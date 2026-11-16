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Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Gắn nghiên cứu khoa học với yêu cầu phát triển thành phố

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Tại buổi thăm, chúc mừng Trường đại học Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 20-11, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho rằng nhà trường có đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao, do đó phải cùng liên kết nghiên cứu để góp sức nâng cao uy tín, giá trị nhà trường.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức để nâng cao uy tín Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm và chúc mừng Trường đại học Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh: KỲ PHONG

Ngày 16-11, đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường đại học Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Dự cùng đoàn có TS Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên cố vấn Trường đại học Tôn Đức Thắng; bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường đại học Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM, cùng lãnh đạo các địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của toàn thể đội ngũ giảng viên và viên chức nhà trường đã tham gia vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. 

Những nỗ lực này có sức lan tỏa lớn, truyền động lực đến nhiều thế hệ, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của TP.HCM và cả nước. 

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng bày tỏ niềm phấn khởi trước sự trưởng thành và phát triển của Trường đại học Tôn Đức Thắng - là một trong những trường đại học tiên phong nhận thí điểm một số chương trình về giáo dục đào tạo, như Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (thành viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng)...

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức để nâng cao uy tín Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường đại học Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM - phát biểu tại chương trình - Ảnh: KỲ PHONG

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cho rằng Trường đại học Tôn Đức Thắng đã ngày càng hoàn thiện chuẩn mực xứng đáng với kỳ vọng về đào tạo, quản trị, kiểm định quốc tế, học thuật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và gắn với động lực phát triển của từng địa phương.

Thời gian tới, ông Lộc đề nghị nhà trường nghiên cứu các giải pháp nâng bậc các chứng chỉ quốc tế, đề xuất, thí điểm các mô đun đào tạo xứng tầm quốc tế. Quan tâm gắn chặt thống nhất, đồng bộ giáo dục với toàn bộ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại của TP.HCM. Đồng thời, nghiên cứu sâu sắc thị trường lao động, quan hệ lao động, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp với nhu cầu địa phương.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết TP.HCM hiện có 5 ngành dịch vụ động lực, 4 ngành công nghiệp mũi nhọn và 7 ngành mũi nhọn chiến lược. Từ đó, yêu cầu Trường đại học Tôn Đức Thắng từ góc độ nghiên cứu khoa học, phản biện để tham gia đề xuất cơ chế chính sách, nghiên cứu các chương trình đào tạo thực tiễn, gắn với góp sức tăng trưởng hai con số.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị tập thể sư phạm nhà trường tập trung nghiên cứu các vấn đề với phương pháp mới. Ông chỉ rõ Trường đại học Tôn Đức Thắng có đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao, do đó phải cùng liên kết nghiên cứu để gia tăng năng lực, góp phần nâng cao uy tín, giá trị nhà trường.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức để nâng cao uy tín Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh 3.

PGS.TS Trần Trọng Đạo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng - phát biểu tại chương trình - Ảnh: KỲ PHONG

Dịp này, hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, đoàn đại biểu đã cùng vun trồng những mầm xanh ý nghĩa tại vườn cây đại đoàn kết. 

Đây là công trình vừa góp phần kiến tạo không gian xanh cho nhà trường, vừa thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thành phố trong song song hai sự nghiệp cao quý: trồng cây và trồng người.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức để nâng cao uy tín Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

Các đại biểu trồng cây đại đoàn kết chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" - Ảnh: KỲ PHONG

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức để nâng cao uy tín Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Vườn cây Đại đoàn kết - Ảnh: KỲ PHONG

Trường đại học Tôn Đức Thắng mở rộng chương trình đào tạo ứng dụng, liên ngành

Trường đại học Tôn Đức Thắng được thành lập vào năm 1997, là trường đại học công lập trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau gần 30 năm phát triển, trường hiện có 16 khoa chuyên môn, đào tạo 52 chương trình đại học, 18 chương trình thạc sĩ, 9 chương trình tiến sĩ, 12 chương trình tiến sĩ hợp tác với các đại học nước ngoài, 15 chương trình đại học thạc sĩ liên kết quốc tế, với quy mô hơn 30.000 sinh viên.

Các chương trình đào tạo của trường trải rộng trên nhiều lĩnh vực và liên tục mở rộng theo định hướng ứng dụng và liên ngành như khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính, nghệ thuật số..., đóng góp tích cực cho chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Trường đại học Tôn Đức Thắng nằm trong top 250 đại học tốt nhất châu Á, top 200 đại học trẻ xuất sắc thế giới, top 700 đại học tốt nhất thế giới và top 100 đại học phát triển bền vững nhất thế giới...

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức để nâng cao uy tín Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh 7.Tái bổ nhiệm PGS.TS Trần Trọng Đạo làm Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng

Sáng 2-7, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng cho PGS.TS Trần Trọng Đạo.

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: nghiên cứu khoa học Trường đại học Tôn Đức Thắng 20-11 Ngày Nhà giáo Việt Nam Thành ủy TP.HCM

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