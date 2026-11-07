Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thầy giáo cặm cụi bán bánh tét, nhang từ 3h sáng để mua sách tặng học trò

tác giả
NGUYỄN HOÀN THIỆN
NGUYỄN HOÀN THIỆN
NGUYỄN HOÀN THIỆN

Dậy từ 3-4h sáng để bán bánh tét, bán nhang, dành dụm tiền mua sách cho học trò. Với thầy, món quà quý nhất có lẽ là khi các em biết yêu và tìm đến sách...

Thầy giáo cặm cụi bán bánh tét, nhang từ 3h sáng để mua sách tặng học trò - Ảnh 2.

Thầy Huỳnh Văn Thế trong một buổi tặng sách cho học trò.

Giữa guồng quay tất bật của mưu sinh, giữa nắng gió miền Tây sông nước, lòng tôi đôi khi lại chùng xuống. Ký ức dắt tôi ngược dòng thời gian, trở về mái Trường THPT Mang Thít (Vĩnh Long) thân thương của 15 năm về trước. Nơi ấy có dòng sông Măng chở nặng phù sa, và hình bóng một người thầy đã trở thành tượng đài bất tử trong tâm hồn bao thế hệ học trò nghèo: thầy Huỳnh Văn Thế.

15 năm... một khoảng thời gian đủ dài để đứa học trò ngày nào còn chập chững bước vào đời, nếm trải đủ thăng trầm, cay đắng ngọt bùi của cuộc sống; để từ một kẻ vô danh, bỡ ngỡ, nay đã có thể bước đi vững vàng trên đôi chân của chính mình và tiếp bước người thầy đáng kính, giữ cho ngọn lửa năm xưa tiếp tục bùng cháy bằng cách này hay cách khác. 

Thuở ấy, dù chỉ được học chính thức với thầy trong thời gian ôn thi cuối cấp (những năm tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học vẫn được tổ chức riêng), nhưng những giờ học văn với thầy chưa bao giờ là những giờ đọc chép nhàm chán hay học thuộc lòng rập khuôn theo văn mẫu. 

Trong phòng học nhỏ đơn sơ ở một vùng quê nghèo, chỉ có bàn ghế, sách vở, bảng đen và phấn trắng, thầy đã mở ra trước mắt chúng tôi một thế giới bao la, nơi con chữ không chỉ để thi cử mà còn giúp soi thấu nhân tình thế thái. 

Cách dạy văn của thầy là cách dạy con người biết tư duy phản biện, biết trăn trở trước nỗi đau của đồng loại và giữ gìn lòng tự trọng của một nhân cách. Thầy biến mỗi bài thơ, mỗi trang tiểu thuyết thành ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn những đứa học trò nghèo khổ, thiếu thốn đủ bề như chúng tôi.

Thầy giáo cặm cụi bán bánh tét, nhang từ 3h sáng để mua sách tặng học trò - Ảnh 3.

Thầy Huỳnh Văn Thế

Nhưng điều khiến tôi, và bất cứ ai từng là học trò của thầy, nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến chính là tấm lòng cao cả của người thầy gầy gò, lam lũ. 

Cuộc sống gia đình thầy cô chưa bao giờ dư dả, trái lại luôn nhọc nhằn, chắt chiu từ những giọt mồ hôi mặn mòi của cả hai. Để có tiền mua sách vở, tài liệu, xây dựng một thư viện nhỏ tại nhà và tặng sách cho những đứa học trò nghèo như chúng tôi, vợ chồng thầy đã lặng lẽ bán từng bó nhang, từng chiếc bánh, chắt chiu từng đồng lẻ bằng tất cả tấm lòng và sự hy sinh. 

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh thầy chạy chiếc xe máy cũ, phía sau chở một sọt đầy ắp bánh tét chuối đậu mỡ, phía trước treo lủng lẳng những bó nhang se tay, rong ruổi giao hàng cho khách từ 3-4h sáng.

Thầy giáo cặm cụi bán bánh tét, nhang từ 3h sáng để mua sách tặng học trò - Ảnh 4.
Thầy giáo cặm cụi bán bánh tét, nhang từ 3h sáng để mua sách tặng học trò - Ảnh 5.

Thầy Huỳnh Văn Thế đi giao bánh, để dành tiền mua sách tặng học trò

Tôi nhớ da diết những mùa "Tết sách", khi thầy trao tặng chúng tôi những "bao lì xì" đặc biệt - những quyển sách được mua bằng chính tiền bán bánh, bán nhang của thầy. Đó là món quà kỳ lạ và "đắt giá" nhất trong cuộc đời học sinh của chúng tôi. 

Cuốn sách trên tay nặng trĩu nghĩa tình, nâng bước chúng tôi đi qua bao giông bão của những tháng ngày nghèo khó. Thầy thương chúng tôi bằng tình cảm mộc mạc, ruột thịt của một "thầy giáo làng" đúng nghĩa. Suốt đời, thầy lặng lẽ chẳng màng danh lợi, chỉ mong sao học trò nên người.

Thầy giáo cặm cụi bán bánh tét, nhang từ 3h sáng để mua sách tặng học trò - Ảnh 6.

Thầy Huỳnh Văn Thế trong một lần sinh hoạt Câu lạc bộ sách và Hành động ở trường.

Rồi tháng 9 định mệnh năm 2018 ập đến như nhát dao cứa vào tâm can chúng tôi. Lúc ấy, tôi vừa đi làm về đến nhà. Mở điện thoại lên xem, mọi thứ như tối sầm lại khi hay tin thầy đã đổ gục trên bục giảng ít ngày trước và không còn hy vọng chữa trị. Tin thầy trút hơi thở cuối cùng sau quãng thời gian kiên cường chống chọi với bệnh tật nhanh chóng lan khắp vùng quê nghèo Mang Thít.

Ngày định mệnh ấy, khi chiếc xe đưa thầy về nhà lần cuối để kịp nhìn mặt đứa con gái bé bỏng trước lúc vĩnh biệt cõi đời, lồng ngực mỗi chúng tôi như vỡ vụn. Hôm thầy mất cũng là ngày Câu lạc bộ Sách và Hành động Mang Thít đang chuẩn bị cho sự kiện Trung thu với chủ đề "Trung thu đợi nắng", gửi gắm mong ước một phép màu sẽ đến với thầy. Nhưng ánh nắng ấy đã tắt. 

Một nhà giáo mẫu mực, một ngọn lửa nhiệt huyết cứ thế lặng lẽ tắt đi khi cuộc đời còn bao điều dang dở, để lại biết bao giọt nước mắt tiếc thương của đồng nghiệp, học trò và những người từng biết đến thầy.

Mười lăm năm trôi qua kể từ ngày tôi rời ghế nhà trường, tám năm kể từ ngày thầy rời xa chúng tôi. Mái trường xưa đã trải qua bao mùa phượng nở, lớp lớp học trò cứ thế lớn khôn, tung bay khắp bốn phương trời. Thế nhưng, thỉnh thoảng trong những đêm dài thao thức, nhắm mắt lại, tôi dường như vẫn nghe văng vẳng giọng đọc trầm ấm, đượm buồn và đầy tâm huyết của thầy vang lên giữa căn phòng học cũ.

Cảm ơn thầy - người truyền lửa, người đưa đò tận tụy đã dạy cho con hiểu thế nào là lòng trắc ẩn, niềm kiêu hãnh của trí tuệ và cách sống một đời trọn vẹn nghĩa tình. Thầy đã đi xa về cõi vĩnh hằng, nhưng trong "ngôi trường trong tim" chúng con, hình bóng thầy vẫn còn đó, vẹn nguyên, sáng ngời và ấm áp như chưa từng rời xa.

Thầy giáo cặm cụi bán bánh tét, nhang từ 3h sáng để mua sách tặng học trò - Ảnh 7.

Thầy giáo bán bánh tét, nhang từ 3h sáng để mua sách tặng học trò - Ảnh 7.Ngôi trường đi qua cơn bão

Hai mươi năm trôi qua, tôi vẫn nhớ mãi ngôi trường đổ nát sau bão Durian, nhớ những buổi học tạm và thầy cô, bạn bè đã cùng nhau vượt qua ngày tháng gian khó.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN HOÀN THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ngôi trường trong tim Ngày nhà giáo Việt Nam Trường THPT Mang Thít

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất