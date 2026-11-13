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Tuyển sinh đại học 2027: Siết phương thức xét tuyển, giảm điểm cộng, bớt giấy tờ

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Từ năm 2027, mỗi chương trình đào tạo chỉ được dùng tối đa 3 phương thức tuyển sinh, điểm cộng giảm còn 0,5 điểm và sẽ bỏ hẳn từ năm 2028, đồng thời giảm mạnh hồ sơ, thủ tục cho thí sinh.

Quy chế tuyển sinh đại học 2027: Siết phương thức xét tuyển và giảm điểm cộng - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế tuyển sinh đại học 2027 với nhiều điểm mới so với quy chế hiện hành. Trong ảnh: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: TRƯƠNG THẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 95/2026 sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Quy chế mới điều chỉnh nhiều quy định, đáng chú ý là thu hẹp số phương thức xét tuyển, kiểm soát điểm cộng, làm rõ điều kiện dự tuyển với người tốt nghiệp trung học nghề và tăng trách nhiệm giải trình của các trường.

Bộ cũng đã công bố danh mục 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027, giảm 8 phương thức so với năm ngoái.

Quy chế tuyển sinh đại học 2027: Siết phương thức xét tuyển và giảm điểm cộng - Ảnh 2.

Những điểm khác nhau giữa quy chế tuyển sinh đại học hiện hành và quy chế mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Quy chế tuyển sinh đại học 2027: Siết phương thức xét tuyển và giảm điểm cộng - Ảnh 3.Tuyển sinh đại học 2027: Bắt đầu đăng ký xét tuyển từ 1-7-2027

Thí sinh dự kiến sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2027 từ 9h ngày 1-7 đến 16h30 ngày 13-7. Theo kế hoạch, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian trong tháng 7 và tháng 8-2027.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: điểm cộng phương thức xét tuyển tuyển sinh đại học quy chế tuyển sinh Bộ Giáo dục và đào tạo

    Dòng sự kiện: Tuyển sinh đại học

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