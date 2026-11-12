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Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

tác giả
VIỄN SỰ
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VIỄN SỰ
VIỄN SỰ
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, được HĐND TP.HCM khóa XI bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong - Ảnh: T.T

Sáng 12-11, tại kỳ họp thứ 7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Trở thành tân Chủ tịch UBND TP.HCM, với ông Lê Quốc Phong là sự nối tiếp hành trình học tập, công tác, cống hiến và gắn bó với TP.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, từ tháng 10-2025, ông Lê Quốc Phong là Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Học tập và công tác tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 2.

Với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Quốc Phong - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông trải qua nhiều vị trí công tác ở Thành Đoàn TP.HCM, trở thành Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Sau đó làm Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp từ năm 2020 và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp (mới) sau sáp nhập vào 7-2025. Năm 2016, ông Lê Quốc Phong là Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương khóa XII, năm 2021 là Ủy viên Ban chấp hành trung ương khóa XIII.

Năm 2026, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 4.Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong: Thành tựu y khoa phải đi cùng lòng nhân ái

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh thành tựu y khoa chỉ thật sự có ý nghĩa khi luôn đi cùng trách nhiệm, lòng nhân ái.


 

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    Chủ đề: Chủ tịch UBND TP.HCM Thành uỷ TP. HCM HĐND TP.HCM Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong

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