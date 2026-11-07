Học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh phải đạt C1: Khó đến mức nào, tương đương IELTS bao nhiêu?

Việc Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân yêu cầu người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1, thu hút sự quan tâm của nhiều người - Ảnh minh họa do AI tạo

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân yêu cầu chỉ cấp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh khi người học có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1. Yêu cầu này thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là những người đang học hoặc có dự định lấy bằng cử nhân văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.

Vậy C1 tương đương bao nhiêu điểm VSTEP, IELTS và người học cần đáp ứng những yêu cầu nào về năng lực tiếng Anh?

C1 tương ứng bậc 5 trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được ban hành kèm Thông tư 33/2026/TT-BGDĐT ngày 15-4-2026, có hiệu lực từ ngày 31-5-2026, năng lực ngoại ngữ được chia thành 3 cấp và 6 bậc, tương thích với Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung này tại Việt Nam được gọi là VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency).

Thông tư không quy định trực tiếp C1 tương đương IELTS 7.0 hay 8.0. Thông tư này cũng không trực tiếp ban hành bảng quy đổi điểm VSTEP sang IELTS.

Như vậy, yêu cầu đạt C1 đối với người học ngành ngôn ngữ Anh đồng nghĩa với việc phải đạt năng lực ngoại ngữ bậc 5. Đây là trình độ tiếng Anh cao cấp, đòi hỏi người học sử dụng ngôn ngữ thành thạo trong nhiều tình huống phức tạp.

Theo quy định tại Thông tư 33, đối với kỹ năng nghe, người đạt bậc 5 phải có khả năng hiểu những bài nói dài về các chủ đề phức tạp, trừu tượng, kể cả khi nội dung nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn. Người học cũng cần nhận biết được thành ngữ, khẩu ngữ và hiểu những bài nói có cấu trúc không rõ ràng, và mối quan hệ giữa các ý chỉ được ngầm hiều chứ không được thể hiện rõ.

Ở kỹ năng nói, người học phải có thể trình bày một bài thuyết trình rõ ràng, có cấu trúc tốt về một chủ đề phức tạp, mở rộng và bảo vệ các quan điểm có chi tiết với các luận cứ, nguyên do và các luận chứng có liên quan. Có thể cấu trúc một bài thuyết trình dài hơn một cách thích hợp để giúp khán giả theo dõi chuỗi ý tưởng và hiểu được lập luận tổng thể…

Các yêu cầu này cho thấy chuẩn C1 đòi hỏi năng lực sử dụng tiếng Anh ở mức độ chuyên sâu, vượt xa khả năng giao tiếp thông thường.

Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ dùng Việt Nam và Khung tham chiếu chung châu Âu. Nguồn: Thông tư 33/2026/TT-BGDĐT

C1 tiếng Anh tương đương IELTS bao nhiêu?

Về mức độ tương đương giữa các chứng chỉ, theo tham chiếu của các chuyên gia VSTEP và IELTS sử dụng hai hệ thống đánh giá khác nhau. Trong khi VSTEP đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, với thang điểm từ 1 đến 6, IELTS sử dụng thang điểm từ 0 đến 9.

Do đó, việc đối chiếu kết quả giữa hai kỳ thi cần được hiểu là tham chiếu về trình độ năng lực, không phải sự thay thế tuyệt đối giữa các chứng chỉ.

Theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ cũng ban hành bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 và bậc 4 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Nguồn: Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT

Theo tài liệu tham chiếu của IDP IELTS, ước tính trình độ C1 tương đương khoảng IELTS 7.0-8.0. Tuy nhiên trên thực tế, không tổ chức nào cho phép quy đổi chứng chỉ C1 sang các chứng chỉ tiếng Anh khác như IELTS, TOEIC hay TOEFL. Do vậy, bảng đối chiếu này chỉ mang giá trị tham khảo.

Bảng đối chiếu được IDP công bố

Sự khác biệt giữa chứng chỉ C1 tiếng Anh và IELTS Dù có thể tham chiếu tương đương về trình độ ngoại ngữ, C1 và IELTS là hai hệ thống đánh giá khác nhau. Về điểm tương đồng, cả hai đều hướng đến việc đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ cao. Người đạt trình độ C1 có khả năng đọc hiểu các văn bản dài, phức tạp, nhận biết những ý nghĩa hàm ẩn trong nội dung, kể cả tài liệu văn học và khoa học. Họ có thể diễn đạt suy nghĩ một cách lưu loát, tự nhiên, ít ngập ngừng khi tìm từ hoặc sắp xếp ý tưởng; trình bày quan điểm, tham gia thảo luận và trao đổi thông tin trong những tình huống giao tiếp chuyên sâu. Bên cạnh đó, người học có thể sử dụng tiếng Anh linh hoạt trong nhiều bối cảnh, từ giao tiếp xã hội đến công việc chuyên môn, đồng thời xây dựng các văn bản có cấu trúc rõ ràng, lập luận logic và sử dụng từ nối, phương tiện liên kết phù hợp. Đây cũng là trình độ cho phép người sử dụng chủ động giao tiếp, học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Về thời hạn, chứng chỉ IELTS thường có giá trị 2 năm, trong khi thời hạn công nhận chứng chỉ C1 phụ thuộc vào quy định của đơn vị tiếp nhận. Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh có giá trị sử dụng không xác định thời hạn.