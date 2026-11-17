Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đến thăm nhà giáo Phạm Chánh Trực nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy - làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo nhân dân Phạm Chánh Trực, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.



Tại buổi gặp, ông Đặng Minh Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông Phạm Chánh Trực, đồng thời gửi lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ông Thông bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông Phạm Chánh Trực trong quá trình xây dựng, phát triển ngành giáo dục TP.HCM cũng như ở các lĩnh vực khác của thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn ông Trực tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề giáo dục đang được quan tâm, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, Nhà giáo nhân dân Phạm Chánh Trực đã trao đổi với đoàn một số vấn đề liên quan đến giáo dục hiện nay.

Trong đó ông dành sự quan tâm đến sách giáo khoa, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và những yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới giáo dục.

Từ kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành, ông Trực tiếp tục đóng góp những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Ông Phạm Chánh Trực (bí danh Năm Nghị) là Bí thư Thành Đoàn đầu tiên của TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM. Ông nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 10-9-2006, sau thời gian giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM. Dù đã nghỉ công tác, ông Phạm Chánh Trực vẫn thường xuyên có những ý kiến đóng góp đối với các vấn đề giáo dục và phát triển TP.HCM.