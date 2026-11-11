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Thời sự

Lãnh đạo TP.HCM đối thoại, lắng nghe nông dân nêu kiến nghị

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CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
THUẬN VĂN
THUẬN VĂN

Sáng 11-11, TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân. Các ý kiến tập trung vào đất đai, chính sách hỗ trợ, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất.

Lãnh đạo TP.HCM đối thoại, lắng nghe nông dân nêu kiến nghị - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN

Hội nghị diễn ra tại Hội trường TP.HCM (ở phường Xuân Hòa) với chủ đề: "Đồng hành cùng nông dân thành phố vững bước vào kỷ nguyên mới".

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân; ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

Cùng sự tham dự của lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành thành phố; các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.HCM, cán bộ, hội viên nông dân, đại diện hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân tiêu biểu.

Theo Hội Nông dân TP.HCM, Ban Thường vụ Hội đã ghi nhận hơn 102 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân tại các xã, phường, đặc khu. 

Các nội dung thuộc thẩm quyền đã được chỉ đạo xử lý. Những nội dung khác được phân loại, chuyển đến cơ quan chức năng.

Một số nội dung liên quan các chính sách thành phố đã ban hành nhưng cần hướng dẫn cụ thể để nông dân tiếp cận cũng được các sở, ngành tiếp thu.

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về đất đai, quy hoạch và công trình phục vụ sản xuất; vốn và chính sách hỗ trợ; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nghề; thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo TP.HCM đối thoại, lắng nghe nông dân nêu kiến nghị - Ảnh 2.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường điều hành hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN

Lãnh đạo TP.HCM đối thoại, lắng nghe nông dân nêu kiến nghị - Ảnh 3.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.HCM, phát biểu đề dẫn hội nghị - Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu đầu hội nghị, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.HCM, cho biết trong năm 2026, qua chương trình "Lắng nghe nông dân nói", Hội Nông dân TP.HCM ghi nhận hơn 102 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên tại các xã, phường, đặc khu.

Hội nghị là dịp để các đại biểu chia sẻ trực tiếp để lãnh đạo TP.HCM lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nông dân trong sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Huy, những vấn đề nông dân quan tâm hiện nay liên quan trực tiếp đến đất đai, nguồn vốn, chính sách hỗ trợ, ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu ra nông sản và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Huy đề nghị các đại biểu nêu rõ những vướng mắc từ thực tế sản xuất, nêu rõ tác động và kiến nghị giải pháp cụ thể để cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Lãnh đạo TP.HCM đối thoại, lắng nghe nông dân nêu kiến nghị - Ảnh 4.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân TP.HCM năm 2026 diễn ra tại Hội trường TP.HCM (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa) - Ảnh: THUẬN VĂN

Lãnh đạo TP.HCM đối thoại, lắng nghe nông dân nêu kiến nghị - Ảnh 5.
Lãnh đạo TP.HCM đối thoại, lắng nghe nông dân nêu kiến nghị - Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM đối thoại, nghe nông dân nêu kiến nghị - Ảnh 7.Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong: Thành tựu y khoa phải đi cùng lòng nhân ái

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh thành tựu y khoa chỉ thật sự có ý nghĩa khi luôn đi cùng trách nhiệm, lòng nhân ái.

 

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    Chủ đề: Thành uỷ TP. HCM Hội Nông dân TP. HCM Lê Quốc Phong Văn Thị Bạch Tuyết Nguyễn Mạnh Cường

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