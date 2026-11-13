Thanh Hóa ban hành quy chế mới về điều động nhà giáo, không điều động phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Giáo viên Trường mầm non Nam Xuân, xã miền núi Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa tự làm đồ chơi cho học sinh và đồ dùng trang trí lớp học - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, áp dụng quy chế mới này có 6 nhóm nhà giáo được xem xét điều động gồm:

Nhà giáo thuộc danh sách biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành, nghề đào tạo.

Nhà giáo có nguyện vọng được điều động đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhà giáo đã hoàn thành thời gian được điều động đến công tác tại các địa bàn nêu trên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà giáo có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý, có khả năng hỗ trợ nâng cao chất lượng cho cơ sở giáo dục hoặc hỗ trợ chuyên môn cho cơ quan quản lý giáo dục.

Nhà giáo được quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, được điều động nhằm bố trí, sắp xếp đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoặc bảo đảm không giữ chức vụ quá thời hạn theo quy định.

Nhà giáo không thuộc 5 nhóm trên nhưng được cơ quan có thẩm quyền điều động có thời hạn để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đang thiếu nhà giáo hoặc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục.

Các trường hợp không thực hiện điều động gồm:

Nhà giáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhà giáo có vợ hoặc chồng đang được điều động, biệt phái hoặc cử làm nhiệm vụ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhà giáo thuộc trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các trường hợp chưa thực hiện điều động gồm:

Nhà giáo đang tham gia học tập dài hạn hoặc đang được cử đi biệt phái theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và chưa hoàn thành thời gian, nhiệm vụ được giao.

Nhà giáo đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian điều động nhà giáo Quy chế của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng quy định thời hạn điều động như: Nhà giáo dôi dư do sắp xếp, biến động quy mô lớp học, môn học thì thời gian điều động là 12 tháng. Nhà giáo tự nguyện đến công tác tại vùng khó khăn, nhà giáo có năng lực chuyên môn tốt được điều động hỗ trợ nâng cao chất lượng: thời gian tối thiểu 24 tháng, tối đa 36 tháng. Nhà giáo được điều động để hỗ trợ cơ sở giáo dục thiếu giáo viên hoặc đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục: thời gian tối thiểu 12 tháng, tối đa 36 tháng. Nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động tại vùng khó khăn: được điều động, bố trí công tác ổn định tại cơ sở giáo dục mới theo nguyện vọng và nhu cầu sử dụng nhân sự, không áp dụng thời hạn điều động. Nhà giáo được điều động để thực hiện quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý: thời hạn thực hiện theo thời hạn bổ nhiệm hoặc thời gian thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định. Thời điểm điều động thông thường được thực hiện sau khi kết thúc năm học và hoàn thành trước khi bắt đầu năm học mới. Trong thời gian thực hiện điều động, nhà giáo được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, nhà giáo có thành tích xuất sắc được xem xét khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn. Được hưởng chế độ, chính sách về viên chức, đặc thù của địa phương, cơ sở giáo dục (nếu có).