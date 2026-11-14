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Một phường ở Huế tặng 200.000 đồng cho mỗi giáo viên dịp 20-11

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

UBND phường An Cựu (TP Huế) quyết định tặng 200.000 đồng/người cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tại các trường công lập trên địa bàn, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Một phường ở Huế tặng 200.000 đồng cho giáo viên dịp 20-11 - Ảnh 1.

Thông báo của UBND phường An Cựu (TP Huế) về việc tặng 200.000 đồng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường học nhân dịp 20-11 - Ảnh: UBND phường An Cựu

Sáng 14-11, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) - cho biết nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), địa phương quyết định tặng quà 200.000 đồng/người đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tại các trường công lập trên địa bàn.

Theo bà Thanh, trên địa bàn phường có gần 500 giáo viên, nhân viên trường học. Kinh phí của đợt tặng quà này khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này được trích một phần từ ngân sách phường và một phần là từ nguồn xã hội hóa.

Bà Thanh cho biết món quà không chỉ dành cho những người trực tiếp đứng lớp, mà còn gửi đến những người âm thầm đóng góp phía sau mỗi giờ học.

Dù làm công tác giảng dạy, quản lý hay phục vụ, mỗi người đều góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Địa phương mong muốn sự sẻ chia, động viên này sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực cho đội ngũ nhà trường, góp phần vun đắp những lớp học hạnh phúc, những ngôi trường hạnh phúc.

Theo bà Thanh, xây dựng An Cựu văn minh, thân thiện, hạnh phúc bắt đầu từ sự quan tâm giữa người với người, từ những việc làm gần gũi trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc từ mái trường sẽ theo bước học sinh, thầy cô trở về mỗi gia đình, lan tỏa đến từng ngôi nhà, từng tổ dân phố.

Lãnh đạo phường An Cựu cho biết đây cũng là cách địa phương cùng cộng đồng bồi đắp một phường An Cựu hạnh phúc.

Một phường ở Huế tặng 200.000 đồng cho giáo viên dịp 20-11 - Ảnh 1.Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không huy động cha mẹ học sinh đóng góp tổ chức 20-11

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 theo hướng tinh gọn, ý nghĩa, không phô trương, gây tốn kém, lãng phí; tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học.

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    Chủ đề: phường An Cựu NHÀ GIÁO VIỆC NAM Tặng quà 20-11 TP Huế

    Dòng sự kiện: Ngày Nhà giáo Việt Nam

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