Sổ tay ứng dụng AI cho nhà giáo mang đến hướng dẫn thực tiễn, hỗ trợ nhà giáo tích hợp AI vào hoạt động giảng dạy, đánh giá, hỗ trợ người học và phát triển năng lực nghề nghiệp - Ảnh: PHẠM DUNG

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp Đại học RMIT Việt Nam, với sự hỗ trợ của chương trình Aus4Skills, vừa ra mắt sổ tay điện tử hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

Sổ tay AI cung cấp hàng loạt câu lệnh mẫu cho giáo viên

Tài liệu hướng đến hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm, đồng thời bảo đảm vai trò chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người thầy trong quá trình dạy và học.

Sổ tay điện tử hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục - Ảnh chụp màn hình

Sổ tay được xây dựng theo sáu chủ đề, từ kiến thức nền tảng về AI đến các ứng dụng cụ thể trong hoạt động giáo dục. Nội dung tập trung vào sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm; xây dựng kế hoạch dạy học, bài giảng; thiết kế kiểm tra, đánh giá; phát triển học liệu số; hỗ trợ quản lý học tập, quản trị nhà trường và nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo.

Tài liệu cung cấp các ví dụ thực tiễn, câu lệnh mẫu (prompt) và tình huống cụ thể để giáo viên tham khảo, áp dụng vào công việc hằng ngày.

Qua đó, AI có thể hỗ trợ tra cứu, phân tích thông tin, soạn bài, tạo câu hỏi, thiết kế học liệu, phản hồi kết quả học tập và tự bồi dưỡng chuyên môn.

TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, cho rằng ứng dụng AI hiệu quả là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp người học thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Ông đánh giá sổ tay như một cẩm nang thực hành, cung cấp phương pháp, câu lệnh chuẩn mực và công cụ trực quan để giáo viên tham khảo, sử dụng thường xuyên trong công tác giảng dạy.

Giáo viên dùng AI phải giữ liêm chính học thuật

Khi các công cụ AI ngày càng phổ biến trong lớp học và môi trường làm việc, đội ngũ nhà giáo đang tìm kiếm những cách thức mới để tra cứu và phân tích thông tin, soạn bài, tạo câu hỏi, thiết kế học liệu, phản hồi học tập, quản lý lớp học và tự bồi dưỡng chuyên môn.

Sổ tay còn khuyến khích người dùng kiểm chứng kết quả do AI tạo ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của liêm chính học thuật, bảo vệ quyền riêng tư và năng lực đánh giá chuyên môn trong quá trình ứng dụng AI.

Theo TS Trần Đức Linh, đại diện nhóm triển khai dự án, sổ tay không khuyến khích sử dụng AI để thay thế người thầy, mà xem đây là công cụ hỗ trợ quá trình chuẩn bị, tổ chức và cải thiện hoạt động giáo dục.

AI có thể giúp xử lý các tác vụ thường nhật, khơi gợi ý tưởng và nâng cao hiệu suất công việc. Tuy nhiên, giáo viên vẫn chịu trách nhiệm chính trong hướng dẫn người học, đưa ra quyết định chuyên môn và tổ chức các trải nghiệm học tập có ý nghĩa.

Sổ tay hiện được cung cấp miễn phí tại địa chỉ https://iEEAI.net/SoTayAi, dành cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông.

Việc ra mắt tài liệu là một phần trong sáng kiến Đổi mới sáng tạo trong giáo dục với Trí tuệ nhân tạo (EEAI), hướng đến thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục tại Việt Nam.