Tuyển sinh đại học 2027: Siết phương thức xét tuyển, giảm điểm cộng, bớt giấy tờ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế tuyển sinh đại học 2027 với nhiều điểm mới so với quy chế hiện hành. Trong ảnh: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: TRƯƠNG THẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 95/2026 sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Quy chế mới điều chỉnh nhiều quy định, đáng chú ý là thu hẹp số phương thức xét tuyển, kiểm soát điểm cộng, làm rõ điều kiện dự tuyển với người tốt nghiệp trung học nghề và tăng trách nhiệm giải trình của các trường.

Bộ cũng đã công bố danh mục 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027, giảm 8 phương thức so với năm ngoái.

Những điểm khác nhau giữa quy chế tuyển sinh đại học hiện hành và quy chế mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành - Đồ họa: TRẦN HUỲNH