TP.HCM vinh danh hơn 1.000 Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chúc mừng những gương nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM hai lần liên tiếp 2024, 2026 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Lễ vinh danh là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), đồng thời tiếp tục lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo trong sự nghiệp giáo dục. Người thầy không chỉ gieo chữ mà còn thắp lên những ước mơ.

Đến dự có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo Trung ương, TP.HCM và các sở, ban ngành.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân trao bằng khen của UBND TP.HCM đến các nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM hai lần năm 2024, 2026 - Ảnh: K.ANH

Lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo chất lượng giáo dục

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao bằng khen, biểu trưng đến thầy Nguyễn Văn Xuyến, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 12 (cũ) - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Không chỉ tận tụy với học trò, nhiều nhà giáo trẻ còn mang trong mình khát vọng chinh phục tri thức, đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với đời sống.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những nỗ lực của Thành Đoàn trong việc duy trì, phát triển phong trào Nhà giáo trẻ tiêu biểu suốt hơn 18 năm qua. Phong trào đã tạo môi trường để giáo viên, giảng viên trẻ rèn luyện, sáng tạo và cống hiến.

Theo ông Cường, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, vai trò người thầy càng trở nên quan trọng. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải là tấm gương về đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, cập nhật tri thức mới và định hướng tư duy cho học sinh.

Ông nhấn mạnh công nghệ có thể hỗ trợ việc truyền đạt kiến thức nhưng không thể thay thế tình thương yêu, sự cảm thông và trách nhiệm giáo dục con người của người thầy.

"Lãnh đạo thành phố kỳ vọng đội ngũ nhà giáo trẻ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả; Lấy sự tiến bộ của người học, của học sinh làm thước đo, lấy tình yêu nghề và trách nhiệm với học sinh làm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, cống hiến và những giá trị tốt đẹp của nghề giáo", ông Cường nói.

Đồng thời, Thành Đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu, không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tuyên dương mà còn tạo môi trường kết nối, bồi dưỡng và phát huy các điển hình nhà giáo trẻ.

Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

Bởi sau mỗi danh hiệu được trao là một hành trình cống hiến, sau mỗi bài giảng là những hạt mầm tri thức được gieo xuống. Và giá trị đẹp nhất của nghề giáo có lẽ vẫn là khi người thầy nhìn thấy học trò trưởng thành, tự tin bước tiếp trên con đường của mình.

Hạnh phúc của người thầy là nhìn thấy học trò trưởng thành

Cô Nguyễn Thị Hồng Lâm, giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Dĩ An (phường Dĩ An), chia sẻ tại chương trình - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Câu chuyện của cô Nguyễn Thị Hồng Lâm, giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Dĩ An (phường Dĩ An), khiến nhiều người xúc động bởi sự giản dị và chân thành.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, điều khiến cô Lâm tự hào nhất không phải những thành tích hay danh hiệu đạt được, mà là tình cảm học trò dành cho mình. Với cô, hạnh phúc là được đồng hành cùng các em trong những hoạt động Đội, phong trào trường học, chứng kiến từng bước trưởng thành và cả khi có những học trò tiếp nối con đường giáo dục của cô.

Cô giáo trẻ còn là mẹ của ba con nhỏ. Bé lớn nhất mới 5 tuổi, bé nhỏ nhất chỉ 20 tháng tuổi.

Cô Lâm chia sẻ học sinh cần mình ở trường cũng giống như những đứa con cần mẹ ở nhà. Vì vậy, cô luôn cố gắng sắp xếp công việc gia đình để mỗi khi bước chân đến trường, có thể toàn tâm toàn ý với học trò và các hoạt động giáo dục.

Để làm được điều đó, bên cạnh nỗ lực của bản thân, cô luôn trân trọng sự hỗ trợ của ban giám hiệu, đồng nghiệp và đặc biệt là người chồng. Những hôm cô bận đưa học sinh đi thi đến tận 22h, chồng cô ở nhà chăm sóc các con chu đáo.

"Tôi mong các giáo viên trẻ luôn giữ được niềm đam mê, tình yêu học trò. Khi có tình yêu đó, chúng ta sẽ tìm được nhiều hướng đi và vượt qua khó khăn", cô Lâm nhắn gửi đồng nghiệp.

Cũng từ sự thấu hiểu học trò, thầy Nguyễn Văn Xuyến, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 12 (cũ), đã có một hành trình đáng nhớ khi giúp một học sinh từng mặc cảm tìm lại niềm tin.

Thầy kể về một học trò từng trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, khi vào trung tâm thường xuyên đi học trễ, có thái độ chưa tốt với thầy cô và dần đánh mất động lực học tập.

Thay vì vội vàng trách phạt, thầy Xuyến tìm hiểu hoàn cảnh, dành thời gian trò chuyện để biết nguyên nhân phía sau những biểu hiện ấy.

Hóa ra, em chịu nhiều áp lực vì bị gia đình so sánh với bạn bè, người thân cùng trang lứa. Không chỉ vậy, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn khi bà mắc bệnh nặng, cha nằm viện, em phải vừa đi học vừa phụ giúp chăm sóc người thân.

Hiểu được điều đó, thầy kiên trì đồng hành, động viên và định hướng để em từng bước lấy lại sự tự tin.

Kết quả, học sinh này không chỉ tốt nghiệp lớp 12 mà còn liên tiếp ba năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, đoạt giải nhì môn toán. Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, em trúng tuyển vào lớp chất lượng cao ngành cơ khí của Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Với thầy Xuyến, đó là minh chứng cho thấy khi người thầy hiểu đúng hoàn cảnh, trao niềm tin và định hướng phù hợp, học trò hoàn toàn có thể vượt qua những giới hạn của bản thân. Có mặt trên sân khấu, cậu học trò đã tặng thầy bó hoa và ôm chầm thầy.

Thầy Nguyễn Văn Xuyến, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 12 (cũ), xúc động ôm người học trò cũ cũng có mặt chúc mừng thầy trong lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2026 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Chương trình tuyêu dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2026 - Ảnh: QUỲNH TRÂM - KIM ANH