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Vì sao nhiều người đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh?

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Thay vì thi IELTS hay TOEIC, nhiều người chọn học thêm văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ khi học thạc sĩ.

Vì sao nhiều người đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh? - Ảnh 1.

Nhiều trường quảng bá văn bằng 2 ngôn ngữ Anh có thể dùng thay chứng chỉ ngoại ngữ, từ miễn thi công chức đến đáp ứng chuẩn đầu vào thạc sĩ - Ảnh minh họa AI

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh đã tăng từ 32.489 người (năm 2023) lên 52.129 người (2025). Số đơn vị có người học theo phương thức từ xa tăng từ 20 lên 39.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng 2 vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng 2 vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đã yêu cầu Vụ Giáo dục đại học sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành ngôn ngữ Anh. Người học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh chỉ được cấp bằng cử nhân sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

"Không cần đến trường, học trực tuyến 100%"

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều trường đại học tuyển sinh văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, đào tạo từ xa để thu hút thí sinh đã đưa ra những lời giới thiệu rất trực diện về cơ hội học tập và giá trị của văn bằng cử nhân ngôn ngữ Anh đào tạo từ xa.

Cụ thể, người học có thể sở hữu bằng cử nhân ngôn ngữ Anh mà không cần đến trường, học trực tuyến 100%. Để tham gia xét tuyển chỉ cần có bằng bổ túc THPT hay bằng tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học; trường cũng không giới hạn độ tuổi.

Chỉ sau khoảng 2 năm học, người học sẽ sở hữu bằng cử nhân ngôn ngữ Anh tương đương bằng chính quy và có giá trị vĩnh viễn, thay thế các chứng chỉ tạm thời. 

Đặc biệt, nhiều trường khi thông báo tuyển sinh nhấn mạnh tấm bằng tốt nghiệp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh có thể dùng để miễn thi ngoại ngữ khi thi công chức, nâng ngạch, đáp ứng chuẩn đầu ra, đầu vào về ngoại ngữ khi học lên thạc sĩ, tiến sĩ...

Trao đổi với Tuổi Trẻ - L.T.H., một học viên đang theo học thạc sĩ tại một trường đại học phía Bắc, cho biết thời điểm thi tuyển đầu vào thạc sĩ, những thí sinh đã có văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương B1 sẽ được miễn thi đầu vào ngoại ngữ, thí sinh chưa có văn bằng, chứng chỉ tương đương sẽ được làm bài thi tiếng Anh đầu vào do trường tổ chức.

"Tuyển sinh thạc sĩ đầu vào ngoại ngữ yêu cầu B1 (tương đương IELTS 4.0 - 5.0), đầu ra B2 (tương đương IELTS 5.5 - 6.5), đây là chứng chỉ quốc tế, thi rất khó. Do vậy nhiều người chọn học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để lấy bằng làm điều kiện học thạc sĩ, có giá trị vĩnh viễn, không bị giới hạn trong 2 năm như các chứng chỉ quốc tế.

Trong lớp tôi, phần lớn các học viên đều đã có văn bằng 2 ngôn ngữ Anh trước khi học thạc sĩ. Với những trường hợp chưa có, nhà trường cũng gợi ý học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh ở một số trường để làm điều kiện đầu ra thạc sĩ", học viên này chia sẻ.

N.T.L. - đang học văng bằng 2 ngôn ngữ Anh tại một trường đại học ở phía Nam - cho biết theo học vì có nhu cầu học lên thạc sĩ.

"Việc học hoàn thành văn bằng 2 ngôn ngữ Anh đào tạo từ xa sẽ dễ dàng hơn việc đi học chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để làm điều kiện học thạc sĩ, nhất là với những người đã đi làm, không có nhiều thời gian như tôi", L. chia sẻ.

Vì sao nhiều người đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh? - Ảnh 2.

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của một trường đại học - Ảnh: Chụp màn hình

Gia tăng lợi thế nghề nghiệp

Lý giải về quy mô đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Anh tăng nhanh, một chuyên gia tuyển sinh tại Hà Nội cho biết trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh vị trí việc làm tại nhiều cơ quan, đơn vị, nhu cầu nâng cao trình độ, bổ sung năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng rõ nét.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trong tuyển dụng, sử dụng và phát triển nhân sự ở cả khu vực hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp cũng khiến nhiều người chủ động học thêm một ngành đào tạo để gia tăng lợi thế nghề nghiệp.

Một yếu tố khác là bằng đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ có thể mang lại lợi thế cho người có nhu cầu học tiếp lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đặc biệt trong việc đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định của từng cơ sở đào tạo.

Tuy nhiên, vị này cho rằng việc học thêm một bằng đại học đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và chi phí. Vì vậy, nếu mục tiêu chủ yếu là đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ trong công việc hoặc học tập, người học còn có lựa chọn khác là thi lấy các chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp.

Thực tế, nhu cầu tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ ngoại ngữ cũng có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Cuối tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn đến các trường đại học, học viện và trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng 2.

Theo bộ, thời gian qua, phản ánh của các cơ quan báo chí và dư luận xã hội, công tác tổ chức đào tạo văn bằng 2, đặc biệt đào tạo ngành ngôn ngữ Anh tại một số cơ sở giáo dục đại học còn tồn tại một số bất cập làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của hệ thống giáo dục đại học.

Vì sao nhiều người đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh? - Ảnh 1.Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh

Quy mô đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 32.489 người năm 2023 lên 52.129 người năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra chuyên đề trên phạm vi cả nước, phối hợp Bộ Công an rà soát hoạt động đào tạo và chất lượng đầu ra.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: đào tạo từ xa văn bằng 2 tuyển sinh thạc sĩ ngôn ngữ Anh chuẩn đầu ra

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