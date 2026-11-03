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TP.HCM tăng vai trò cộng đồng dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TP.HCM sẽ tăng kết nối, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia hòa giải, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng đoàn kết và giữ an ninh trật tự tại cơ sở.

TP.HCM tăng vai trò cộng đồng dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc - Ảnh 1.

Các cô gái người Hoa trong trang phục dân tộc diễu hành trên phố trong lễ hội Tết Nguyên tiêu - Ảnh tư liệu

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phân công quản lý, thực hiện chính sách và phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng chính sách đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số.

Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức các chính sách theo Nghị định 307/2026 của Chính phủ về lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một nội dung được đặt ra là duy trì thông tin hai chiều để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín sẽ được tạo điều kiện tham gia tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Hằng năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức cung cấp thông tin, tập huấn cho người có uy tín. 

Nội dung gồm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và công tác dân tộc.

Người có uy tín cũng được cấp miễn phí một ấn phẩm báo chí của báo chí Trung ương và một ấn phẩm của báo chí thành phố, hoặc một hình thức cung cấp thông tin khác do thành phố quyết định.

Kế hoạch cũng quy định việc lựa chọn, công nhận, đưa ra khỏi danh sách, thay thế hoặc bổ sung người có uy tín phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng điều kiện, tiêu chí, số lượng, quy trình, thẩm quyền.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác định địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lựa chọn, công nhận người có uy tín và quản lý thông tin liên quan. Hằng năm, các địa phương rà soát, đánh giá và cập nhật thay đổi vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

TP.HCM cũng quy định chính sách phải được thực hiện đúng đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ. Trường hợp một người đồng thời thuộc diện hưởng nhiều chính sách có cùng tính chất, nội dung thì chỉ hưởng một chính sách ở mức hỗ trợ cao nhất, trừ chính sách hỗ trợ thông tin.

Những người có uy tín có thành tích nổi bật trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết có thể được xem xét biểu dương, khen thưởng.

TP.HCM tăng vai trò cộng đồng dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc - Ảnh 3.Đấu thỉnh đèn lộc của người Hoa ở TP.HCM góp thêm sinh khí mùa lễ hội

Đêm đấu thỉnh đèn lộc Miếu Ông Quan Thánh Đế Quân tại Hội quán Nghĩa An tối 8-2, nối tiếp chuỗi hoạt động Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa ở TP.HCM. Sau hơn 2 giờ đấu giá, 9 chiếc đèn lộc mang về 2,712 tỉ đồng dành cho hoạt động thiện nguyện.

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    Chủ đề: người Hoa TP. HCM Tết Nguyên tiêu Sở dân tộc và tôn giáo dân tộc thiểu số

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