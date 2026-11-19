Trường tiểu học Nha Trang - phân hiệu Vạn Thạnh tổ chức tri ân thầy giáo, nhân viên nam nhân dịp Ngày quốc tế đàn ông - Ảnh: Y.V.

Ngày 19-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Y Vân - Hiệu phó Trường tiểu học Nha Trang - phân hiệu Vạn Thạnh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - cho biết phân hiệu vừa tổ chức buổi gặp mặt, tri ân các thầy giáo, đồng nghiệp nam nhân Ngày Quốc tế đàn ông (19-11).

Theo cô Vân, Trường tiểu học Nha Trang - phân hiệu Vạn Thạnh có 6 nam, trong đó là 3 nhân viên bảo vệ và 3 giáo viên, nhà trường đã lên kế hoạch chuẩn bị từ trước để tạo bất ngờ, ấm áp.

Với chủ đề "Men's Day - Khỏe mạnh thể chất, vững vàng tinh thần", buỗi gặp mặt diễn ra ấm áp, những món quà nhỏ xinh cùng buổi tiệc với các món ăn đơn giản được chuẩn bị chu đáo đã thay lời cảm ơn, sự quan tâm và tình cảm yêu quý mà tập thể nhà trường dành tặng các thầy, các anh.

Buổi gặp mặt diễn ra tại phòng họp của trường, các món ăn giản dị như trứng luộc, trái cây, sữa chua, bánh ngọt... cũng được chuẩn bị chu đáo và tối giản.

"Chúng tôi cũng ấp ủ từ lâu, bí mật lên kế hoạch phân công chuẩn bị" - cô Vân chia sẻ.

Buổi gặp mặt diễn ra ấm áp với những món ăn giản dị - Ảnh: Y.V.

Theo cô Vân, bản thân cô cũng cảm nhận được các thầy, đồng nghiệp rất vui khi được trường tổ chức gặp mặt nhân Ngày Quốc tế đàn ông.

Thầy Đặng Ngọc Khánh - Giáo viên bộ môn Trường tiểu học Nha Trang - phân hiệu Vạn Thạnh - chia sẻ rất bất ngờ khi nhà trường tổ chức Ngày quốc tế đàn ông, mặc dù chỉ là buổi gặp mặt ngắn ngủi nhưng là sự động viên tinh thần rất lớn.

"28 năm đi dạy học đây là lần đầu tiên bản thân tôi được dự Ngày quốc tế đàn ông tại trường, bản thân tôi rất vui, cảm động lắm" - thầy Khánh nói.

Cùng ngày, mạng xã hội cũng chia sẻ các hình ảnh thầy, cô ở Trường tiểu học Nha Trang - phân hiệu Vạn Thạnh trong buổi gặp mặt nêu trên, nhiều người gửi lời khen vì sự tinh tế, chu đáo của nhà trường dành do các thầy, nhân viên nam.