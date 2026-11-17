Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được thắp hương tưởng nhớ cố GS.TS Nguyễn Thiện Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại nhà riêng của gia đình cố GS.TS Nguyễn Thiện Thành, ông Nguyễn Văn Được đã thắp hương tưởng nhớ, ghi nhận những đóng góp của nhà giáo Nguyễn Thiện Thành cho sự phát triển giáo dục của nước nhà.

Trong không khí ấm áp của ngày tri ân các thế hệ nhà giáo, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của cố GS.TS.BS, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thiện Thành - một trí thức lớn, một người thầy thuốc tận tâm, một nhà khoa học có nhiều cống hiến cho nền y học nước nhà.

Với cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân, GS Nguyễn Thiện Thành đã để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt là những đóng góp trong việc đặt nền móng cho chuyên ngành lão khoa Việt Nam, là Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Thống Nhất, Chủ nhiệm bộ môn lão khoa Trường đại học Y Dược TP.HCM.

Những công trình nghiên cứu khoa học của GS Thành, từ những năm tháng kháng chiến đến thời kỳ xây dựng đất nước đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần tận tụy phụng sự nhân dân. Đó không chỉ là di sản quý báu của ngành y tế mà còn là tấm gương sáng về y đức, nhân cách và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các thành viên trong đoàn cũng đã trao hoa, quà chúc mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, trân trọng ghi nhận những đóng góp của thầy đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và sự phát triển của thành phố.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, ông Được gửi đến GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cùng toàn thể gia đình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân có quá trình công tác, cống hiến lâu dài và đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các thành viên trong đoàn trao hoa, quà chúc mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dù ở cương vị công tác nào, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cũng thể hiện tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, khoa học và sự phát triển của đất nước, của TP.HCM.

Phó bí thư thường trực Nguyễn Văn Được cho rằng thành phố luôn trân trọng truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, tinh thần nghiên cứu khoa học và những giá trị tốt đẹp mà gia đình cố GS.TS Nguyễn Thiện Thành đã vun đắp, gìn giữ và tiếp tục phát huy qua các thế hệ. Đây là những giá trị rất đáng tự hào, không chỉ đối với gia đình mà còn đối với TP.HCM.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc sức khỏe GS.TS Nguyễn Thiện Nhân và gia đình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Phó bí thư thường trực Nguyễn Văn Được kính chúc GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho thành phố và đất nước.