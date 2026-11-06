Tăng gấp đôi mức vay vốn cho sinh viên, học sinh từ năm 2027

Với quyết định của Thủ tướng Chính phủ tăng gấp đôi mức cho vay lên 8 triệu đồng mỗi tháng sẽ giúp sinh viên khó khăn yên tâm học tập. Trong ảnh: Sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM trong giờ học thực hành - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành, mức vay vốn tối đa được áp dụng là 8 triệu đồng/tháng cho mỗi học sinh, sinh viên.

Sinh viên, học sinh nào được vay vốn?

Theo quyết định, đối tượng được vay là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, là công dân Việt Nam và đang theo học tại các cơ sở đào tạo theo quy định.

Cụ thể, chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau:

Mồ côi cả cha và mẹ; hoặc cha và mẹ đều không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định pháp luật.

Mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích. Là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc biến cố khác trong thời gian học tập. Trường hợp này phải có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú.

Thời gian trả nợ được tính sau khi kết thúc khóa học

Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ nhu cầu vay vốn của người học và mức thu học phí của cơ sở đào tạo để xem xét, quyết định số tiền cụ thể, bảo đảm không vượt mức tối đa theo quy định là 8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, với mức vay vốn tối đa hiện tại là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên, từ ngày 1-1-2027, mức vay đã tăng gấp đôi.

Lãi suất cho vay được áp dụng bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trường hợp phát sinh nợ quá hạn, lãi suất được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Đáng chú ý, người vay không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ tiền vay. Trong thời gian được giải ngân vốn vay, học sinh, sinh viên chưa phải trả nợ gốc và lãi. Lãi tiền vay được tính từ ngày người vay nhận khoản giải ngân đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

Theo quy định, sau khi người học kết thúc khóa học 12 tháng, khách hàng vay vốn bắt đầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi. Người vay có thể trả nợ trước hạn mà không phải chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Thời hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, căn cứ vào thời hạn giải ngân và khả năng trả nợ của người vay. Việc trả nợ được chia thành các kỳ hạn phù hợp nhằm giảm áp lực tài chính tập trung tại một thời điểm.

Thủ tục vay vốn thông qua hộ gia đình

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên là người đứng tên vay vốn và giao dịch với ngân hàng.

Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên có khả năng lao động, có khả năng chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật, học sinh, sinh viên có thể trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Về điều kiện hồ sơ, học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo. Từ năm thứ hai trở đi, người học cần có giấy xác nhận đang theo học tại cơ sở đào tạo theo mẫu quy định để ngân hàng xem xét giải ngân.

Quyết định cũng giao Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục vay vốn và trả nợ, theo hướng đơn giản, rõ ràng, thuận tiện, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027, thay thế các quy định trước đây về tín dụng đối với học sinh, sinh viên hiện hành.