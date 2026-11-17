Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong thăm và chúc mừng GS.TS Nguyễn Tấn Phát nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 17-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sáng 17-11, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn đã đến nhà (tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn) thăm hỏi, chúc mừng GS.TS Nguyễn Tấn Phát - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại buổi thăm, ông Lê Quốc Phong cho biết nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông đến thăm, chúc mừng và gửi lời tri ân đến GS.TS Nguyễn Tấn Phát.

Chủ tịch UBND TP.HCM trân trọng những đóng góp, sự gắn bó và tâm huyết của GS.TS Nguyễn Tấn Phát đối với sự phát triển của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Ông Lê Quốc Phong mong GS.TS Nguyễn Tấn Phát luôn mạnh khỏe, tiếp tục nghiên cứu những vấn đề quan tâm, chia sẻ các góc nhìn có giá trị khoa học, góp phần giúp thành phố giải quyết những vấn đề trong quá trình phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết thành phố sẽ có thêm những định hướng, đặt hàng cụ thể để các hoạt động giáo dục đạt kết quả rõ ràng, thiết thực hơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác đến thăm GS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

GS.TS Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1944, quê Tiền Giang. Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX; đại biểu Quốc hội khóa IX, X; Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001-2006), Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (2001-2007) và Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM. Sau khi nghỉ hưu năm 2007, ông gắn bó với sự nghiệp sáng tác văn chương, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và có nhiều tác phẩm như "Đeo bám", "Vòng xoáy tình đời", "Tìm lại tình đời".