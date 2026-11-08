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Hơn 1.500 chuyên gia hỗ trợ học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Hơn 1.500 chuyên gia, trong đó có hơn 300 giáo sư, phó giáo sư và hơn 800 tiến sĩ, đăng ký tư vấn, hướng dẫn học sinh thực hiện các dự án tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2026-2027.

Hơn 1.500 chuyên gia hỗ trợ học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia - Ảnh 2.

Thí sinh TP.HCM tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp thành phố - Ảnh: TRANG THƯ

Hơn 1.100 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hướng dẫn chuyên sâu cho học sinh 

58 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã đăng ký 1.550 chuyên gia tham gia tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Trong số này có hơn 300 giáo sư, phó giáo sư và hơn 800 tiến sĩ, đến từ nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng nhiều trường đại học tại các địa phương.

Các chuyên gia đăng ký hỗ trợ học sinh dưới nhiều hình thức, từ tư vấn ý tưởng, định hướng nghiên cứu (1.272 chuyên gia), đến hướng dẫn thực hiện dự án (1.139 chuyên gia) và hỗ trợ thí nghiệm; 1.004 chuyên gia tham gia hội đồng thẩm định hồ sơ, ban giám khảo.

Ngoài ra, 604 chuyên gia đăng ký báo cáo chuyên đề, tập huấn cho giáo viên và học sinh; 596 chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ, giám sát học sinh thực hiện thí nghiệm, thực nghiệm tại cơ sở nghiên cứu.

Đáng chú ý, 987 chuyên gia đồng ý công khai thông tin về họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, lĩnh vực chuyên môn và hình thức hỗ trợ trên hệ thống thông tin cuộc thi. Thông tin liên hệ của chuyên gia chỉ được sử dụng để kết nối theo đề nghị của đơn vị dự thi, cơ sở giáo dục và không công khai khi chưa có sự đồng ý của chuyên gia.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới chuyên gia này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho các trường phổ thông, đặc biệt tại những địa phương còn hạn chế về điều kiện nghiên cứu, khi học sinh có ý tưởng nhưng thiếu người hướng dẫn chuyên sâu hoặc cơ sở thí nghiệm phù hợp.

Theo quy chế mới, người hướng dẫn không được trực tiếp thực hiện thay học sinh các nội dung nghiên cứu cốt lõi. Vai trò của chuyên gia tập trung vào định hướng phương pháp nghiên cứu, bảo đảm an toàn và liêm chính khoa học, để học sinh thực sự là người thực hiện dự án.

Học sinh đoạt giải có cơ hội được tuyển thẳng đại học, nhận học bổng đến 100% học phí

Cùng với việc hình thành mạng lưới chuyên gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp thông tin về ngành đào tạo, chính sách tuyển sinh và học bổng từ các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ học sinh định hướng ngành học phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

Tính đến ngày 28-10, có 56 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cung cấp thông tin về gần 1.400 ngành đào tạo ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong đó, 648 ngành thuộc danh mục ban hành kèm theo quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngành đào tạo được liên kết với một hoặc nhiều lĩnh vực trong danh mục 16 lĩnh vực dự thi, trải rộng từ khoa học tự nhiên, toán học, máy tính, công nghệ thông tin đến kỹ thuật, khoa học xã hội và hành vi.

Đặc biệt, nhiều trường đại học đã công bố chính sách tuyển sinh và học bổng dành cho học sinh đoạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia,.

Các chính sách này gồm tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia; ưu tiên xét tuyển, cộng điểm và cấp học bổng với mức từ 30% đến 100% học phí; học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP nếu theo học các ngành thuộc diện áp dụng.

Thông tin về từng ngành đào tạo được cung cấp kèm đường dẫn đến trang tuyển sinh của cơ sở đào tạo, giúp học sinh và phụ huynh tra cứu điều kiện, chính sách cụ thể.

Việc công khai thông tin này nhằm giúp học sinh sớm xác định hướng học tập phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời tăng sự kết nối giữa kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật với chính sách tuyển sinh đại học.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia dự kiến tổ chức tại Hà Nội

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2026-2027 dự kiến được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức theo quy chế mới ban hành kèm Thông tư 84/2026/TT-BGDĐT.

Cuộc thi có 16 lĩnh vực dự thi, với bộ tiêu chí đánh giá gồm 20 tiêu chí, tổng điểm tối đa 100 điểm. Danh sách dự án, báo cáo tóm tắt và poster dự án phải được công khai chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó quy định cụ thể thời gian, địa điểm và kế hoạch tổ chức cuộc thi.

Bộ cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, đơn vị dự thi chủ động khai thác thông tin ngành đào tạo và danh sách chuyên gia trên hệ thống để kết nối, hỗ trợ học sinh ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng nghiên cứu.

Hơn 1.500 nhà khoa học hỗ trợ học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia - Ảnh 6.Đại học RMIT Việt Nam dành 183 tỉ đồng cấp học bổng năm 2027

Hơn 150 suất học bổng với tổng trị giá 183 tỉ đồng sẽ được Đại học RMIT Việt Nam trao trong năm 2027, ở các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: Giáo sư Bộ Giáo dục và Đào tạo đại học Bách Khoa Hà Nội Cuộc thi cuộc thi khoa học kỹ thuật

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