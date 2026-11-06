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Đại học RMIT Việt Nam dành 183 tỉ đồng cấp học bổng năm 2027

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Hơn 150 suất học bổng với tổng trị giá 183 tỉ đồng sẽ được Đại học RMIT Việt Nam trao trong năm 2027, ở các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đại học RMIT Việt Nam dành 183 tỉ đồng cấp học bổng năm 2027 - Ảnh 1.

Đại học RMIT công bố quỹ học bổng 183 tỉ đồng cho sinh viên và chuyên gia nghiên cứu. Học sinh, sinh viên có thể ứng tuyển học bổng nhiều ngành và cấp học khác nhau qua chương trình học bổng 2027 - Ảnh: THÙY DUNG

Chương trình gồm 106 suất học bổng đại học và thạc sĩ trị giá 66 tỉ đồng, cùng 50 suất học bổng tiến sĩ toàn phần trị giá khoảng 117 tỉ đồng. Đối tượng, mức hỗ trợ và thời hạn ứng tuyển được quy định theo từng hạng mục.

Nhiều mức hỗ trợ học phí

Ở bậc đại học, học bổng toàn phần là hạng mục có giá trị cao nhất, hỗ trợ 100% học phí trong toàn bộ chương trình đào tạo. Ứng viên được xét dựa trên thành tích học tập, hoạt động cộng đồng và tiềm năng lãnh đạo.

Bên cạnh đó, học bổng Chắp cánh ước mơ tiếp tục dành cho sinh viên khuyết tật và/hoặc có hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Được triển khai từ năm 2014, chương trình có sự phối hợp của một số tổ chức xã hội nhằm mở rộng cơ hội học tập cho các nhóm yếu thế.

Các tổ chức tham gia gồm Trẻ em Rồng Xanh, Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble, KOTO, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn, Viện REACH, Tổ chức từ thiện Saigonchildren, Trung tâm Vì người mù Sao Mai, Hội Người mù Việt Nam và VietHope.

Ngoài học bổng toàn phần, RMIT còn có các suất học bổng bán phần với mức hỗ trợ từ 25% đến 50% học phí, dành cho nhiều nhóm đối tượng và lĩnh vực đào tạo.

Bổ sung học bổng ở 5 ngành học

Trong chương trình năm 2027, RMIT Việt Nam trao nhiều học bổng STEM để hỗ trợ sinh viên phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Trường bổ sung năm hạng mục học bổng theo ngành, gồm kế toán, công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng, kỹ thuật điện tử và hệ thống máy tính, kỹ thuật robot và cơ điện tử, hàng không.

Ở bậc sau đại học, chương trình dành 50 suất học bổng tiến sĩ toàn phần, với tổng trị giá khoảng 117 tỉ đồng. Theo thông tin từ nhà trường, lịch trình tuyển sinh và điều kiện ứng tuyển của hạng mục này sẽ được công bố trong thời gian tới.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, cho biết chương trình học bổng là một phần trong định hướng phát triển nhân tài và mở rộng cơ hội giáo dục tại Việt Nam.

Hạn cuối ứng tuyển là ngày 5-3-2027

Học sinh, sinh viên Việt Nam có nguyện vọng ứng tuyển học bổng đại học cần nộp hồ sơ trước ngày 5-3-2027. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 28-5-2027.

Từ khi thành lập trường tại Việt Nam năm 2000, Đại học RMIT Việt Nam đã trao hơn 2.000 suất học bổng đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 665 tỉ đồng.

Đại học RMIT Việt Nam dành 183 tỉ đồng cấp học bổng năm 2027 - Ảnh 3.Học bổng ngành khoa học, công nghệ: Thí sinh đạt từ 22,5 điểm được xét thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất quy trình xét duyệt, chi trả học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: Đại học RMIT Việt Nam Học bổng học bổng toàn phần STEM học bổng Đại học RMIT

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