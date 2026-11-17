GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế - Ảnh: ĐH Huế

Ngày 17-11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký Quyết định số 3366/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường đại học Y - Dược (Đại học Huế), giữ chức Giám đốc Đại học Huế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trước đó ngày 4-6, ông Huy được giao quyền Giám đốc Đại học Huế theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22-11-1969 tại TP Huế, là bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa, tiến sĩ y khoa và giáo sư. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được đánh giá là nhà khoa học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sản phụ khoa, đồng thời có kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học và là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Trong khoảng 30 năm công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế, ông giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Y - Dược (Đại học Huế) và Bí thư Đảng ủy nhà trường.

Ông hiện là đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Bí thư Đảng ủy Đại học Huế Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Với những đóng góp trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng như Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017, Huân chương Lao động hạng nhì năm 2025 và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2023.

Năm 2024, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng quốc gia, tước Hiệp sĩ, nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.

Sau khi kiện toàn chức danh Giám đốc, Ban giám đốc Đại học Huế hiện gồm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy làm Giám đốc và ba Phó giám đốc là GS.TS Trần Đăng Hòa, TS Bùi Văn Lợi và PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung.