Cổng trường Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt được thiết kế theo cổng Tam Quan - biểu tượng của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nay là phường Rạch Giá

Nếu được hỏi điều gì khiến tôi tự hào nhất khi nhắc về quê hương Kiên Giang (nay là An Giang), tôi sẽ không ngần ngại trả lời: đó chính là mái trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thân yêu.

Năm 2019, khi được hỏi: "Cấp ba con định thi trường gì?", tôi đã trả lời rằng mình muốn thi vào chuyên Toán Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Một năm sau, khi câu hỏi ấy được lặp lại, ước mơ ngày nào đã trở thành hiện thực: "Dạ, con đang học chuyên Toán trường Huỳnh".

Từ một ước mơ thuở học trò, Huỳnh đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi tôi có ba năm thanh xuân đáng nhớ.

Được thành lập năm 1989, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là nơi học tập của nhiều thế hệ học sinh giỏi ở Kiên Giang (nay là An Giang). Trường không chỉ có những thành tích đáng tự hào trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật mà còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và phong trào Đoàn.

Nhưng với tôi, điều làm nên một chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đặc biệt không nằm ở những con số hay thành tích. Đó là những người thầy, người cô tận tụy, những người bạn từng đồng hành và cả những góc sân trường đã chứng kiến chúng tôi lớn lên.

Từ những người xa lạ đến một gia đình mang tên "Đội Sử"

Tập thể Đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử bên cô giáo

Ngày đầu bước chân vào trường, tôi vẫn là một cậu học trò ngây ngô, chưa biết ba năm cấp ba sẽ đưa mình đến đâu. Rồi như một cái duyên, tôi chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử làm nơi học tập, rèn luyện và trưởng thành. Từ một học sinh chuyên Toán đến quyết định tham gia đội tuyển Lịch sử là một bước ngoặt khá đặc biệt trong những năm tháng ở Huỳnh.

Ở đó, tôi gặp những người bạn thân thiết của đời mình. Ban đầu, chúng tôi còn xa lạ, ngại ngùng bắt chuyện, nhưng rồi dần hiểu nhau, gắn bó và thương nhau như người thân trong gia đình.

Tôi nhớ những ngày hè oi ả, khi bạn bè được nghỉ ngơi thì trong một góc phòng học ở Huỳnh vẫn vang lên tiếng giảng bài của cô giáo. Nhớ những buổi tự học trên thư viện từ 7h sáng. Nhớ những đêm học trực tuyến với các thầy ở Hà Nội, đến 11h đêm mới trở về. Những chuyến đi đến TP.HCM, Nam Du, Hải Phòng... cũng trở thành một phần thanh xuân mà có lẽ nếu không tham gia đội tuyển, tôi sẽ khó có được.

Qua những kỳ thi, chuyến đi và những lần cùng nhau cố gắng, tôi có thêm nhiều người bạn mới, mở rộng thế giới của mình và tích lũy những trải nghiệm đáng quý.

Mùa hạ vẫn còn đó, chỉ là chúng ta đã lớn

Hình tập thể đầu tiên của lớp Toán 2 khóa 31 và cô Hà dạy toán năm lớp 10

Tôi luôn biết ơn những người thầy, người cô ở chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Những bài học và câu chuyện lịch sử được nghe kể trong những năm tháng ấy không chỉ bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mà còn trở thành hành trang quý giá, chắp cánh cho tôi bước vào đời.

Tôi cũng nhớ màu áo đồng phục xanh biển của Huỳnh. Mỗi lần đi dạo quanh Rạch Giá, bất chợt nhìn thấy một bạn học sinh khoác lên mình màu áo ấy, lòng tôi lại dâng lên cảm giác thân thuộc khó tả. Chiếc áo từng là điều bình thường trong những ngày đến lớp, nay trở thành một trong những kỷ vật quý giá nhất của tuổi trẻ.

Những ngày cuối cùng của đời học sinh, chúng tôi trao nhau những lời nhắn trên áo đồng phục, những trang lưu bút và dòng chữ ký. Khi ấy, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng những món đồ giản dị ấy sẽ trở thành kỷ vật mình muốn giữ gìn đến tận sau này.

Ngày chia tay, sân trường vẫn vậy. Những hàng ghế đá, góc cây và khoảng sân quen thuộc vẫn ở đó, chỉ có chúng tôi không còn gặp nhau mỗi ngày. Có những lời chưa kịp nói, những cuộc hẹn chưa kịp thực hiện và cả những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường mà sau này muốn quay lại cũng không thể.

Lớp Toán 2 khóa 31 ngày tri ân và trưởng thành

Bây giờ, mỗi người đã có một hành trình riêng. Có người tiếp tục học tập, có người bắt đầu công việc, có người đã đi đến những vùng đất xa. Tôi không biết tương lai chúng tôi còn có thể gặp nhau bao nhiêu lần, nhưng tin rằng những năm tháng ở Huỳnh sẽ luôn là điểm chung đẹp đẽ nhất.

Ba năm ở Huỳnh đã cho tôi những người bạn tuyệt vời, những người thầy đáng kính và một tuổi trẻ đầy hoài bão. Đó là khoảng thời gian tôi được sống hết mình, được thử sức, vấp ngã và trưởng thành. Ngày ấy, chúng tôi gặp nhau trong những mùa thu nắng vàng và chia tay vào mùa hạ rực rỡ. Mùa hạ vẫn còn đó, chỉ là không còn chúng tôi của những ngày áo trắng.

Cảm ơn chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - ngôi nhà thứ hai và cũng là một trong những niềm tự hào lớn nhất của tôi khi nhắc về Kiên Giang.

Thăm lại trường xưa, lòng mang bao nỗi nhớ

Cảnh vẫn còn đó nhưng người đã đi đâu

Từng hàng ghế đá, gốc cây, sân trường

Đều mang bao hồi ức một thời áo trắng

Dù đã chia xa mái trường Huỳnh yêu dấu

Nhưng lòng vẫn mãi ghi khắc ơn thầy

Cùng bao kỷ niệm bạn bè

Mang trong tim mãi, hành trang vào đời.

HỘP THƯ TÒA SOẠN Từ ngày 29-10 đến ngày 14-11, Báo Tuổi Trẻ đã nhận được bài tham gia chuyên mục "Ngôi trường trong tim" từ các tác giả sau: Trần Văn Tám; Nguyễn Hiếu Nhân, Lê Tấn Thời, Nguyễn Đước; Nguyễn Ngọc Thịnh; Trần Huỳnh Tuyết Như; Nguyễn Hữu Nhân; Huỳnh Thị Ánh Tuyết; Võ Bùi Thanh Duy; Nguyễn Mỹ Hạnh; Đỗ Thành Dương; Rmah H'Xinh; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Hoàn Thiện; Thu Pham Thi; Chinh Văn; Bùi Hoàng Linh; Thủy Nguyễn; Nguyễn Thị Thu Hiền; Trà Bình; Lê Ngọc Sơn; Nguyễn Hải Bâng; Đăng Trình; Đặng Thị Phương Hoa; Nguyễn Thị Thùy ; Đinh Thành Trung Hoàng Ngọc Doanh; Phan Thị Trang; Trần Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Thịnh; Phan Thanh Cẩm Giang; Trần Thị Thu Thuý; Vũ Thị Minh Huyền; Lê Nguyễn Kiều My; Võ Dương Thu Ngân; Giang Đỗ; Kôn Sa; Ngọc Đắc; Nguyễn Thị Diệp; Đỗ Dương Châu Nga; Võ Thị Mộng Tuyền; Diễm Thúy; Nguyễn Văn Công; Dương Châu Giang; Nguyễn Hương; Hoàng Ngọc Thanh; Nguyễn Phạm Gia Nhi; Hoàn; Trà Đông; Nhân Tâm; Bùi Văn Hiển; Liên Phạm; Nguyễn Thanh Phong; Lê Đức Đồng; Lê Lam Hồng; Nguyễn Văn Khánh; An Hạ; Nguyễn Văn Lực; Đỗ Thành Dương; Phan Hữu Tính; Hương Cỏ; Hạ Thị Xuân Mai; Hien Nguyen; Thái Trường Thắng; Lê Thị Nhung; Tưởng Thị Thuyên; Bùi Thanh Tuấn; Phạm Quốc Tuấn; Khôi Hoàng; Nông Quốc Lập; Nguyễn Quang Thi; Nguyễn Thị Hoài Linh; Nguyễn Hiền Minh; Cao Dung; Đoàn Đức Thắng; Lê Ngô Minh Trúc; Nguyễn Công Khanh; Minh Nhật; Trần Văn Hiếu; Lữ Nghĩa; Nguyễn Thị Bích Quyên; Đoàn Tam Kỳ; Hà Thị Thảo; Thiều Khánh Vi; Nguyễn Thị Ngọc Uyên; Nguyễn Thanh Bình... Trân trọng cảm ơn những câu chuyện hay, cảm động, ấm áp từ các tác giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chọn đăng các bài viết phù hợp trong những ngày tới.