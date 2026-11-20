Cô giáo Trần Thị Thu Hằng và bạn Võ Hoài Anh được vinh danh sau khi được nhận danh hiệu "học sinh danh dự toàn trường" cấp toàn thành phố - Ảnh: NVCC

Trên sân khấu lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 của báo Tuổi Trẻ tại TP Huế sáng 14-10 vừa qua, có một khoảnh khắc khiến cả hội trường lặng đi. Sau phần giao lưu, cô sinh viên Võ Hoài Anh vừa tính bước xuống khỏi sân khấu chương trình thì sững người. Trước mặt em là cô Trần Thị Thu Hằng, cô giáo chủ nhiệm cũ của những năm cấp 2, đã âm thầm đến dự mà không báo trước một lời.

Không ai bảo ai, hai cô trò ôm chầm lấy nhau. Hoài Anh khóc. Cô Hằng cũng khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy làm nhiều người chứng kiến phải đưa tay lên lau mắt.

Căn nhà nhỏ và những ngày vắng mẹ

Hoài Anh là tân sinh viên ngành răng - hàm - mặt, Trường đại học Y Dược, Đại học Huế. Để có ngày hôm nay, em đã đi qua một tuổi thơ mà nhiều bạn cùng trang lứa khó hình dung.

Mẹ em, bà Võ Thị Thu Cúc, quanh năm đi làm xa để kiếm tiền nuôi con ăn học. Ngày con gái đậu đại học, bà vẫn đang ở TP.HCM làm công việc giúp việc. Còn Hoài Anh, từ nhỏ đã quen thui thủi một mình trong căn nhà cấp 4 ở quê Quảng Xuyên, xã Phú Hồ, TP Huế.

Khoảnh khắc cô Hằng bất ngờ xuất hiện ở lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 của báo Tuổi Trẻ ở Huế để gặp Hoài Anh khiến cả hội trường xúc động. Hai cô trò cũng ôm nhau, bật khóc giữa sân khấu - Ảnh: HOÀNG TÁO

Mẹ vắng nhà, em tự chăm sóc bản thân, tự lo chuyện học hành. Không ai nhắc, không ai đợi cửa, cô bé vẫn lặng lẽ học. Kết quả ấy đến bằng chính nghị lực của em: liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, trúng tuyển ngành răng - hàm - mặt, và nằm trong số 385 học sinh giỏi toàn thành phố được Chủ tịch UBND TP Huế tặng bằng khen.

Nhưng Hoài Anh chưa bao giờ thật sự đơn độc. Suốt hành trình ấy, em luôn có cô Hằng - giáo viên chủ nhiệm của em những năm học cấp 2 ở Trường THCS Phú Hồ.

"Mọi vui buồn trong cuộc sống em đều chia sẻ với cô Hằng. Cô luôn đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ em trong những lúc khó khăn. Với em, cô Hằng là người mẹ thứ 2", Hoài Anh nói, giọng vẫn còn nghẹn.

Có một ngày khiến Hoài Anh nhớ mãi khi bạn được vinh danh "Học sinh danh dự toàn trường" cấp thành phố và được đến Ngọ Môn, Kinh thành Huế nhận bằng khen do chủ tịch thành phố tận tay trao. Chương trình khuyến khích học sinh đi cùng mẹ hoặc người thân nhưng mẹ em đang ở tận TP.HCM, không thể kịp trở về.

Lúc ấy, người Hoài Anh nghĩ đến là cô Hằng. Em ngại, ngập ngừng, rồi cũng mạnh dạn mở lời. Cô Hằng nhận lời ngay, không một chút đắn đo.

Hôm ấy, cô học trò nhỏ mặc áo dài Huế, đứng trước quảng trường Ngọ Môn. Còn bên dưới là cô giáo chủ nhiệm cấp hai, đứng ở vị trí mà lẽ ra thuộc về mẹ.

Tình thương của cô giáo không dừng lại ở cổng trường

Cô Hằng và Hoài Anh giao lưu với mọi người ở lễ trao học bổng. Hoài Anh nói rằng cô Hằng là ngưởi mẹ thứ 2 của mình - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hoài Anh tốt nghiệp THCS, nhưng cô Hằng không để học trò đi một mình. Suốt những năm THPT, cô vẫn đều đặn hỏi thăm, nhắc nhở, động viên. Với cô, đồng hành cùng học trò không kết thúc khi em rời mái trường cấp 2.

"Tôi cố gắng đồng hành cùng em, xem em như con và động viên, giúp đỡ hết sức có thể. Tôi hiểu cảm giác của một cô học trò thường xuyên vắng mẹ bên cạnh và cố gắng làm điểm tựa cho em. Hoài Anh đã không làm tôi thất vọng mà ngược lại, tôi rất tự hào vì em", cô Hằng chia sẻ.

Vì thế ở lễ trao học bổng hôm ấy, cô lặng lẽ có mặt để tạo bất ngờ cho học trò. Và rồi cô nghe tên em được xướng lên: Hoài Anh là sinh viên duy nhất cả nước nhận học bổng đặc biệt 80 triệu đồng/năm từ một nhà hảo tâm thông qua báo Tuổi Trẻ. Cô vui đến rơi nước mắt.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, nhận xét đây là câu chuyện truyền cảm hứng của ngành giáo dục thành phố. Theo ông, việc xây dựng trường học hạnh phúc bắt đầu từ chính những câu chuyện như vậy.

"Câu chuyện của Hoài Anh và cô Hằng cho thấy người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có thể trở thành điểm tựa, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để học trò vượt qua những khó khăn trong cuộc sống", ông nói.

Cô Hằng và Hoài Anh chụp hình cùng ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế. Ông Tân nói rằng câu chuyện của hai cô trò là câu chuyện truyền cảm hứng trong việc xây dựng trường học hạnh phúc - Ảnh: NHẬT LINH

Trên con đường đến giảng đường đại học của Hoài Anh có những giọt mồ hôi của người mẹ xa quê, những đêm một mình trong căn nhà vắng. Nhưng cũng có một người cô giáo, lặng lẽ ở bên, nâng đỡ em như chính con mình.

Nhờ người mẹ thứ hai ấy, cô học trò nhỏ của vùng quê Phú Hồ chưa bao giờ phải bước đi một mình.