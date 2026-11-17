Nguyễn Khánh Vi có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Cô bắt đầu học nhảy từ năm lớp 6 và từng tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện của trường - Ảnh: NVCC

Từ niềm đam mê nghệ thuật, Nguyễn Khánh Vi sớm nhận ra tiềm năng của lĩnh vực sáng tạo và vai trò của tư duy kinh doanh trong việc phát triển các dự án. Những trải nghiệm tổ chức hoạt động âm nhạc, kết nối cộng đồng và vận hành chương trình biểu diễn khi còn học phổ thông đã giúp cô định hình hướng đi nghề nghiệp của mình.

Từ âm nhạc đến tư duy kinh doanh

Nguyễn Khánh Vi là một trong bảy sinh viên nhận học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam năm 2026.

Khi chia sẻ về quyết định theo học ngành kinh doanh toàn cầu, Vi thường nhắc đến âm nhạc như nguồn cảm hứng đầu tiên. Tuy nhiên, chuyến đi Singapore tham dự The Eras Tour của Taylor Swift đã giúp cô nhìn nhận lĩnh vực giải trí ở một góc độ rộng hơn.

"Tôi nhận ra rằng ngành giải trí khi được xây dựng như một hệ sinh thái hoàn chỉnh có thể tạo tác động đến nền kinh tế của cả một quốc gia", Vi chia sẻ.

Từ trải nghiệm này, Vi nhận ra hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo cần được tổ chức và vận hành trên nền tảng kinh doanh bài bản. Cô mong muốn tìm hiểu cách kết hợp tư duy quản trị với năng lực sáng tạo để hỗ trợ các tổ chức trẻ tại Việt Nam khai thác tiềm năng, nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì sự phát triển lâu dài.

Mối quan tâm của Vi với kinh doanh đã xuất hiện từ sớm. Lớn lên trong gia đình có truyền thống hội họa, cô thường dành thời gian tại cửa hàng tranh của mẹ, phụ giúp việc bán hàng. Năm 13 tuổi, Vi từng thử tự kinh doanh sổ tay.

Nguyễn Khánh Vi nhận học bổng của RMIT, đến với ngành kinh doanh từ đam mê sáng tạo - Ảnh: THÙY DUNG

Coi câu lạc bộ nghệ thuật như một startup

Khi theo học Trường liên cấp Newton (Hà Nội), cô tiếp tục phát huy tinh thần chủ động qua các hoạt động nghệ thuật và truyền thông tại trường.

Là người sáng lập và chủ nhiệm của Newton Artist Fam, câu lạc bộ âm nhạc độc lập đầu tiên của trường, Vi đã góp phần tái cấu trúc một câu lạc bộ nghệ thuật và xây dựng cộng đồng gồm hơn 60 thành viên đam mê nhảy, ca hát và chơi nhạc cụ.

Thầy Nguyễn Văn Tuyết, trợ lý hiệu trưởng khối THCS - THPT Trường liên cấp Newton, cho biết quá trình thành lập câu lạc bộ ban đầu gặp không ít băn khoăn và hoài nghi. Vi đã kiên trì theo đuổi ý tưởng, tổ chức hoạt động và từng bước xây dựng cộng đồng thành viên. Một trong những kết quả đáng ghi nhận là câu lạc bộ vẫn duy trì hoạt động hiệu quả sau khi cô kết thúc nhiệm kỳ chủ nhiệm.

Dự án lớn nhất của Newton Artist Fam dưới sự dẫn dắt của Vi là MOSAIC, chương trình biểu diễn đánh dấu bước chuyển từ những sân khấu nhỏ tại các quán cà phê sang không gian có sức chứa khoảng 300 khán giả.

Quá trình chuẩn bị đặt ra nhiều thách thức khi chi phí thuê địa điểm vượt xa ngân sách dự kiến. Vi cùng ban tổ chức phải tìm cách điều chỉnh kế hoạch, đẩy mạnh truyền thông từ sớm, mở bán vé trước và tìm kiếm các đối tác đồng hành. Từ nguồn kinh phí ban đầu khoảng 5 triệu đồng, chương trình cuối cùng đạt doanh thu 30 triệu đồng.

Với cô, việc tổ chức một chương trình biểu diễn đòi hỏi nhiều hơn khả năng sáng tạo nội dung. "Khi bắt tay xây dựng câu lạc bộ nghệ thuật, mình không xem đó đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa mà còn coi đây như một startup thu nhỏ", Vi nói.

Trong vai trò chủ nhiệm Newton Artist Fam, Vi dẫn dắt việc tổ chức thành công chương trình MOSAIC - Ảnh: NVCC

Mong muốn góp phần phát triển hệ sinh thái sáng tạo

Cùng với các hoạt động ngoại khóa, Vi duy trì kết quả học tập nổi bật. Là học sinh chuyên văn trong những năm phổ thông, cô đạt điểm trung bình lớp 12 là 9,84, điểm Digital SAT 1.510 và IELTS 7.5. Cô cũng giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi ngữ văn cấp quận, thành phố và giải nhì tại kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Tại Đại học RMIT Việt Nam, Vi mong muốn tiếp tục phát huy năng lực học tập, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về mối liên hệ giữa sáng tạo và kinh doanh.

Về lâu dài, cô đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng nghiên cứu và tư vấn nhằm hỗ trợ các tổ chức sáng tạo trẻ, đặc biệt là những đơn vị hoạt động độc lập, tiếp cận các chiến lược kinh doanh bài bản và thiết thực. Vi kỳ vọng sáng kiến này có thể đồng hành cùng hàng trăm tổ chức sáng tạo, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái giải trí tại Việt Nam.

"Tôi bắt đầu học nhảy từ năm lớp 6 và từng tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện của trường. Trước đây, tôi thường chỉ quan tâm đến những gì diễn ra trên sân khấu. Còn bây giờ, tôi hứng thú không kém với những điều diễn ra phía sau cánh gà và những yếu tố giúp các tổ chức sáng tạo tiếp tục phát triển", Vi chia sẻ.