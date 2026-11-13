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Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không huy động cha mẹ học sinh đóng góp tổ chức 20-11

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 theo hướng tinh gọn, ý nghĩa, không phô trương, gây tốn kém, lãng phí; tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học.

Bộ GD-ĐT: Trường học không được huy động cha mẹ học sinh đóng góp tổ chức 20-11 - Ảnh 1.

Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục tổ chức lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo - Ảnh: MOET

Yêu cầu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Theo đó, bộ yêu cầu các sở, cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; bảo đảm sự ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các hoạt động cần được tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, ý nghĩa; không phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí. 

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Bộ khuyến khích tổ chức tại cơ sở giáo dục, gắn với sinh hoạt chuyên môn, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa học đường, đồng thời không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy, học tập.

Đặc biệt, bộ lưu ý tuyệt đối không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các cơ sở giáo dục cần chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhà giáo và người học.

Bên cạnh đó, bộ đề nghị các sở, trường tổ chức thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ. 

Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được rà soát, giải quyết kịp thời; các vấn đề vượt thẩm quyền phải được kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo.

Bộ cũng yêu cầu biểu dương, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục. Trong đó, chú trọng ghi nhận những nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bộ GD-ĐT: Tuyệt đối không huy động cha mẹ học sinh đóng góp tổ chức 20-11 - Ảnh 2.Thầy dạy thể dục ở TP.HCM giành HCV thế giới, nhận Huân chương cao quý trước thềm 20-11

Vừa là vận động viên Vovinam đội tuyển quốc gia với nhiều thành tích quốc tế, vừa là thầy giáo, thầy Phan Tấn Thành đón nhận niềm vui nhân đôi khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: lễ kỷ niệm 20-11 cha mẹ học sinh giáo viên Ngày nhà giáo Việt Nam

    Dòng sự kiện: Ngày Nhà giáo Việt Nam

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