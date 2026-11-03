Thầy giáo Gen Z bỏ nghề kỹ sư, mỗi ngày cùng ăn sáng, làm 'bố' của 35 học trò

Một tiết ôn tập toán hình bằng trò chơi hình thể của học sinh lớp 5/2 cùng thầy Trần Tấn Kha, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Được vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố năm 2026, thầy Trần Tấn Kha, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP.HCM), đã có 5 năm gắn bó với nghề giáo bằng những câu chuyện đẹp về tình thầy trò.

Rẽ hướng vì tình yêu trẻ

Gặp thầy Kha trong sân trường ngày đầu tuần, ít ai biết ở tuổi 18, thầy từng chọn một con đường khác. Theo định hướng gia đình, thầy đăng ký học ngành kỹ sư môi trường tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Thế nhưng, những năm tháng tham gia hoạt động tình nguyện, chứng kiến thầy cô hướng dẫn các em nhỏ tại Nhà thiếu nhi Quận 7 (cũ) đã nhen nhóm trong thầy ước mơ trở thành giáo viên.

"Sau hai năm, tôi nhận ra mình đang đi ngược sở thích. Tôi gác lại chuyên ngành môi trường, âm thầm nộp hồ sơ thi lại vào ngành giáo dục tiểu học. Chỉ đến khi cầm trên tay giấy báo nhập học, tôi mới dám chia sẻ quyết định này với gia đình", thầy Kha kể.

Ra trường đúng năm đại dịch COVID-19 bùng phát, thầy trải qua một năm dạy hợp đồng trước khi thi viên chức và được phân công về Trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Thầy gắn bó với ngôi trường này từ đó đến nay.

Một tiết ôn tập toán hình bằng trò chơi "Đào vàng"; nếu học sinh nào đào không trúng "vàng" sẽ phải giải một bài toán của thầy Kha - Ảnh: NHƯ HÙNG

Là giáo viên sinh năm 1997, chưa lập gia đình, thầy Kha không tránh khỏi áp lực khi đảm nhận việc giảng dạy và chăm sóc học sinh.

Nhắc lại một kỷ niệm trong năm học 2025-2026, thầy cho biết từng nhận phản hồi từ phụ huynh về việc chưa sâu sát, chưa có đủ thời gian trả bài chi tiết cho từng học sinh.

"Lúc nhận phản hồi, tôi buồn lắm. Nhưng đó là trách nhiệm của giáo viên nên tôi gạt nỗi buồn qua một bên để rút kinh nghiệm. Đúng là mình chưa sâu sát, chưa hiểu phụ huynh cần gì để cố gắng hơn. Sang giai đoạn tiếp theo, tôi không dồn việc trả bài lại mà phân chia kế hoạch cho từng bạn để mọi việc ổn hơn", thầy chia sẻ.

Sự cầu thị của thầy dần tạo được niềm tin nơi phụ huynh. Chị Lê Thị Ánh Ngọc, có con từng học lớp thầy Kha chủ nhiệm, kể ban đầu nghe các bạn nói thầy khó tính nên con khá sợ.

"Nhưng khi đồng hành, thấy thầy tận tụy phân chia kế hoạch bài vở cho từng đứa, tối nào cũng thức khuya cập nhật kiến thức, phối hợp với tổ chuyên môn, gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi còn dặn con phải cố gắng học thật tốt để đồng hành cùng thầy", chị Ngọc nói.

Thầy Trần Tấn Kha, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP.HCM) được nhiều học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bữa sáng thành nơi gắn kết thầy trò

Trường tiểu học Nguyễn Thái Học có đặc thù là trường tiên tiến, hội nhập, học sinh nhanh nhạy với công nghệ, tạo điều kiện để thầy Kha sáng tạo trong giảng dạy. Nhưng điều khiến học trò thêm gần gũi với thầy lại đến từ những việc rất đời thường.

Mỗi ngày, thầy đều đến trường sớm, ngồi ăn sáng cùng học sinh tại chiếc bàn nhỏ trước cửa lớp. Đây cũng là dịp để thầy trò trò chuyện về bạn bè, gia đình và những vui buồn của các em.

Không chỉ quan tâm chuyện học, thầy còn tìm hiểu cách chăm sóc học sinh trong những bữa ăn bán trú. Từ quy định an toàn thực phẩm đến cách động viên những em biếng ăn, thầy đều học hỏi kinh nghiệm của các cô bảo mẫu.

Thầy Kha kể từng tìm cách giúp một học sinh vốn rất ghét ăn cá thay đổi thói quen.

"Tôi nói với học sinh mỗi tuần thầy sẽ ăn trưa với các em hai lần, thức ăn tôi tự mang theo. Có một học sinh rất ghét ăn cá, thế là tôi xem thực đơn của trường, hôm nào có cá thì mang theo khẩu phần của mình cũng có cá.

Tôi ăn ngon lành trước mặt các em rồi bảo: 'Thầy ăn cá rất ngon, em muốn thử ăn cá của thầy mang theo không?'. Thế là học sinh ăn rất ngon lành. Mình đồng hành với các em từ chuyện nhỏ nhất thì các em mới yêu quý", thầy kể.

Mỗi sáng, thầy Trần Tấn Kha lại ngồi ăn cùng học trò, lắng nghe chuyện trường lớp và chăm chút các em từ những điều bình dị nhất (ảnh chụp sáng 3-11) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Em Nguyễn Văn Vũ, hiện là học sinh Trường THCS Minh Đức (phường Bến Thành), từng học lớp thầy Kha chủ nhiệm, vẫn nhớ những buổi sáng được ăn cùng thầy.

"Lúc đầu con sợ thầy Kha lắm. Nhưng thầy thương tụi con như bố vậy, sáng nào thầy cũng đến ăn sáng chung. Con không bao giờ muốn đi học trễ nữa.

Bữa sinh nhật thầy, tụi con bí mật làm tiệc bất ngờ. Ngày chia tay lớp 5 ai cũng khóc nức nở vì tụi con yêu thầy khi nào chẳng hay", Vũ kể.

Với thầy Kha, quyết định gác lại giấc mơ kỹ sư năm nào chưa bao giờ khiến thầy hối tiếc. Mỗi tối, thầy vẫn dành thời gian cập nhật kiến thức, hướng đến mục tiêu học thạc sĩ và triển khai các tiết học song ngữ.

Thầy chia sẻ: "Với tôi, đây là một nghề hạnh phúc tại mái trường hạnh phúc. Ở đây có những thuyền trưởng truyền cảm hứng và những học trò ngoan. Chính điều đó đã hun đúc ý tưởng sáng tạo, khiến tôi luôn thăng hoa trong công việc".

Lan tỏa năng lượng tích cực Ngày 2-11, nhận xét về thầy Kha, cô Trần Bé Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, cho biết thầy là một đảng viên, đoàn viên năng động, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động của trường. "Thầy chịu khó tiếp thu, học hỏi nên chuyên môn tiến bộ vượt bậc. Thầy luôn khiêm tốn và lan tỏa năng lượng tích cực cho tập thể. Có Kha ở đâu là có tiếng cười ở đó. Vì là giáo viên rất có trách nhiệm nên khi giao việc, ban giám hiệu nhà trường rất yên tâm", cô Hạnh nhận xét.