngày, từ 17h-21h từ thứ 2 đến thứ 7.

Trong khi đó, từ thứ 2 đến thứ 6 em đi học chính khóa ở Trường THCS Minh Đức từ 7h-16h. Buổi chiều về nhà chỉ kịp ăn cơm thật nhanh để kịp giờ đi tập. Sau 21h, khi về nhà vệ sinh cá nhân xong, gần 22h em mới được ngồi vào bàn học để chuẩn bị cho bài vở các môn văn hóa.

Những dịp chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế thì thời gian tập luyện còn tăng lên thêm nữa. Ví dụ để chuẩn bị cho giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức tại Philippines tháng 8-2026, em phải tập luyện liên tục từ 7h-12h, nghỉ trưa đến 15h rồi tiếp tục tập đến 19h. Cũng may đó là thời gian nghỉ hè nên em không phải lo bài vở ở trường.

Tuy vậy, có những ngày em cảm thấy mệt mỏi thực sự và trong đầu cũng có ý nghĩ hay là thôi… Nhưng rồi, được ba mẹ, thầy cô động viên, em lại tiếp tục…

* Kỷ niệm sâu sắc nhất khi em thi đấu ở nước ngoài là gì?

- Tại giải Suzuki World Cup 2026 ở Tokyo, Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày làm quen với thảm thi đấu. Thời tiết lúc đó khá lạnh, em còn chưa quen với thời tiết lại là vận động viên đầu tiên của tuyển Việt Nam ra thi đấu. Lúc đó em rất hồi hộp và áp lực, nhất là khi thấy các đối thủ đã thi trước đó đều thể hiện tốt bài thi của họ.

Tuy vậy, em tự nhủ rằng mình cứ làm hết sức có thể. Vì màu cờ sắc áo, mình không thể lùi bước…".

Tạ Ngọc Cát Tường và các bạn cùng lớp ở Trường THCS Minh Đức - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

* Rồi lúc bước lên bục nhận huy chương vàng, cảm xúc của em như thế nào?

- Em rất hạnh phúc và tự hào. Trong đó, điều tự hào lớn nhất là em đã chiến thắng được bản thân mình.

* Ước mơ của em chắc sẽ gắn liền với Aerobic?

- Em mong mình sẽ học thật tốt các môn văn hóa ở Trường THCS Minh Đức, đồng thời có cơ hội tiến xa hơn nữa ở những giải đấu Aerobic đỉnh cao. Nhưng em cũng rất yêu thích hội họa và có thể sẽ theo đuổi con đường trở thành họa sĩ trong tương lai.

Nói chung, em muốn bản thân có nhiều cơ hội để khám phá xem mình hợp với nghề nào nhất. Em cũng hiểu rằng dù chọn nghề nào thì cũng phải rèn luyện, phải cố gắng hết sức mới thành công được.

Lịch tập Aerobic dày đặc vẫn đạt học sinh giỏi "Tạ Ngọc Cát Tường là một nữ sinh chăm chỉ, siêng năng. Dáng người nhỏ nhắn nhưng em có ý chí và nghị lực đáng nể. Dù lịch tập luyện Aerobic dày đặc, Cát Tường vẫn luôn nỗ lực hoàn thành đầy đủ bài vở thầy cô giao. Kết thúc năm học lớp 6, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ sở hữu nhiều thành tích trong học tập và thể thao, Cát Tường còn được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi tính cách vui vẻ, thân thiện, hòa đồng. Em luôn giữ được sự gần gũi, chan hòa với các bạn đồng trang lứa". (Thầy Trần Minh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức)