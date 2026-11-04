Bộ Giáo dục chấn chỉnh đào tạo văn bằng 2, ngăn học dồn, học vượt trái quy định

Bộ Giáo dục và Đào tạo siết đào tạo văn bằng 2, đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh - Ảnh minh họa: AI

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các trường đại học, học viện và trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng 2.

Ngăn chặn học dồn, học vượt trái quy định

Theo bộ, thời gian qua, dư luận phản ánh công tác tổ chức đào tạo văn bằng 2 tại một số trường còn bất cập, đặc biệt với ngành ngôn ngữ Anh, ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của hệ thống giáo dục đại học.

Để thiết lập kỷ cương, liêm chính học thuật và thực hiện nghiêm Thông tư 56/2026/TT-BGDĐT, bộ yêu cầu người đứng đầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát chương trình, quản lý khối lượng học tập.

Trong đó các trường phải bảo đảm chương trình đào tạo trình độ đại học có khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ. Việc áp dụng chuẩn đầu ra đối với đào tạo văn bằng 2 cũng phải được rà soát đầy đủ, đặc biệt với ngành ngôn ngữ Anh. Đánh giá và công nhận tốt nghiệp phải bảo đảm người học đạt năng lực ngoại ngữ thực chất, đáp ứng chuẩn đầu ra.

Đối với người đã có bằng tốt nghiệp ở trình độ hoặc ngành đào tạo khác, khối lượng học tập được xác định trên cơ sở công nhận, chuyển đổi tín chỉ hoặc miễn trừ học phần theo quy định. Việc này phải dựa trên đánh giá học thuật, đối sánh chuẩn đầu ra, khối lượng và nội dung học tập, bảo đảm công bằng, minh bạch, không làm giảm yêu cầu chất lượng chương trình.

Một nội dung đáng chú ý là bộ yêu cầu các trường quản lý chặt việc đăng ký khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi học kỳ. Khối lượng đăng ký tối đa không được vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn, trừ trường hợp sinh viên có học lực từ loại khá trở lên.

Quy định này nhằm ngăn tình trạng học dồn, học vượt trái quy định.

Siết đào tạo từ xa, không để thi hộ, gian lận bằng AI

Với phương thức đào tạo từ xa, các cơ sở đào tạo phải có hệ thống quản lý học tập (LMS), học liệu số, cơ chế xác thực danh tính sinh viên, theo dõi tiến độ và lưu trữ dữ liệu giảng dạy, học tập, đánh giá.

Việc kiểm tra, đánh giá phải dựa trên chuẩn đầu ra, bảo đảm đánh giá được mức độ đáp ứng chuẩn của từng học phần và chương trình. Kết quả đánh giá qua hình thức từ xa chỉ được áp dụng khi bảo đảm tính trung thực, công bằng, khách quan như đánh giá trực tiếp; đồng thời không được chiếm quá 50% trọng số điểm học phần.

Bộ cũng yêu cầu các trường quy định cụ thể và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với hành vi gian lận nghiêm trọng, có tổ chức hoặc sử dụng công nghệ, như nhờ người thi hộ, thi hộ, sử dụng trái phép AI và phương tiện công nghệ để gian lận, can thiệp trái phép vào hệ thống LMS hoặc hệ thống điểm.

Các cơ sở đào tạo phải thường xuyên rà soát, đánh giá việc đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng, thực hiện trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng đào tạo. Bộ yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm nếu có.