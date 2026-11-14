Tuyển sinh đại học 2027: Còn những loại điểm cộng nào, IELTS được tính ra sao?

Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM torng Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Quy chế tuyển sinh đại học mới quy định lộ trình giảm và tiến tới bỏ điểm cộng từ năm 2028. Vậy năm 2027, những nhóm thí sinh nào còn được cộng điểm và chứng chỉ IELTS được sử dụng ra sao trong xét tuyển?

Năm 2027 còn những loại điểm cộng nào?

Theo quy chế mới, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30 và cơ sở đào tạo phải giải trình về việc sử dụng.

Như vậy, mức 0,5 điểm là giới hạn tổng điểm cộng, không phải mức cộng riêng cho từng loại thành tích hoặc chứng chỉ. So với quy định năm 2026, khi tổng điểm cộng được phép tối đa bằng 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (tương đương 3/30 điểm), mức trần này giảm xuống còn 0,5/30 điểm trong năm 2027, tương đương 1,67%.

Các loại điểm cộng có thể được áp dụng gồm ba nhóm. Thứ nhất là điểm thưởng dành cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng. Thứ hai là điểm xét thưởng dành cho thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt. Thứ ba là điểm khuyến khích dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS) hoặc chứng chỉ quốc tế (SAT)…

Các loại điểm cộng trong tuyển sinh đại học 2027 - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Từ năm tuyển sinh 2028, các trường không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Có IELTS vẫn có thể được quy đổi điểm tiếng Anh

Một vấn đề khiến nhiều thí sinh dễ nhầm lẫn là việc cộng điểm khuyến khích và quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển. Việc giảm điểm cộng IELTS không đồng nghĩa với việc chứng chỉ này không còn giá trị trong xét tuyển đại học.

Với quy chế mới, thí sinh có IELTS có thể không còn được cộng điểm khuyến khích tại những trường dừng chính sách này hoặc từ năm 2028. Tuy nhiên, các trường vẫn có thể sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Chẳng hạn, thí sinh có IELTS có thể được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp D01 gồm toán, văn và tiếng Anh, nếu phương án tuyển sinh của trường có quy định. Chứng chỉ cũng có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Do đó thí sinh cần phân biệt rõ hai cách sử dụng chứng chỉ. Nếu được cộng điểm khuyến khích, IELTS được tính vào phần điểm cộng trong giới hạn chung 0,5 điểm của năm 2027. Nếu được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh, kết quả quy đổi được đưa vào tổ hợp xét tuyển theo phương án của trường.

Thí sinh và phụ huynh cần theo dõi thông tin tuyển sinh năm 2027 của từng trường để biết trường có tiếp tục áp dụng điểm khuyến khích cho chứng chỉ ngoại ngữ hay không, mức quy đổi IELTS ra sao và điều kiện sử dụng chứng chỉ trong từng phương thức xét tuyển.



Không giới hạn tổ hợp xét tuyển ở 3 môn Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Tiến Thảo cho rằng cần nhìn rộng hơn về phương án xét tuyển và thay đổi tư duy về cách thức xét tuyển. Nếu xác định chứng chỉ tiếng Anh quan trọng, các trường đại học có thể quy đổi IELTS sang điểm môn tiếng Anh. "Các trường cũng có thể sử dụng tổ hợp xét tuyển bốn môn, chẳng hạn toán - lý - hóa - tiếng Anh, nếu xác định tiếng Anh quan trọng đối với ngành học. Quy chế không cấm việc xác định tổ hợp xét tuyển hơn ba môn. Kỳ thi đánh giá năng lực cũng có thể gồm kiến thức của nhiều môn", ông Thảo khẳng định.