Bộ GD-ĐT bàn giao khu đất 5.200m² giá trị gần 1.800 tỉ, cạnh hồ Con Rùa, dự kiến làm Quảng trường Tri thức

Trước khi được chuyển giao cho Đại học Kinh tế TP.HCM, khu nhà, đất do Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam, trực thuộc Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý và sử dụng - Ảnh: THANH KIỀU

Sáng 13-11, Đại học Kinh tế TP.HCM công bố tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại số 3 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TP.HCM, từ Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (trực thuộc Văn phòng Bộ).

Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp nhận khu đất gần 1.800 tỉ đồng cạnh hồ Con Rùa

Tọa lạc bên cạnh hồ Con Rùa - cơ sở số 3 Công trường Quốc tế có vị trí và kiến trúc đặc biệt giữa trung tâm đô thị. Nơi đây gắn liền với nhiều giai đoạn phát triển của ngành giáo dục và đào tạo, nhất là quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học khu vực phía Nam.

Việc điều chuyển được thực hiện theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở thống nhất ý kiến của UBND TP.HCM về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất tại địa chỉ này.

Tổng nguyên giá tài sản theo số liệu kiểm kê đến cuối năm 2025 gần 1.800 tỉ đồng. Trong đó, riêng khu đất rộng 5.259m² có nguyên giá và giá trị còn lại cùng được ghi nhận ở mức hơn 1.789 tỉ đồng.

Ngoài khu đất, tài sản điều chuyển còn có hệ thống nhà và công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 3.038m², gồm nhà A (1.706m²), nhà B (116m²), nhà C (792m²), nhà D (300m²) và nhà làm gara ô tô (124m²).

Tổng nguyên giá các công trình này tại thời điểm 31-12-2025 là hơn 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá trị còn lại của toàn bộ công trình được xác định bằng 0 đồng.

Phối cảnh không gian kết nối từ hồ Con Rùa đến Quảng trường Tri thức và cụm công trình cũ - mới - biểu tượng văn hóa giữa lòng thành phố - Nguồn UEH

Định hướng xây dựng Quảng trường Tri thức

Sau khi tiếp nhận, Đại học Kinh tế TP.HCM có trách nhiệm quản lý, chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị công trình, phù hợp với ý nghĩa lịch sử, đặc điểm kiến trúc và định hướng phát triển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ sở này vẫn tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của bộ.

Theo định hướng của nhà trường, cơ sở số 3 Công trường Quốc tế sẽ được nghiên cứu cải tạo, phát triển thành Quảng trường Tri thức, với các không gian phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và hoạt động giáo dục cộng đồng.

Theo phương án dự kiến, cơ sở sẽ có bốn khu vực chức năng gồm phòng thí nghiệm chính sách và cộng đồng, không gian nghệ thuật và bền vững, trung tâm kết nối học giả và sáng kiến toàn cầu, cùng khu vực tri thức cộng đồng, triển lãm và sinh hoạt xanh.

Các hạng mục thiết kế, xây dựng sẽ được nghiên cứu theo nguyên tắc bảo tồn giá trị kiến trúc của công trình hiện hữu, hài hòa với cảnh quan hồ Con Rùa, ưu tiên không gian xanh, vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp vận hành bền vững, nhất quán theo chiến lược đại học xanh và bền vững mà nhà trường đã và đang thực hiện.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết nhà trường xác định trách nhiệm trước hết là gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình và tiếp tục bảo đảm các hoạt động phục vụ chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Trên nền tảng đó, chúng tôi mong muốn phát triển nơi đây thành Quảng trường Tri thức quốc tế, một không gian tri thức mở, kết nối quốc tế và phục vụ chung cho cộng đồng", ông Hùng chia sẻ.

Nhà trường dự kiến phát triển khu trải nghiệm STEAM Zone dành cho học sinh các trường tiểu học lân cận, tạo điều kiện để các em tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thông qua thực hành, khám phá và sáng tạo.

Các hoạt động như thí nghiệm khoa học, lắp ráp mô hình, trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu môi trường sẽ góp phần khơi gợi niềm yêu thích học tập, phát triển tư duy sáng tạo từ sớm.