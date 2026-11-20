Thầy cô dạy hóa ở trường tôi qua nhiều thế hệ. Hình chụp ở lễ kỷ niệm 20 năm ra trường (cô giáo dạy hóa lớp 12 của tôi mặc váy màu tím, đứng giữa) - Ảnh: Tác giả cung cấp

Hai mươi năm trôi qua, cô giáo dạy hóa lớp 12 của tôi vẫn giữ cuốn sổ điểm năm nào. Khi nhìn lại trang sổ ấy, thấy tên mình nằm giữa những cái tên thân quen, bên những con điểm của một thời áo trắng, tôi bỗng có cảm giác như tuổi mười tám vẫn còn đâu đây.

Những giờ học hóa, những lần được cô gọi đọc bài, những bài tập nâng cao và cả biệt danh ngộ nghĩnh mà bạn bè đặt cho tôi ngày ấy, tất cả như vừa mới hôm qua.

“Cô Hóa con” - đó là biệt danh của tôi năm lớp 12. Còn cô giáo dạy hóa được các bạn gọi vui là “Cô Hóa mẹ”. Ngày ấy, nào ai ngờ lời trêu đùa hồn nhiên của tuổi học trò lại trở thành một câu chuyện đẹp, theo tôi suốt 20 năm.

Từ biệt danh của tuổi học trò…

Sổ điểm môn hóa lớp 12 mà cô vẫn còn giữ - Ảnh: Tác giả cung cấp

Tôi là học sinh niên khóa 2003-2006 của Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Trong những ký ức dưới mái trường thân yêu, tôi nhớ nhất những giờ học hóa lớp 12.

Cô giáo thường gọi tôi đọc bài, trả lời câu hỏi và giao thêm những bài tập nâng cao. Cô gọi nhiều đến mức bạn bè trong lớp đặt cho tôi biệt danh “Cô Hóa con”. Một cái tên nghe vừa vui, vừa thân thương! Ngày ấy, tôi chỉ biết mình yêu thích môn hóa, thích cảm giác tìm được lời giải cho một bài tập khó.

Tôi không biết rằng đằng sau những lần cô gọi tên, những bài tập cô giao thêm là sự quan tâm và niềm tin cô dành cho học trò. Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất mà một người thầy có thể trao cho học sinh không chỉ là kiến thức, mà còn là niềm tin rằng các em có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ. Tôi đã lớn lên cùng niềm tin ấy.

Ba tôi làm nghề thợ xây. Nhà xa trường, những năm tháng đi học của tôi gắn với chiếc xe máy cũ của ba. Có những hôm ba phải đi đổ bê tông công trình từ năm giờ sáng, tôi cũng thức dậy theo ba để đến chỗ học. Có khi hai cha con đến nơi, nhà thầy vẫn chưa mở cửa.

Giấc mơ trở thành cô giáo trong tôi ngày một lớn lên

Nếu ba là người âm thầm đưa tôi đến trường, thì thầy cô là những người chắp cánh cho tôi đi xa hơn trên con đường tri thức. Từ những chuyến xe sớm và những giờ học hóa năm ấy, giấc mơ trở thành cô giáo trong tôi ngày một lớn lên.

Tốt nghiệp THPT, tôi thi đậu vào trường sư phạm, theo học ngành hóa. Rồi một ngày, tôi trở về Trường THPT Lý Thường Kiệt thực tập. Vẫn mái trường ấy, vẫn những lớp học thân quen, nhưng lần này tôi không còn ngồi dưới lớp để nghe giảng.

Tôi bắt đầu tập đứng trên bục giảng, tập soạn giáo án, tập truyền đạt kiến thức bằng tất cả sự hồi hộp và háo hức của một người chập chững bước vào nghề. Có những điều chỉ khi trở thành giáo viên, ta mới hiểu hết tấm lòng của thầy cô.

Rồi tôi có thêm một may mắn: được trở thành giáo viên hóa học chính thức tại chính ngôi trường đã nuôi dưỡng ước mơ của tôi. Từ cô trò, chúng tôi trở thành những người cùng chung một nghề, cùng đứng dưới mái trường thân yêu, cùng tiếp nối những mùa phấn trắng.

Đến nay, tôi đã có 16 năm giảng dạy tại Trường THPT Lý Thường Kiệt. Cô giáo của tôi đã nghỉ hưu, nhưng tình cô trò vẫn nguyên vẹn. Mỗi dịp 20-11 hay Tết đến, cô trò lại gặp nhau, hỏi thăm và ôn lại những kỷ niệm xưa. Điều khiến tôi xúc động là sau 20 năm, cô vẫn giữ cuốn sổ điểm môn hóa của lớp chúng tôi.

Hai mươi năm đủ để những cô cậu học trò ngày ấy trưởng thành, có gia đình, sự nghiệp và những con đường riêng. Vậy mà trên trang sổ cô gìn giữ, tên chúng tôi vẫn còn đó, bên những con điểm của tuổi mười tám. Tôi chợt hiểu rằng có những người thầy không chỉ ghi tên học trò vào sổ điểm, mà còn để lại dấu ấn trong cuộc đời các em bằng sự tận tâm và niềm tin thầm lặng.

Hai mươi năm, một mái trường để thương

Thầy cô và những học sinh niên khóa 2003-2006 (ảnh chụp ở lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường) - Ảnh: Tác giả cung cấp

Tháng 8 năm 2026, niên khóa 2003-2006 của chúng tôi tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Bạn bè trở về thăm mái trường xưa, còn tôi vẫn đang giảng dạy tại nơi này.

Vậy mà giữa những ký ức được nhắc lại, tôi cũng thấy mình như cô học trò nhỏ vừa trở về sau một hành trình dài. Trường THPT Lý Thường Kiệt, ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 60 năm, đã chứng kiến biết bao thế hệ thầy cô, học trò trưởng thành. Ngày trước, tôi bước vào lớp với ước mơ trở thành cô giáo.

Hôm nay, đứng trước những học trò của mình, tôi lại nhìn thấy những ước mơ đang lớn lên trong ánh mắt các em. Tôi tự nhắc mình phải biết lắng nghe, động viên và tin tưởng học trò, như cô giáo dạy hóa năm xưa đã từng tin tưởng tôi. Bởi đôi khi, một bài tập được giao thêm, một lần được gọi phát biểu hay một lời khích lệ đúng lúc có thể trở thành ký ức đẹp theo học trò suốt cuộc đời.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi muốn gửi lời tri ân đến những thầy cô đã dạy dỗ mình, đặc biệt là “Cô Hóa mẹ” năm nào, người đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu môn hóa và nghề giáo trong tôi.

Vẫn là cô học trò nhỏ của cô Cảm ơn Trường THPT Lý Thường Kiệt, mái trường đã đón nhận tôi khi còn là học trò, khi trở về thực tập và khi trở thành giáo viên. Hai mươi năm trước, bạn bè gọi tôi là “Cô Hóa con” bằng một lời trêu đùa hồn nhiên. Hai mươi năm sau, tôi đã có những lớp học trò của riêng mình, còn cô giáo năm ấy đã nghỉ hưu. Nhưng mỗi lần gặp lại cô, tôi vẫn thấy mình là cô học trò nhỏ của những giờ hóa lớp 12. Bởi điều đẹp nhất của nghề giáo có lẽ không nằm ở những con điểm được ghi trong sổ, mà ở những ước mơ được thắp lên và tiếp tục tỏa sáng qua nhiều thế hệ. Và tôi hiểu, dù đã trở thành cô giáo của hôm nay, trong trái tim mình, tôi vẫn mãi là “Cô Hóa con” của cô giáo năm ấy.

HỘP THƯ TÒA SOẠN Từ ngày 29-10 đến ngày 17-11, báo Tuổi Trẻ đã nhận được bài tham gia chuyên mục "Ngôi trường trong tim" từ các tác giả sau: Trần Văn Tám; Nguyễn Hiếu Nhân, Lê Tấn Thời, Nguyễn Đước; Nguyễn Ngọc Thịnh; Trần Huỳnh Tuyết Như; Nguyễn Hữu Nhân; Huỳnh Thị Ánh Tuyết; Võ Bùi Thanh Duy; Nguyễn Mỹ Hạnh; Đỗ Thành Dương; Rmah H'Xinh; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Hoàn Thiện; Thu Pham Thi; Chinh Văn; Bùi Hoàng Linh; Thủy Nguyễn; Nguyễn Thị Thu Hiền; Trà Bình; Lê Ngọc Sơn; Nguyễn Hải Bâng; Đăng Trình; Đặng Thị Phương Hoa; Nguyễn Thị Thùy ; Đinh Thành Trung Hoàng Ngọc Doanh; Phan Thị Trang; Trần Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Thịnh; Phan Thanh Cẩm Giang; Trần Thị Thu Thuý; Vũ Thị Minh Huyền; Lê Nguyễn Kiều My; Võ Dương Thu Ngân; Giang Đỗ; Kôn Sa; Ngọc Đắc; Nguyễn Thị Diệp; Đỗ Dương Châu Nga; Võ Thị Mộng Tuyền; Diễm Thúy; Nguyễn Văn Công; Dương Châu Giang; Nguyễn Hương; Hoàng Ngọc Thanh; Nguyễn Phạm Gia Nhi; Hoàn; Trà Đông; Nhân Tâm; Bùi Văn Hiển; Liên Phạm; Nguyễn Thanh Phong; Lê Đức Đồng; Lê Lam Hồng; Nguyễn Văn Khánh; An Hạ; Nguyễn Văn Lực; Đỗ Thành Dương; Phan Hữu Tính; Hương Cỏ; Hạ Thị Xuân Mai; Hien Nguyen; Thái Trường Thắng; Lê Thị Nhung; Tưởng Thị Thuyên; Bùi Thanh Tuấn; Phạm Quốc Tuấn; Khôi Hoàng; Nông Quốc Lập; Nguyễn Quang Thi; Nguyễn Thị Hoài Linh; Nguyễn Hiền Minh; Cao Dung; Đoàn Đức Thắng; Lê Ngô Minh Trúc; Nguyễn Công Khanh; Minh Nhật; Trần Văn Hiếu; Lữ Nghĩa; Nguyễn Thị Bích Quyên; Đoàn Tam Kỳ; Hà Thị Thảo; Thiều Khánh Vi; Nguyễn Thị Ngọc Uyên; Nguyễn Thanh Bình; Bình Yên; Ý Mai; Lê Văn Lành; Nguyễn Công Điền; Bình Nguyễn; Dương Thị Kim Ánh; Hạnh Bảo; Lê Đức Đồng; Nguyễn Chung Tú; Thành Nguyễn; Nguyễn Quang Thi; Huynh Hue Binh; Nguyễn Thị Yến Ngọc; Lê Bạn; Nguyễn Thái Bảo; Thu Hiền... Trân trọng cảm ơn những câu chuyện hay, cảm động, ấm áp từ các tác giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chọn đăng các bài viết phù hợp trong những ngày tới.