Phó bí thư Thành ủy Lê Quốc Phong: Nông dân TP.HCM sẽ có thêm cơ hội đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, phát biểu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Kết luận hội nghị lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết TP.HCM hiện có khoảng 1.047 sản phẩm OCOP (đặc trưng địa phương - PV), phần lớn đạt 3 sao, khoảng 20-25% đạt 4 sao và các sản phẩm đạt 5 sao hiện đang trong quá trình làm hồ sơ.

Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong cho biết thêm một số đơn vị như Saigon Co.op, Bách Hóa Xanh đã tiếp nhận sản phẩm OCOP. Sở Công Thương làm việc với tất cả siêu thị lớn của thành phố để hình thành các quầy giới thiệu sản phẩm OCOP TP.HCM.

"Sở Công Thương làm việc với các siêu thị lớn của thành phố về nội dung hình thành các quầy giới thiệu về OCOP của TP.HCM. Và nếu làm được, khởi động luôn từ tuần lễ festival OCOP cuối năm, duy trì được tôi tin là sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân rất nhiều", Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Theo Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong, việc đưa sản phẩm đến với đông đảo người tiêu dùng cũng góp phần thúc đẩy người sản xuất đầu tư nâng hạng OCOP lên 4 sao, 5 sao. Bởi các mức sao cao hơn đòi hỏi mẫu mã, quy trình và chất lượng sản phẩm tốt hơn; thị trường đòi hỏi tổng hòa giá trị và đồ tốt, mẫu mã cũng phải đẹp.

Ông đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đưa sản phẩm vào siêu thị, các điểm bán và có phương thức thanh toán phù hợp, chẳng hạn ký gửi sản phẩm.

Ngoài việc mở rộng đầu ra cho nông sản, Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong cho rằng nông dân cần tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Các hợp tác xã cần chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sản xuất để hình thành những vùng sản xuất có chất lượng, an toàn, đồng đều.

"Chúng ta hỗ trợ cùng nhau để tạo ra một vùng sản xuất có chất lượng, an toàn, đồng đều và sức mạnh đó sẽ giúp sản phẩm ra thị trường vững vàng hơn", ông Lê Quốc Phong cho hay.

Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục quan tâm, giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của nông dân và Hội Nông dân TP.HCM. Các cơ quan chức năng cần trả lời bằng văn bản những nội dung được nêu tại buổi gặp gỡ, rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà, chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu - Ảnh: THUẬN VĂN

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà các đại biểu - Ảnh: THUẬN VĂN

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN

Rà soát chính sách an sinh, gỡ vướng cho nông dân Tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP.HCM đang rà soát các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và cân đối nguồn lực để chăm lo an sinh cho người dân, nhất là các hộ nông dân khó khăn. Về thủ tục hành chính, thành phố sẽ tăng cường hướng dẫn trực tiếp để người dân, đặc biệt là nông dân, tiếp cận và dùng dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp nắm bắt khó khăn, kết nối sản phẩm nông nghiệp với hệ thống tiêu thụ. Thành phố cũng tiếp tục rà soát quy hoạch và chính sách hỗ trợ vốn, sản xuất, công trình phục vụ nông nghiệp trên đất nông nghiệp.

Đối thoại với lãnh đạo TP.HCM, nông dân đề xuất mở đầu ra cho nông sản, nông nghiệp gắn du lịch sinh thái Tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TP.HCM sáng 11-11, cán bộ và hội viên nông dân có ý kiến đề xuất về chính sách hỗ trợ sản xuất, mở rộng đầu ra nông sản, ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.



