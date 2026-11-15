Thêm 7 trường đại học được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn, 3 cơ sở không còn góp mặt

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM là 1 trong số 25 trường đại học được ưu tiên xem xét đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở - Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục 53 chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn thuộc 25 cơ sở đào tạo tham gia Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050" (Chương trình 1017).

Mở rộng mạng lưới đào tạo, đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn

So với danh sách 18 cơ sở giáo dục đại học công lập được dự kiến xem xét đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn tại Quyết định 1017/QĐ-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, mạng lưới đào tạo trong danh mục đợt 2 đã được mở rộng.

Một số cơ sở mới có chương trình được phê duyệt gồm Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học CMC, Trường đại học Quy Nhơn, Trường đại học Tôn Đức Thắng và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Một số đơn vị tăng thêm do thay đổi cách liệt kê tại Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế.

Quyết định 1017 đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong số này có ít nhất 42.000 kỹ sư, cử nhân; 7.500 học viên thạc sĩ và 500 nghiên cứu sinh.

Chương trình cũng đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 5.000 nhân lực có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo phục vụ ngành bán dẫn.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư xây dựng, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm bán dẫn.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, phần mềm bản quyền cho các phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia và phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Chương trình xác định bốn địa điểm xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Đà Nẵng.

Đối với phòng thí nghiệm cấp cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành và cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch, đề án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

53 chương trình đào tạo trải rộng nhiều lĩnh vực

Danh mục được phê duyệt trong đợt 2 bao gồm các chương trình đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ, tập trung vào nhiều công đoạn trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Các định hướng chuyên sâu gồm thiết kế vi mạch theo mô hình không xưởng (fabless), thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp, gia công sản xuất vi mạch, sản xuất thiết bị và công cụ phục vụ ngành bán dẫn.

Một số trường có nhiều chương trình đào tạo ở các lĩnh vực khác nhau. Trường đại học Quy Nhơn có chương trình kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành thiết kế vi mạch và vật lý kỹ thuật, chuyên ngành công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch.

Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) có chương trình thiết kế vi mạch ở trình độ đại học và thạc sĩ, cùng chương trình kỹ thuật bán dẫn. Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) có các chương trình thiết kế vi mạch, kỹ thuật máy tính và khoa học vật liệu.

Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải triển khai chương trình theo đề án đã đề xuất, bảo đảm đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn. Các trường có trách nhiệm ưu tiên bố trí nguồn lực về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, công nghệ và học liệu.

Vụ Giáo dục Đại học được giao theo dõi, kiểm tra và giám sát việc duy trì các điều kiện đối với chương trình đã được phê duyệt. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, chương trình có thể bị đưa ra khỏi danh mục từ các khóa tuyển sinh tiếp theo.

Danh sách dự kiến các cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên xem xét đầu tư phòng thi nghiệm bán dẫn cấp cơ sở năm 2024 và danh sách các cơ sở đào tạo về vi mạch bán dẫn tham gia Chương trình 1017 (đợt 2) được phê duyệt năm 2026

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