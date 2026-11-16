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Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh thăm gia đình cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân

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BÁ SƠN
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BÁ SƠN
BÁ SƠN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Ngày 16-11, đoàn công tác TP.HCM do ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm nhà giáo và gia đình nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ nhiệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh thăm gia đình cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM thắp hương tưởng niệm cố GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình cố GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng tham gia đoàn còn có bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đại diện cơ quan chức năng thành phố.

Tại nhà riêng của gia đình cố GS.TS Trần Hồng Quân tại phường An Khánh, TP.HCM, ông Võ Văn Minh đã thắp hương tưởng nhớ, ghi nhận những đóng góp của nhà giáo Trần Hồng Quân cho sự phát triển giáo dục của nước nhà.

Ông Võ Văn Minh ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của bà Mai Thị Năm - phu nhân cố GS.TS Trần Hồng Quân cùng gia đình

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chúc phu nhân GS.TS Trần Hồng Quân cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của gia đình nhà giáo.

Cố GS.TS Trần Hồng Quân (1937-2023), quê ở tỉnh Sóc Trăng cũ, là một nhà giáo, nhà khoa học và nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng đối với nền giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Ông từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như Ủy viên Trung ương Đảng (khóa VI, VII, VIII), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1990 - 1997), Phó trưởng ban Dân vận Trung ương và Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (2015 - 2021).

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác…

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh thăm gia đình cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của bà Mai Thị Năm - phu nhân cố GS.TS Trần Hồng Quân cùng gia đình - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh thăm gia đình cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân - Ảnh 3.

Bà Mai Thị Năm - phu nhân cố GS.TS Trần Hồng Quân tặng cuốn hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" do GS.TS Trần Hồng Quân chắp bút, cho Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Lê Như Trang - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh thăm gia đình cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân - Ảnh 4.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (phải), Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Lê Như Trang (thứ hai từ trái) chụp ảnh lưu niệm cùng bà Mai Thị Năm - phu nhân cố GS.TS Trần Hồng Quân - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh thăm gia đình cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân - Ảnh 6.Ngày Nhà giáo 20-11: Lời cảm ơn không thể viết giùm

Chỉ cần vài câu lệnh với trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ có ngay tấm thiệp 20-11 đẹp mắt. Nhưng có lẽ, những tấm thiệp khiến thầy cô muốn giữ lại lâu nhất lại không cần đẹp một cách chuyên nghiệp đến thế.

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BÁ SƠN - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: ngày Nhà giáo Việt Nam Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh TP.HCM 20-11

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