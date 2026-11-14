Một phường ở Huế tặng 200.000 đồng cho mỗi giáo viên dịp 20-11

Thông báo của UBND phường An Cựu (TP Huế) về việc tặng 200.000 đồng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường học nhân dịp 20-11 - Ảnh: UBND phường An Cựu

Sáng 14-11, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) - cho biết nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), địa phương quyết định tặng quà 200.000 đồng/người đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tại các trường công lập trên địa bàn.

Theo bà Thanh, trên địa bàn phường có gần 500 giáo viên, nhân viên trường học. Kinh phí của đợt tặng quà này khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này được trích một phần từ ngân sách phường và một phần là từ nguồn xã hội hóa.

Bà Thanh cho biết món quà không chỉ dành cho những người trực tiếp đứng lớp, mà còn gửi đến những người âm thầm đóng góp phía sau mỗi giờ học.

Dù làm công tác giảng dạy, quản lý hay phục vụ, mỗi người đều góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Địa phương mong muốn sự sẻ chia, động viên này sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực cho đội ngũ nhà trường, góp phần vun đắp những lớp học hạnh phúc, những ngôi trường hạnh phúc.

Theo bà Thanh, xây dựng An Cựu văn minh, thân thiện, hạnh phúc bắt đầu từ sự quan tâm giữa người với người, từ những việc làm gần gũi trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc từ mái trường sẽ theo bước học sinh, thầy cô trở về mỗi gia đình, lan tỏa đến từng ngôi nhà, từng tổ dân phố.

Lãnh đạo phường An Cựu cho biết đây cũng là cách địa phương cùng cộng đồng bồi đắp một phường An Cựu hạnh phúc.