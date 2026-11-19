Hình ảnh bé gái 3 tuổi được các cô giáo mầm non Hóa Quỳ thay nhau đưa đón đến trường mỗi ngày - Video: LÊ VĂN THẮNG

Khoảng 6h30 mỗi sáng, bé Lê Ngọc Linh Đ. (3 tuổi, ngụ thôn Hóa Quỳ 1, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa) lại khoác áo, đeo chiếc cặp nhỏ rồi đứng trước cổng nhà, hướng mắt ra đường ngóng chờ những cô giáo thân thuộc đưa đón tới trường.

Khi thấy cô Lệ, cô Thương hoặc cô Chuyên xuất hiện, bé lại vui mừng chạy ra, nhanh nhẹn lên xe để đến trường. Hình ảnh giản dị ấy cứ lặp lại mỗi ngày, trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em.

Những khoảnh khắc ấm áp này được anh Lê Văn Thắng (40 tuổi, bố bé Đ.) trích xuất từ camera an ninh trong nhà rồi chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm và xúc động của nhiều người.

Theo anh Thắng, con gái anh không may mất mẹ khi mới hơn một tháng tuổi. Từ đó, bé lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà nội đã 75 tuổi, còn anh thường xuyên phải đi làm xa để mưu sinh.

Cô giáo Lê Thị Lệ, người đã đưa đón Lê Ngọc Linh Đ. hơn 1 năm qua - Ảnh: NVCC

Năm học 2025-2026, khi mới 18 tháng tuổi, bé Linh Đ. được gia đình gửi đến điểm trường Liên Hiệp, thuộc Trường mầm non Hóa Quỳ, cách nhà hơn 2km. Tuy nhiên, việc đưa đón cháu đi học trở thành nỗi lo của gia đình bởi bà nội tuổi cao, không biết đi xe máy, còn bố thường xuyên vắng nhà.

Thấu hiểu hoàn cảnh của học trò, cô Lê Thị Lệ (45 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trẻ, đã chủ động ghé qua nhà đón bé mỗi sáng trên đường đến trường.

Cô Lệ kể, những ngày đầu, bé còn lạ lẫm, chưa quen nên không chịu đi cùng cô. Có hôm, bà nội phải ngồi phía sau xe máy để đưa cháu đến lớp, sau đó nhờ phụ huynh khác chở về.

Nhưng bằng sự gần gũi, yêu thương và kiên nhẫn của cô giáo, bé Linh Đ. dần quen với việc được cô đón mỗi sáng. Từ đó, hình ảnh cô bé đứng trước cổng nhà chờ cô giáo trở thành điều quen thuộc.

Sang năm học này, Linh Đ. lên lớp 3 tuổi, được học với cô Thương và cô Chuyên. Biết hoàn cảnh đặc biệt của học trò, hai cô tiếp tục cùng cô Lệ thay nhau đưa đón em đến trường.

Không có lịch phân công hay sự sắp xếp nào, các cô cứ thuận đường, ai đi ngang qua trước thì ghé vào đón bé. Buổi chiều, nếu không thể trực tiếp đưa em về, các cô lại nhờ hàng xóm thuận đường giúp đỡ.

Cứ thế, hành trình đến trường của cô bé 3 tuổi luôn có những người cô âm thầm đồng hành, chở che.

Cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường mầm non Hóa Quỳ, cho biết việc các giáo viên thay nhau đưa đón bé Linh Đ. hoàn toàn xuất phát từ tình thương, sự tự nguyện, không phải nhiệm vụ được nhà trường phân công.

"Thương hoàn cảnh của cháu nên các cô cứ thế giúp đỡ. Lâu dần, việc đưa đón cháu trở thành việc làm quen thuộc mỗi ngày", cô Thu chia sẻ.

Bé Linh Đ. được các cô giáo đưa đón tới trường mỗi ngày - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, sau chuyến đi làm xa dài ngày trở về, anh Thắng không khỏi xúc động khi chứng kiến con gái háo hức đứng trước cổng nhà chờ cô giáo đến đón như thường lệ.

Anh cho biết công việc thường xuyên phải chạy xe đường dài, nhiều ngày không có mặt ở nhà nên luôn canh cánh nỗi lo cho con. Từ khi được các cô giáo hỗ trợ đưa đón, anh yên tâm hơn rất nhiều.

"Gia đình tôi rất biết ơn sự nhiệt tình, yêu thương của các cô dành cho con. Đó là sự giúp đỡ rất lớn đối với gia đình", anh Thắng bày tỏ.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ, cho biết vợ chồng anh Thắng sinh được bé Linh Đ., khi bé hai tháng tuổi thì người vợ không may qua đời.

"Do anh Thắng làm nghề lái xe, thường xuyên xa nhà nên cháu được bà nội trông nom, đưa đón tới trường. Thấy hoàn cảnh gia đình anh Thắng như vậy, các cô giáo mầm non Hóa Quỳ đã thay nhau đưa đón cháu đến trường mỗi ngày. Địa phương trân trọng và đánh giá cao hành động đẹp của các cô", ông Tuấn chia sẻ.