Tác giả Thiên Xuân cùng cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Tường Vi - Ảnh: Tác giả cung cấp

Suốt 12 năm đi học, tôi chẳng biết làm gì ngoài đến trường rồi về nhà. Tôi không có ước mơ, cũng chẳng biết mình yêu thích điều gì. Chỉ biết mình học khá tốt môn văn, bởi điểm số môn học này luôn nổi bật trên bảng điểm mỗi học kỳ mang về cho cha mẹ ký.

Cho đến một tiết văn năm lớp 12, sau khi có kết quả kiểm tra học kỳ đầu tiên, cô Nguyễn Thị Tường Vi, giáo viên dạy văn, ngỏ lời mời tôi tham gia đội tuyển học sinh giỏi.

Khi ấy, trong tôi chỉ có sự trống rỗng xen lẫn chút lo lắng. Nhưng cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng và nói: "Cô tin con làm được".

Học văn bằng tất cả niềm tin cô gửi gắm

Cô Tường Vi và đội tuyển văn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (năm 2022-2023, tôi đứng trong cùng, phía bên phải) - Ảnh: Tác giả cung cấp

Đội tuyển văn cấp thành phố Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM) năm đó có 20 người, trong đó có tôi. Chúng tôi cùng nhau học tập, viết lách vào mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần, đôi khi xen kẽ những tiết ôn tập sau giờ về của các ngày trong tuần.

Với một đứa chưa từng tham gia "lớp văn chuyên nghiệp" trước đó như tôi, cái gì cũng mới lạ, tôi có cảm giác như mình chưa từng học giỏi môn này.

Việc duy nhất tôi lấy làm động lực để tới với lớp bồi dưỡng văn này là vì tôi yêu viết lách, còn vì cả cô Tường Vi nữa (lúc này tôi đã gọi là mẹ Vi). Nói đúng hơn là vì niềm tin của mẹ Vi dành cho tôi.

Những năm tháng đó, tôi cảm giác như mình đã viết nhiều bằng những năm học trước cộng lại. Tôi làm đủ dạng bài, thậm chí bài nào cô chấm tôi viết chưa ổn, tối tôi ngồi cặm cụi viết lại.

Không những viết, tôi còn đọc: đọc tác phẩm mới, đọc lý luận văn học, đọc tất cả những thứ tôi cho rằng mới, lạ với tôi.

Hồi đầu tôi sợ, sợ phụ lòng cha mẹ, bạn bè, những người tin tôi sẽ đoạt giải và sợ nhất là phí hoài niềm tin mẹ Vi dành cho tôi. Nỗi sợ đó ghi dấu trên quyển tập học đội tuyển của tôi bằng mồ hôi, bằng nước mắt. Nhưng dần dà, tôi không thấy sợ nữa mà lại thấy vui, tôi học văn một cách tự nhiên, mỗi ngày.

Giải nhì học sinh giỏi thành phố và món quà từ niềm tin của cô Cô Nguyễn Thị Tường Vi (áo dài xanh) và đội tuyển văn (2022-2023) trong lễ ra quân - Ảnh: Tác giả cung cấp Lúc ấy, tôi không nhận ra nhiều điều đã thay đổi trong mình. Nhưng giờ đây, khi ngồi viết lại kỷ niệm này, tôi hiểu rằng đó chính là tình yêu. Một tình yêu đơn thuần nhưng sâu đậm dành cho văn chương. Và hơn hết, tình yêu ấy được nuôi dưỡng từ một lời nói, một niềm tin, từ chính người cô giáo của tôi.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đi thi. Sau vài tháng học đội tuyển, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trên suốt quãng đường đến điểm thi. Dù biết rằng nếu không đoạt giải cũng chẳng sao, tôi vẫn mong mình sẽ làm được điều gì đó, mang về một thành tích, giải gì cũng được.

May mắn, tôi giành giải nhì cấp thành phố. Không biết thành quả ấy có được nhờ những quyển sách văn mượn từ chị khóa trước, ly chè đậu mẹ Vi khao cả đội tuyển trước ngày thi, hay phải chăng nhờ câu nói ngày đầu tiên ấy.

Đến tận bây giờ, khi sắp tốt nghiệp đại học, mỗi lần đạt được điều gì đó, tôi vẫn nhớ lời cô: "Cô tin con làm được".

Cô Đặng Thị Huy Lam và cô Nguyễn Thị Tường Vi chụp cùng đội tuyển văn trong lễ vinh danh - Ảnh: Tác giả cung cấp Vài năm sau khi tốt nghiệp cấp III, cứ đến ngày 20-11, tôi lại rủ bạn bè về thăm thầy cô, thăm trường. Nhưng lần nào trở về, người đầu tiên tôi tìm gặp cũng là mẹ Vi. Năm nào không thể về, tôi lại thấy bứt rứt khôn nguôi vì nhớ trường, nhớ cô.

Mỗi lần gặp lại người cô năm nào, trong tôi không chỉ là mừng, là vui, là động lực, mà còn là lời nhắc nhở rằng: Năm đó, đã có người tin rằng tôi làm được.

Mẹ Vi đã trao cho tôi nhiều hơn một câu nói, hơn một niềm tin, hơn cả một động lực.

Từ một đứa học sinh cuối cấp chẳng biết mình phải chọn ngã rẽ nào, tôi đã nuôi nấng tình yêu với văn chương, thậm chí tôi yêu cả nghề nhà giáo, vì tôi nghĩ đâu đó, trong tương lai, cũng sẽ có một đứa trẻ không tin vào chính mình, nhưng tôi sẽ tin nó, bằng tất cả những gì tôi có, như cách mẹ Vi đã từng tin tôi.



Liều thuốc xoa dịu trái tim tôi Đã hơn 4 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp cấp III, cũng là ngần ấy thời gian kể từ khi tôi nghe câu nói ấy. Giờ đây, tôi có nhiều điều phải lo toan hơn. Nhưng mỗi khi lo lắng, sợ hãi hay hoang mang, lời mẹ Vi năm nào lại vang lên trong tâm trí tôi. Tôi cảm nhận câu nói ấy như một liều thuốc xoa dịu trái tim, giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh và sáng suốt. Tôi biết ơn mẹ Vi vì đã trao cho tôi món quà quý giá ấy. Những dòng tâm tình này xin được gửi đến cô như một lời tri ân. Mẹ Vi ơi!

HỘP THƯ TÒA SOẠN Từ ngày 29-10 đến ngày 17-11, Báo Tuổi Trẻ đã nhận được bài tham gia chuyên mục "Ngôi trường trong tim" từ các tác giả sau: Trần Văn Tám; Nguyễn Hiếu Nhân, Lê Tấn Thời, Nguyễn Đước; Nguyễn Ngọc Thịnh; Trần Huỳnh Tuyết Như; Nguyễn Hữu Nhân; Huỳnh Thị Ánh Tuyết; Võ Bùi Thanh Duy; Nguyễn Mỹ Hạnh; Đỗ Thành Dương; Rmah H'Xinh; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Hoàn Thiện; Thu Pham Thi; Chinh Văn; Bùi Hoàng Linh; Thủy Nguyễn; Nguyễn Thị Thu Hiền; Trà Bình; Lê Ngọc Sơn; Nguyễn Hải Bâng; Đăng Trình; Đặng Thị Phương Hoa; Nguyễn Thị Thùy ; Đinh Thành Trung Hoàng Ngọc Doanh; Phan Thị Trang; Trần Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Thịnh; Phan Thanh Cẩm Giang; Trần Thị Thu Thuý; Vũ Thị Minh Huyền; Lê Nguyễn Kiều My; Võ Dương Thu Ngân; Giang Đỗ; Kôn Sa; Ngọc Đắc; Nguyễn Thị Diệp; Đỗ Dương Châu Nga; Võ Thị Mộng Tuyền; Diễm Thúy; Nguyễn Văn Công; Dương Châu Giang; Nguyễn Hương; Hoàng Ngọc Thanh; Nguyễn Phạm Gia Nhi; Hoàn; Trà Đông; Nhân Tâm; Bùi Văn Hiển; Liên Phạm; Nguyễn Thanh Phong; Lê Đức Đồng; Lê Lam Hồng; Nguyễn Văn Khánh; An Hạ; Nguyễn Văn Lực; Đỗ Thành Dương; Phan Hữu Tính; Hương Cỏ; Hạ Thị Xuân Mai; Hien Nguyen; Thái Trường Thắng; Lê Thị Nhung; Tưởng Thị Thuyên; Bùi Thanh Tuấn; Phạm Quốc Tuấn; Khôi Hoàng; Nông Quốc Lập; Nguyễn Quang Thi; Nguyễn Thị Hoài Linh; Nguyễn Hiền Minh; Cao Dung; Đoàn Đức Thắng; Lê Ngô Minh Trúc; Nguyễn Công Khanh; Minh Nhật; Trần Văn Hiếu; Lữ Nghĩa; Nguyễn Thị Bích Quyên; Đoàn Tam Kỳ; Hà Thị Thảo; Thiều Khánh Vi; Nguyễn Thị Ngọc Uyên; Nguyễn Thanh Bình; Bình Yên; Ý Mai; Lê Văn Lành; Nguyễn Công Điền; Bình Nguyễn; Dương Thị Kim Ánh; Hạnh Bảo; Lê Đức Đồng; Nguyễn Chung Tú; Thành Nguyễn; Nguyễn Quang Thi; Huynh Hue Binh... Trân trọng cảm ơn những câu chuyện hay, cảm động, ấm áp từ các tác giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chọn đăng các bài viết phù hợp trong những ngày tới.