Nữ sinh lớp 12 Trường Marie Curie nhận Huân chương Lao động hạng nhất ở tuổi 18

Hồng Ngọc đạt được thành tích 2 huy chương vàng tại Giải vô địch Thể dục aerobic châu Á năm 2026 (aerobic Gymnastics Asian Championships) và 2 huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ Thể dục aerobic quốc gia năm 2026 - Ảnh: NVCC

Ở tuổi 18, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn đang loay hoay trước ngưỡng cửa trưởng thành, Vũ Hồng Ngọc - học sinh lớp 12A13 Trường THPT Marie Curie (TP.HCM) - đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Đằng sau tấm huân chương cao quý là hàng ngàn giờ tập luyện, với biết bao giọt mồ hôi rơi trên sàn tập thể dục aerobic và một bản lĩnh đáng nể của nữ sinh Gen Z.



Giọt mồ hôi đằng sau bài thi 90 giây

Bước vào năm học cuối cấp THPT với lịch học dày đặc, Vũ Hồng Ngọc vẫn duy trì cường độ tập luyện của một vận động viên thể thao đỉnh cao. Với Ngọc, phần thưởng danh giá vừa được Nhà nước trao tặng không chỉ là sự ghi nhận cho vô số tấm huy chương tại các giải đấu aerobic quốc tế và trong nước, mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ vượt qua giới hạn bản thân.

"Tôi làm quen với aerobic từ nhỏ, đến nay đã có 10 năm gắn bó với bộ môn này. Phần thưởng này khiến tôi cảm thấy những hy sinh, những giọt mồ hôi và cả những khó khăn mình từng trải qua đều rất xứng đáng. Đây chính là động lực để tôi tiếp tục củng cố tinh thần, ý chí và quyết tâm chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tương lai", Hồng Ngọc trải lòng.

Nhìn Ngọc tự tin thực hiện những động tác kỹ thuật khó trên sàn thi đấu, ít ai biết được đằng sau một bài thi diễn ra vỏn vẹn trong 90 giây ngắn ngủi là hàng trăm, hàng ngàn lần lặp lại đến thuần thục trong phòng tập. Có những thời điểm chấn thương hành hạ, áp lực thi đấu đè nặng, nhưng cô học trò trường Marie Curie chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "bỏ cuộc".

Hồng Ngọc đã có hơn 10 năm gắn bó với bộ môn aerobic - Ảnh: NVCC

Ngọc bộc bạch: "Trên hành trình theo đuổi đam mê, khó khăn và thử thách là điều không thể tránh khỏi. Dù có những lúc chấn thương hay mệt mỏi, tôi vẫn luôn có thầy cô, gia đình và bạn bè ở bên động viên. Chính tình yêu thương đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả".

Trong số những điểm tựa ấy, gia đình luôn là "trạm sạc năng lượng" lớn nhất của Ngọc. Ba mẹ cô chưa từng vắng mặt trong những cột mốc quan trọng của con gái. Câu nói của ba mẹ: "Con cứ theo đuổi đam mê của con, ba mẹ luôn ở đây để động viên con" đã trở thành kim chỉ nam giúp Ngọc vững tin bước đi trên con đường thể thao đỉnh cao đầy khắc nghiệt.

Cân bằng "hai cuộc đời": học sinh và vận động viên

Vừa mang áp lực của một vận động viên quốc gia vừa phải đảm bảo chương trình học lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, bài toán thời gian đối với Hồng Ngọc là một thử thách không nhỏ. Dù vậy, cô nữ sinh chọn cách đối mặt bằng sự kỷ luật cao độ.

Ngọc bật mí phương pháp "tập trung tuyệt đối" ở từng thời điểm: khi ở trên lớp, Ngọc tập trung nghe giảng và hoàn thành toàn bộ bài tập ngay tại chỗ để nắm chắc kiến thức. Bước vào phòng tập, em gạt bỏ mọi lo âu để dồn toàn bộ tâm trí vào việc hoàn thiện từng động tác kỹ thuật.

Với Ngọc, chỉ cần có sự sắp xếp thời gian hợp lý cùng tinh thần trách nhiệm, việc cân bằng giữa học văn hóa và thể thao hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Lịch học và tập luyện dày đặc buộc Ngọc phải chủ động sắp xếp thời gian sao cho cân bằng giữa việc học tại trường và việc luyện tập để thi đấu - Ảnh: NVCC

Nỗ lực cho bản thân, cô học sinh lớp 12A13 còn đóng vai trò như một người chị, một "đại sứ" truyền cảm hứng cho các thế hệ đàn em tại CLB. Mỗi khi nhìn các VĐV nhỏ tuổi hơn bước vào sàn tập, Ngọc lại thấy hình ảnh của chính mình những ngày đầu. Cô chủ động chia sẻ kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn từng kỹ thuật khó giúp các em tự tin hơn trên con đường thi đấu.

Nói về những dự định tương lai, nữ sinh không giấu được khát khao cống hiến: "Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt cả việc học lẫn thi đấu. Với vai trò là một VĐV chuyên nghiệp, tôi mong muốn có thêm nhiều cơ hội bước ra các đấu trường quốc tế lớn hơn, mang hai tiếng Việt Nam đến với bạn bè thế giới và góp phần mang lại niềm tự hào cho gia đình, thầy cô và Tổ quốc".