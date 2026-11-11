Đối thoại với lãnh đạo TP.HCM, nông dân đề xuất mở đầu ra cho nông sản, nông nghiệp gắn du lịch sinh thái

Ông Nguyễn Đức, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển AGRIFOOD (Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh, xã Bình Mỹ, TP.HCM) kiến nghị tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh: CHÂU TUẤN



Nêu kiến nghị tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân, về thí điểm mô hình nông nghiệp đa giá trị tại xã Bình Mỹ (TP.HCM) giai đoạn 2027-2031, ông Nguyễn Đức, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển AGRIFOOD (Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh), cho biết xã Bình Mỹ có tiềm năng phát triển nông nghiệp đa giá trị nhưng còn khó khăn do sản xuất phân tán, thiếu vốn, công nghệ và đầu ra.

Ông Nguyễn Đức đề nghị TP.HCM xem xét xã Bình Mỹ là nơi khảo sát, xây dựng mô hình thí điểm nông nghiệp đa giá trị gắn du lịch sinh thái cộng đồng. Song song với đề nghị hướng dẫn việc sử dụng đất đa mục đích và điều kiện đầu tư công trình phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, du lịch trải nghiệm và lưu trú.

Đồng thời, đề xuất xem xét 10-20 địa điểm đủ điều kiện để lập hồ sơ thí điểm, kết nối các chương trình về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, OCOP, đào tạo, xúc tiến thương mại và tín dụng.

Liên quan nội dung này, Sở Du lịch TP.HCM cho biết sở ghi nhận, tiếp thu các đề xuất liên quan đến xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch.

Sở Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ phát triển sản phẩm và hoạt động du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái đối với những mô hình đã bảo đảm điều kiện pháp lý.

Các nội dung hỗ trợ gồm hướng dẫn xây dựng sản phẩm, kết nối doanh nghiệp lữ hành, đào tạo kỹ năng phục vụ khách, quảng bá, xúc tiến và chuyển đổi số, qua đó hình thành các chương trình, tuyến du lịch phù hợp.

Về kiến nghị hướng dẫn thí điểm các mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, trong đó có xây dựng tạm trên đất nông nghiệp phục vụ du lịch và du lịch kết hợp ăn uống trên sông, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì tham mưu nội dung này.

Theo Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Luật Phát triển đô thị giao UBND TP.HCM quyết định tỉ lệ đất nông nghiệp, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng và loại công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, nông nghiệp đô thị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng chủ trì có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: THUẬN VĂN

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân tại hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, phát biểu - Ảnh: THUẬN VĂN

Đại diện các hộ nông dân, hợp tác xã, đơn vị sản xuất nông nghiệp các địa phương kiến nghị lãnh đạo TP.HCM quan tâm, hỗ trợ các chính sách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nông dân TP.HCM lo đầu ra, chi phí duy trì sản phẩm Ông Nguyễn Hồng Quyết, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tỉ phú, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, kiến nghị hỗ trợ chi phí kiểm nghiệm, bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ khi duy trì, công nhận lại sản phẩm OCOP. Ông Quyết cũng đề nghị tăng kết nối nông sản với siêu thị, thương mại điện tử, phát triển logistics, kho lạnh và có cơ chế bảo đảm hợp đồng bao tiêu. Cũng tại hội nghị, ông Lâm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc, kiến nghị hỗ trợ nhân lực, phần mềm, thiết bị thông minh và duy trì mã số vùng trồng. Bà Nguyễn Thanh Diễm, Công ty TNHH MTV D&D (Hợp tác xã Phát triển nông nghiệp công nghệ Phú Thuận), kiến nghị hỗ trợ vốn ưu đãi để phát triển vùng nguyên liệu chuối hột tại Củ Chi, cùng hỗ trợ mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm và hồ sơ sản phẩm chế biến. Bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hải, kiến nghị hỗ trợ ngư dân nâng cấp tàu cá, kết nối sản xuất và tiêu thụ thủy sản, đồng thời tăng quản lý ngư trường. Ông Nguyễn Huỳnh Đăng Vương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phú Mỹ, đề nghị hỗ trợ thêm chi phí bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân khó khăn, ngư dân và tăng hướng dẫn về bảo hiểm nông nghiệp. Các kiến nghị được các sở ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, trả lời cụ thể.