Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thanh Hóa ban hành quy chế mới về điều động nhà giáo, không điều động phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ

tác giả
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

Ngày 12-11, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 133 về việc ban hành Quy chế điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực từ ngày 23-11. Trong đó quy định không điều động phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ.

Thanh Hóa ban hành quy chế mới về điều động nhà giáo, không điều động phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ - Ảnh 1.

Giáo viên Trường mầm non Nam Xuân, xã miền núi Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa tự làm đồ chơi cho học sinh và đồ dùng trang trí lớp học - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, áp dụng quy chế mới này có 6 nhóm nhà giáo được xem xét điều động gồm: 

Nhà giáo thuộc danh sách biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành, nghề đào tạo.

Nhà giáo có nguyện vọng được điều động đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhà giáo đã hoàn thành thời gian được điều động đến công tác tại các địa bàn nêu trên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà giáo có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý, có khả năng hỗ trợ nâng cao chất lượng cho cơ sở giáo dục hoặc hỗ trợ chuyên môn cho cơ quan quản lý giáo dục.

Nhà giáo được quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, được điều động nhằm bố trí, sắp xếp đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoặc bảo đảm không giữ chức vụ quá thời hạn theo quy định.

Nhà giáo không thuộc 5 nhóm trên nhưng được cơ quan có thẩm quyền điều động có thời hạn để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đang thiếu nhà giáo hoặc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục.

Các trường hợp không thực hiện điều động gồm: 

Nhà giáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhà giáo có vợ hoặc chồng đang được điều động, biệt phái hoặc cử làm nhiệm vụ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhà giáo thuộc trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các trường hợp chưa thực hiện điều động gồm:

Nhà giáo đang tham gia học tập dài hạn hoặc đang được cử đi biệt phái theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và chưa hoàn thành thời gian, nhiệm vụ được giao.

Nhà giáo đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian điều động nhà giáo

Quy chế của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng quy định thời hạn điều động như:

Nhà giáo dôi dư do sắp xếp, biến động quy mô lớp học, môn học thì thời gian điều động là 12 tháng.

Nhà giáo tự nguyện đến công tác tại vùng khó khăn, nhà giáo có năng lực chuyên môn tốt được điều động hỗ trợ nâng cao chất lượng: thời gian tối thiểu 24 tháng, tối đa 36 tháng.

Nhà giáo được điều động để hỗ trợ cơ sở giáo dục thiếu giáo viên hoặc đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục: thời gian tối thiểu 12 tháng, tối đa 36 tháng.

Nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động tại vùng khó khăn: được điều động, bố trí công tác ổn định tại cơ sở giáo dục mới theo nguyện vọng và nhu cầu sử dụng nhân sự, không áp dụng thời hạn điều động.

Nhà giáo được điều động để thực hiện quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý: thời hạn thực hiện theo thời hạn bổ nhiệm hoặc thời gian thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định.

Thời điểm điều động thông thường được thực hiện sau khi kết thúc năm học và hoàn thành trước khi bắt đầu năm học mới.

Trong thời gian thực hiện điều động, nhà giáo được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, nhà giáo có thành tích xuất sắc được xem xét khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn. Được hưởng chế độ, chính sách về viên chức, đặc thù của địa phương, cơ sở giáo dục (nếu có).

Thanh Hóa ban hành quy chế mới về điều động nhà giáo, không điều động phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ - Ảnh 3.Điều động giáo viên cần thận trọng

TTO - Điều động giáo viên vùng thuận lợi đến công tác có thời hạn ở vùng khó khăn là biện pháp quản lý cần nhưng lại hết sức nhạy cảm, làm không khéo nội bộ trong nhà trường dễ mất đoàn kết, phát sinh khiếu nại, tố cáo...

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trường mầm non Nam Xuân Nam Xuân Thanh Hóa điều động nhà giáo

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất