10 trường đại học cùng đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong 10 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn ban đầu tham gia mạng lưới đào tạo chuyên sâu về AI - Ảnh: TRƯƠNG DŨNG

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở đào tạo trở thành các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2026-2030.

10 cơ sở giáo dục đại học tham gia ban đầu

Đề án hướng đến hình thành mạng lưới các trung tâm có năng lực đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu, phát triển, làm chủ, ứng dụng và quản trị công nghệ AI. Mạng lưới được tổ chức theo mô hình hạt nhân - mạng lưới, có phân vai chuyên môn, liên kết và chia sẻ nguồn lực.

Theo phụ lục kèm quyết định, 10 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn ban đầu tham gia đề án gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường đại học Công nghệ), Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng (Trường đại học Bách khoa), Đại học Kinh tế TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Trường đại học Sư phạm TP.HCM và Trường đại học Việt Đức.

Đến năm 2030, đề án đặt mục tiêu phát triển ít nhất 10 trung tâm đáp ứng tiêu chí. Việc có tên trong danh sách tham gia ban đầu chưa đồng nghĩa với việc được công nhận là trung tâm. Các cơ sở sẽ được đánh giá định kỳ để xem xét công nhận, tiếp tục đầu tư, giao nhiệm vụ, bổ sung hoặc thay thế.

Đề án đặt mục tiêu có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học tham gia được xếp hạng trong nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á ở lĩnh vực AI theo bảng xếp hạng quốc tế có uy tín.

Đào tạo ít nhất 10.000 người học về AI

Về đào tạo và phát triển nhân lực, quy mô đào tạo lũy kế giai đoạn 2026-2030 của toàn mạng lưới phải đạt ít nhất 10.000 người học các chương trình chuyên sâu về AI, AI+X và ứng dụng AI theo ngành, lĩnh vực (X+AI). Trong đó có ít nhất 600 nghiên cứu sinh trong lĩnh vực AI.

Đề án cũng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 150 chuyên gia nòng cốt, nhà khoa học đầu ngành về AI, trong đó có ít nhất 50 giảng viên. 100% chương trình đào tạo thuộc đề án phải được đối sánh với các chương trình tương ứng tại những cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới. Ít nhất 50 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín.

Mạng lưới được kỳ vọng thu hút ít nhất 250 lượt chuyên gia quốc tế mỗi năm tham gia giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật. Đồng thời tiếp nhận ít nhất 200 người học, học giả quốc tế đến học tập, nghiên cứu và có ít nhất 500 lượt người học được học tập, thực tập, nghiên cứu ngắn hạn về AI tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm hoặc trung tâm nghiên cứu và phát triển có uy tín ở nước ngoài.

Hình thành 20 nhóm nghiên cứu mạnh về AI

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ, đề án đặt mục tiêu hình thành ít nhất 20 nhóm nghiên cứu mạnh về AI, hoạt động ổn định và được đánh giá độc lập.

Số lượng công bố khoa học về AI lũy kế phải đạt ít nhất 2.500 bài trên các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2 hoặc tại các hội nghị, hội thảo quốc tế có uy tín được xếp hạng CORE A*/A.

Các trung tâm cũng cần phát triển ít nhất 50 mô hình, bộ dữ liệu, bộ chuẩn đánh giá, nền tảng hoặc công nghệ AI lõi phục vụ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng.

Mục tiêu đến năm 2030 là có ít nhất 50 công nghệ, sản phẩm AI được ứng dụng hoặc chuyển giao cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cộng đồng. Đề án đồng thời hướng đến hình thành ít nhất 25 doanh nghiệp khởi nguồn, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc dự án khởi nghiệp được ươm tạo từ kết quả nghiên cứu; phát triển ít nhất 10 trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện Đề án xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển mạng lưới; xây dựng chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ; phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, làm chủ công nghệ; đầu tư hạ tầng, dữ liệu và tài nguyên dùng chung; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, các trung tâm được định hướng chia sẻ chương trình đào tạo, học liệu, giảng viên, chuyên gia, dữ liệu, hạ tầng tính toán, phòng thí nghiệm và kết quả nghiên cứu. Việc đầu tư hạ tầng phải gắn với nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, ưu tiên khai thác hạ tầng hiện có và hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo triển khai đề án; xây dựng bộ tiêu chí xác định trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về AI; hướng dẫn các cơ sở xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện hằng năm. Bộ có trách nhiệm định kỳ trước ngày 25-12 hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện. Đề án được sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học, đóng góp, tài trợ, viện trợ, vốn vay hợp pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.